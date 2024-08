Η Oμορφιά των Mικρών Σχέσεων

Στο τραγούδι “Touch Me in the Morning”, η Dianna Ross θρηνεί για το οδυνηρό αλλά αναμενόμενο τέλος μιας σχέσης. “Hey, wasn’t it me who said / That nothin’ good’s gonna last forever? / And wasn’t it me who said / Let’s just be glad for the time together?”

Μια σχέση θεωρείται συχνά επιτυχημένη αν κρατήσει πολύ. Για πάντα, ας πούμε. Όταν μια σχέση τελειώνει, είναι εύκολο να θεωρηθεί ότι οι εμπλεκόμενοι απέτυχαν. Αλλά οι σύντομες, hot σχέσεις -κατά τη διάρκεια διακοπών στο εξωτερικό ή ενός ΣΚ- είναι κι αυτές σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις μπορεί να μη διαρκέσουν περισσότερο από μερικούς μήνες στην καλύτερη περίπτωση, αλλά μπορεί να σου δώσουν χαρά.

Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι σχέσεις είναι επιτυχημένες μόνο όταν διαρκούν. «Σε πολλούς πολιτισμούς, ο στόχος μιας ρομαντικής σχέσης είναι ο γάμος και η μακροβιότητα ενός γάμου θεωρείται συχνά σημάδι επιτυχίας», λέει στο VICE ο coach σχέσεων Benjamin Daly .

Κάποιοι πολιτισμοί το τραβάνε ακόμα πιο πολύ. Οι Φιλιππίνες, για παράδειγμα, είναι η μόνη χώρα στον κόσμο εκτός από το Βατικανό όπου το διαζύγιο εξακολουθεί να είναι παράνομο. Αυτό σημαίνει ότι η μακροβιότητα ενός γάμου δεν είναι μόνο σημάδι επιτυχίας αλλά και συμβατική υποχρέωση. Μια έρευνα του 2017, ωστόσο, έδειξε ότι το 53% των Φιλιππινέζων θέλουν νομιμοποιηθεί το διαζύγιο στη χώρα.

Τα παραμύθια και η ποπ κουλτούρα επίσης δημιουργούν και διαιωνίζουν το πρότυπο του «για πάντα». Ο Daly λέει επίσης ότι πολλοί άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα σε πράγματα όπως η σταθερότητα και η ασφάλεια στις σχέσεις, που συχνά έρχονται με τον καιρό.

Η παγίδα είναι ότι δεν έρχονται πάντα – δεν είναι όλες οι μακροχρόνιες σχέσεις καλές και δεν είναι όλες οι καλές σχέσεις μακροχρόνιες.

«Δεν νομίζω ότι η επιτυχία μιας σχέσης έχει να κάνει με τη διάρκειά της, καθώς υπάρχουν πολλές μακροχρόνιες, δυστυχισμένες σχέσεις», είπε ο Daly. «Οι πιο σύντομες σχέσεις μπορούν να είναι επιτυχημένες, αν και οι δύο σύντροφοι χαίρονται και βιώνουν μια ουσιαστική σύνδεση κατά τη διάρκεια του κοινού τους χρόνου».

Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη για οποιονδήποτε έχει ζήσει ένα ρομάντσο διακοπών ή Σαββατοκύριακου. Αυτές οι σχέσεις, όσο διαρκούν, ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες και επιθυμίες, όπως η συντροφικότητα ή ο ενθουσιασμός.

Επειδή οι σχέσεις αυτές είναι πιο σύντομες, μπορείς να τις δοκιμάσεις περισσότερες, με περισσότερους ανθρώπους. Ο Daly λέει ότι μέσω αυτών μπορείς να μάθεις περισσότερα για το τι σου αρέσει στους συντρόφους και τις σχέσεις γενικά. Ένα άλλο όφελος είναι ότι συχνά συνοδεύονται από πρωτοτυπία ή αυθορμητισμό. Επίσης δεν υπάρχει πίεση επειδή δεν μπερδεύεσαι ψάχνοντας να δεις αν είσαι μακροπρόθεσμα συμβατός με τον άλλον.

Φυσικά, η μικρή διάρκεια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια σχέση είναι καλή. Υπάρχουν πιθανές καταστροφές ακόμα και στις πιο σύντομες σχέσεις και ίσως η μεγαλύτερη είναι το συναισθηματικό ρίσκο.

«Παρότι οι σύντομες σχέσεις δεν προορίζονται για μακροχρόνιες, συχνά μπορεί να αναπτύξεις ισχυρές συναισθηματικές συνδέσεις που μπορεί να είναι δύσκολο να αφήσεις όταν τελειώσει η σχέση», είπε ο Daly. Οι σύντομες σχέσεις δεν είναι πάντα μια εύκολη λύση. Μερικές φορές, μπορούν απλώς να τονίσουν το κενό που νιώθει κανείς.

«Δεν έχουν βάθος. Επειδή οι σύντομες σχέσεις είναι σύντομες μπορεί να μην έχουν το ίδιο επίπεδο συναισθηματικής οικειότητας και βάθους που μπορούν να προσφέρουν οι μεγαλύτερες σχέσεις», λέει ο Daly.

Όταν συμβαίνει αυτό, είναι σημαντικό να παραμείνεις αντικειμενικός και να θυμάσαι ότι μια υπέροχη σύντομη σχέση δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε εξαιρετική, ή ακόμα και πιθανή, μακροπρόθεσμη σχέση. Απόλαυσε την όπως είναι και προσπάθησε να μην επενδύσεις πολύ συναισθηματικά. Διαφορετικά, ο Daly λέει ότι μπορεί να πληγωθείς και να ωραιοποιήσεις κάτι που απλά δεν είναι γραφτό να γίνει.

Αντί να αξιολογούμε τις σχέσεις με βάση το πόσο διαρκούν, ο Daly πρότεινε την αξιολόγηση τους με βάση την ποιότητα της εμπειρίας.

«Δεν προορίζονται όλες οι σχέσεις να διαρκέσουν για πάντα και δεν είναι κακό αυτό. Ορισμένες προορίζονται να είναι σύντομες και να εξυπηρετούν έναν συγκεκριμένο σκοπό στη ζωή μας. Μπορούμε να μάθουμε να εκτιμούμε αυτές τις σχέσεις για αυτό που είναι και γι’ αυτό που αξίζουν, αντί να τις απορρίπτουμε ως φτηνές ή ασήμαντες».

Σύμφωνα με τον ψυχοθεραπευτή Todd S. Baratz, οι σχέσεις δεν πρέπει να κατηγοριοπούνται ούτως ή άλλως ως επιτυχίες ή αποτυχίες.

Λέει ότι πρέπει να αρχίσουμε να απομακρυνόμαστε από τη δυαδική αξιολόγηση επιτυχίας ή αποτυχίας. Αντίθετα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι μαθαίνουμε από τις σχέσεις μας και πώς αυτό μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας, ακόμη και τις μελλοντικές μας σχέσεις. Όταν βλέπουμε όλες τις σχέσεις ως μαθησιακές εμπειρίες, το πόσο κράτησαν δεν έχει σημασία.

Οι σύντομες σχέσεις μπορούν επίσης να είναι επανορθωτικές, ή για να χρησιμοποιήσουμε μια πιο δημοφιλή γλώσσα, θεραπευτικές. «Μπορεί να νιώθεις μόνος, και ξαφνικά να περάσεις ωραία δύο εβδομάδες με κάποιον και να αισθανθείς υπέροχα, οπότε δεν είναι κάτι που πρέπει να το απορρίπτουμε ή να μειώνουμε», λέει ο Baratz.

Επίσης κάποιος μπορεί να είναι κολλημένος σε έναν συγκεκριμένο τύπο ατόμου, και ένα άλλο διαφορετικό άτομο ή σχέση μπορεί να έρθει στη ζωή του απλώς για να τον βγάλει από αυτό το μη παραγωγικό μοτίβο. Σκεφτείτε κάποιον που γουστάρει μόνο «συναισθηματικά μη διαθέσιμα» άτομα και ξαφνικά γνωρίζει κάποιον που είναι συναισθηματικά διαθέσιμος αλλά ζει μακριά. Αυτό το άτομο μπορεί να μην είναι η επόμενη μακροχρόνια σχέση του, αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον να του δείξει ότι είναι δυνατοί και άλλοι τύποι σχέσεων.

Ο Baratz πρόσθεσε ότι πολλοί δυσκολεύονται να τερματίσουν τις σχέσεις τους και ότι η σύναψη βραχυπρόθεσμων σχέσεων τους βοηθά να αποκτήσουν ανάλογη εμπειρία. «Ορισμένες σχέσεις πρέπει να τελειώσουν, επομένως γίνονται πιο βραχυπρόθεσμες, και είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε την εμπειρία του τέλους μιας σχέσης», είπε ο Baratz.

Το να αντιλαμβάνεσαι την αξία που έχουν οι σύντομες σχέσεις μπορεί να είναι δύσκολο όταν πλησιάζεις όλους τους πιθανούς συντρόφους με τη σκέψη του πόσο πιθανό να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου μαζί τους. Αυτό δημιουργεί πολύ άγχος ότι θα πληγωθείς, λέει ο Baratz. Αντίθετα, πρέπει να είσαι ανοιχτός σε σχέσεις κάθε είδους, αρκεί να μαθαίνεις κάτι από αυτές.

«Όλες οι σχέσεις έχουν νόημα, είτε βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες, είτε τελειώνουν, είτε κρατάνε για πάντα», λέει ο Baratz.

