Η Νύχτα που η Πλατεία Νερού Έγινε «High, So High»

Οι «πρόγονοι» του west coast hip hop, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά το επίσημο ντεμπούτο τους, παραμένουν ακόμα hot. Το -πολύ καλό φέτος- Release Athens Festival κατάφερε να πραγματοποιήσει μια επιθυμία πολλών λάτρεων του hip hop στη χώρα μας, μιας και οι Cypress Hill (B-Real, Sen Dog και DJ Muggs) έχουν ακουστεί σε πολλά ελληνικά σπίτια, σε διάφορες φάσεις, όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ Hits from the Bong και I Wanna Get High φάσεων.

Οι Cypress Hill, που έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως όλα αυτά τα χρόνια και που απέκτησαν το δικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame πρόσφατα, δόμησαν ένα live πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος, κρατώντας τα classics τους για το δεύτερο μισό της σχεδόν 90λεπτης συναυλίας τους, χτίζοντας έτσι τον ενθουσιασμό του κοινού και κάνοντας, τελικά, όλους να φύγουν από την Πλατεία Νερού γεμάτοι. Πολλοί, άλλωστε, τους έβλεπαν για πρώτη φορά. Mαζί τους στη σκηνή ήταν o Mix Master Mike, από τους Beastie Boys, και ο Eric “Bobo” Correa.

Videos by VICE

“Insane in the Brain”, “I Wanna Get High”, “(Rock) Superstar”, “Tequila Sunrise”, “How I Could Just Kill a Man”, “I Ain’t Goin’ Out Like That”, “Throw Your Set in the Air”, “Dr. Greenthumb” και πολλά ακόμη θρυλικά κομμάτια τους, προκάλεσαν χαμό και έκαναν μικρούς και μεγάλους να «μεθύσουν». Άλλωστε, το ένρινο flow του B-Real δεν αφήνει και πολλά περιθώρια.

Λίγο νωρίτερα, οι δικοί μας Anser x Eversor, Νέγρος Του Μοριά, 12ος Πίθηκος και Ταφ Λάθος, είχαν προθερμάνει το κοινό με τα δικά τους acts. Ακριβώς πριν τους Cypress Hill, ο εκρηκτικός Dub FX έβαλε τις βάσεις για μία μεγαλειώδη βραδιά, για όσους τυχερούς βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού το βράδυ της 21ης Ιουνίου.

Η πιο insane in the brain συναυλία του φετινού καλοκαιριού τελείωσε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, με jump around σκηνικό.

Δείτε φωτογραφίες παρακάτω:

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Οι Έλληνες Επιστήμονες που Βρέθηκαν στο Τσερνόμπιλ

«Αρνητικά μας Επηρεάζουν οι Ήπιοι MCs, Όπως θα Έλεγαν και οι Terror X Crew»

Queer, Graysexual, Intersex: Το Λεξικό ΛΟΑΤ+ Όρων

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.