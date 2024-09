Η Πολιτική Παραείναι Χυδαία για την Πορνοστάρ Angela White

To 2020 η ηθοποιός πορνό και σκηνοθέτιδα Angela White έγραψε ιστορία, όταν έλαβε το το βραβείο AVN “Female performer of the year” για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Από τότε που μπήκε στον χώρο το 2003, η αναγνώριση τής White έχει εκτοξευτεί και τώρα βρίσκεται στο 0,01% των δημιουργών του OnlyFans με τα μεγαλύτερα κέρδη.

Η Αυστραλέζα πορνοστάρ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας αυτής ζώντας και δουλεύοντας στις ΗΠΑ. Η καριέρα της περιλαμβάνει μια λίστα με επιτεύγματα και κριτική αποδοχή, τόσο στο πορνό και στον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και την πολιτική ζωή της Αυστραλίας. Και είναι αυτή η πολιτική καριέρα που την έχει ανεβάσει στο status του Αιώνιου Ειδώλου.

Το VICE μίλησε με τη σταρ για να μάθει πώς είναι να είσαι από τα πιο κουλ άτομα στον κόσμο.

VICE: Γεια σου Angela. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά είσαι η performer με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία της ενήλικης ψυχαγωγίας. Πώς νιώθεις που έχεις αυτόν τον τίτλο; Angela White: Είναι απερίγραπτη τιμή. Είναι εκπληκτικό όχι μόνο να με αναγνωρίζουν και να με στηρίζουν οι θαυμαστές μου, αλλά και να έχω την αναγνώριση των κριτικών και των συναδέλφων μου.

**Ποιες είναι μερικές από τις μεγαλύτερες αλλαγές στον χώρο απ’ όταν ξεκίνησες το 2003;

**Το OnlyFans έχει αλλάξει πραγματικά τον χώρο για τους performers. Nιώθω πραγματικά ότι είναι η εποχή των performers καθώς έχουν περισσότερο έλεγχο στο οικονομικό τους μέλλον, στις performances και επίσης είναι ανεξάρτητοι δημιουργοί περιεχομένου. Έτσι παράγουν και έχουν δικό τους περιεχόμενο, που σημαίνει ότι παίρνουν τα κέρδη και βγάζουν χρήματα από το περιεχόμενο αυτό. Έτσι νομίζω πως το OnlyFans άλλαξε πραγματικά τη φάση.

**Tο 2010 ήσουν υποψήφια στις εκλογές της Βικτόρια (Αυστραλία) με το κόμμα “Sex Party”. Ήταν εμβληματικό! Μπορείς να μου μιλήσεις γι’ αυτό;

**Η Fiona Patten, που ήταν επικεφαλής του “Australian Sex Party”, μου ζήτησε να κατέβω ως υποψήφια. Τότε, μια υποψήφια των Πρασίνων, η Kathleen Maltzahn, ήταν υποψήφια για τη βουλευτική έδρα στο Ρίτσμοντ και η πολιτική ήταν ενάντια στη σεξεργασία και τις σεξεργάτριες. Υποστήριζε το κλείσιμο των πορνείων στη Μελβούρνη. Και οι σεξεργάτριες λένε διαχρονικά ότι αυτό είναι κάτι που κάνει τη δουλειά λιγότερο ασφαλή για τις γυναίκες και οδηγεί στην κρυφή σεξεργασία.

Άρα, προφανώς, είναι πολύ ανησυχητικό όταν μια υποψήφια των Πρασίνων που αυτοπροσδιορίζεται ως φεμινίστρια υποστηρίζει κάτι που θα κάνει τις γυναίκες λιγότερο ασφαλείς. Αυτό λοιπόν μου έδωσε κίνητρο να βοηθήσω σ’ αυτή την καμπάνια και στόχος μου δεν ήταν να εκλεγώ, αλλά περισσότερο να τραβήξω την προσοχή στο γεγονός ότι οι πολιτικές της Kathleen Maltzahn έθεταν τις γυναίκες σε κίνδυνο.

Ήθελα απλώς να της πάρω ψήφους για να μην κερδίσει. Και τα κατάφερα, δεν κέρδισε και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό!

**Σε ενδιαφέρει περαιτέρω η πολιτική; Θα ήθελες να ασχοληθείς ξανά;

**Ποτέ μη λες ποτέ. Αλλά η πολιτική παραείναι χυδαία για μένα.

**Ήθελα να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι οι σεξεργάτριες έχουν μικρή αντιπροσώπευση στην πολιτική στην Αυστραλία, αλλά ζεις στις ΗΠΑ εδώ και επτά χρόνια.

**Όσο ζούσα στην Αυστραλία, δεν είχαν αντιπροσώπευση. Δεν ζω εκεί πια αλλά απ’ όσο βλέπω δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα.

**Πώς επηρέασε τον τρόπο που έβλεπες τη βιομηχανία πορνό η έρευνα που έκανες για τη διπλωματική σου, “The Porn Performer: The Radical Potential of Pleasure in Pornography,”;

**Έκανα πολλή έρευνα για τις γυναικείες εμπειρίες στην αυστραλέζικη βιομηχανία πορνό. Και τα ευρήματα ήταν συναρπαστικά. Το πρώτο σημαντικό εύρημα ήταν ότι η κανονιστική αφήγηση της θυματοποίησης διαμορφώνει τον τρόπο που μπορούν να μιλήσουν οι performers για τη δουλειά τους. Αυτός ο μύθος ότι οι γυναίκες είναι θύματα και ταπεινώνονται στον χώρο σημαίνει ότι όταν προσπαθούν να μιλήσουν για τις ζωές τους διαρκώς πρέπει να δικαιολογήσουν την ύπαρξη τους και να αντιμετωπίσουν αυτό το αφήγημα πρώτα, πριν μπορούν να μιλήσουν για άλλες εμπειρίες.

Ακόμα και χωρίς να τις ρωτήσει κανείς αν νιώθουν θυματοποιημένες ή ενδυναμωμένες, λένε «Επέλεξα να το κάνω, δεν είμαι θύμα». Άρα η συγκεκριμένη αφήγηση θέτει το πλαίσιο της συζήτησης.

Και το δεύτερο συναρπαστικό εύρημα ήταν ότι η πορνογραφία είχε μεγάλη δυναμική να αλλάξει τον τρόπο που αυτοπροσδιορίζονται οι γυναίκες σεξουαλικά.

Για παράδειγμα, μία performer μπήκε στον χώρο και αυτοπροσδιοριζόταν ως ετεροφυλόφιλη, είχε αγόρι, δεν την ενδιέφεραν οι γυναίκες και μετά της έκλεισαν μια λεσβιακή σκηνή. Στη σκηνή βίωσε έναν απίστευτα απολαυστικό οργασμό. Και άλλαξε τελείως ο τρόπος που αντιλαμβανόταν την σεξουαλική της ταυτότητα.

Και σκέφτηκα, το πορνό έχει πολύ ενδιαφέρον επειδή είναι δουλειά. Ένιωθα άνετα να κάνει σεξ με μια γυναίκα παρόλο που έξω από αυτό το περιβάλλον της δουλειάς δεν θα είχε μπει ποτέ ή πιθανόν ποτέ σε αυτή τη θέση. Και μέσω του πορνό ανακάλυψε κάτι για τον εαυτό της που δεν το ήξερε. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.

**Θα συνέχιζες την έρευνα αν επέστρεφες στις σπουδές; Ξέρω ότι ήθελες να κάνεις διδακτορικό.

**Αν επέστρεφα στις σπουδές μου, θα ήθελα να επεκτείνω την έρευνα. Η διπλωματική εστίαζε στις γυναικείες εμπειρίες και προφανώς υπάρχει μεγάλο φάσμα ανθρώπων στον χώρο και θα ήθελα να αποκτήσω μια ευρύτερη κατανόηση των εμπειριών τους.

**Πολύ cool. Υπάρχει κάποια σκηνή συγκεκριμένα που σου αρέσει να γυρίζεις;

**Μου αρέσουν οι σκηνές sex-Gonzo, επειδή είναι οι σκηνές που συνδέομαι περισσότερο με τον παρτενέρ μου. Είναι οι σκηνές που μπορώ να δημιουργήσω αυθεντικό πάθος και χημεία και να γαμήσω τον άλλον σαν να μην υπάρχουν κάμερες.

Μου αρέσει ο όρος sex-Gonzo. Τι κάνει μια σκηνή καλή; Η αυθεντικότητα; Η σύνδεση, η παρουσία, η χημεία.

**Εκτός δουλειάς, ποιο είναι το μυστικό για πετυχημένο σεξ;

**Η επικοινωνία.

**Σε έχουν αποκαλέσει τη «Meryl Streep του πορνό». Τι λες εσύ γι’ αυτόν τον τίτλο; Θεωρείς ότι σε αντιπροσωπεύει προσωπικά και επαγγελματικά;

**Έχει να κάνει με τα πολλά βραβεία — και η Meryl Streep έχει κερδίσει πολλά. Αλλά θα έλεγα ότι είμαι μοναδική, είμαι η Angela White.

**Πάντα χρησιμοποιούσες το πραγματικό σου όνομα; Το είχες έτσι στο μυαλό σου από την αρχή;

**Ήταν κάτι που έκανα ως πολιτική δήλωση, ήθελα να δηλώσω ότι είμαι περήφανη γι’ αυτό που κάνω, δεν ήθελα βάλω ψευδώνυμο. Και το ότι ασχολήθηκα με το πορνό είχε να κάνει με την έκφραση και την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας μου. Ήθελα λοιπόν να είμαι εγώ, αυθεντικά.

**Για ποιο επίτευγμά σου είσαι πιο περήφανη στη ζωή;

**Είμαι περήφανη που έχω χαράξει το δικό μου μονοπάτι. Είμαι περήφανη που έχω ακολουθήσει τα όνειρά μου, παρά τις επικρίσεις. Επίσης είμαι περήφανη που είμαι η μόνη performer που έχει κερδίσει το “AVN female performer” της χρονιάς, τρεις φορές. Είμαι περήφανη για το ίδιο το γεγονός και για τη σκληρή δουλειά που έκανα για να το πετύχω.

**Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχεις να δώσεις στους νεαρά άτομα;

Να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Να ακολουθείτε τα όνειρά σας. Ακόμα και αν είναι αντισυμβατικό, να κάνετε αυτό που αγαπάτε.

