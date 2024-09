Η Πορνοστάρ Cicciolina και ο Jeff Koons Ήταν το πιο Απελευθερωμένο Ζευγάρι Όλων των Εποχών

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Amuse

«O Jeff Koons είναι το σούπερ μάρκετ της τέχνης», μου είπε ένας φίλος με υποτιμητικό ύφος πρόσφατα. Παρά το γεγονός ότι όλες οι δουλειές του Koons γεννούν ιδιαίτερα έντονες κριτικές –κυρίως κάτι ανάμεσα σε θαυμασμό και αηδία– το Made In Heaven είναι κατά πάσα πιθανότητα το έργο του που παρήγαγε τις περισσότερες βιτριολικές αντιδράσεις. Το 1991, ο Koons παντρεύτηκε την ουγγρικής καταγωγής Ιταλίδα πορνοστάρ Ilona Staller, aka La Cicciolina, μια θρυλική ξανθιά σταρ του πορνό, που έγινε η μούσα ή και η συμπρωταγωνίστριά του.

Όταν γνωρίστηκαν, η Staller ήταν ήδη πασίγνωστη στην Ιταλία, όχι μόνο για το ταλέντο της επί της οθόνης, αλλά πολύ περισσότερο για την εμπλοκή της στα πολιτικά δρώμενα της χώρας, καθώς κατέβηκε ως υποψήφια με το πρώτο οικολογικό κόμμα της Ιταλίας το 1979. Μετά από αυτό, εκλέχτηκε ως μέλος του ιταλικού κοινοβουλίου με το πλέον διαλυμένο Ριζοσπαστικό Κόμμα, που ως βασικό του στόχο είχε την αντιμετώπιση της διαφθοράς της κυβέρνηση. Η Staller ίδρυσε επίσης και το Κόμμα της Αγάπης, μαζί με την εξίσου θρυλική πορνοστάρ Moana Pozzi.

LITHOGRAPH BILLBOARD 125 X 272 INCHES 317.5 X 690.9 CM © JEFF KOONS EDITION OF 3 PLUS AP 1989

Αλλά έπρεπε να περάσουν ακόμη πέντε χρόνια, έως το 1988, για να δει ο σταρ της τέχνης Jeff Koons μια φωτογραφία της Staller στο Stern, ένα εβδομαδιαίο γερμανικό περιοδικό. Βλέποντάς την, ξύπνησε μέσα του ανάγκη να φωτογραφηθεί μαζί της, για μια υπαίθρια διαφήμιση που θα ανακοίνωνε την επερχόμενη έκθεσή του στο Γουίτνεϊ της Νέας Υόρκης. Ήθελε οι φωτογραφίες τους να ενωθούν σαν σε κολάζ, ώστε το αποτέλεσμα να θυμίζει μια κλασσική κινηματογραφική αφίσα. Η Cicciolina δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο Koons και αρχικά θεώρησε πως το project δεν της ταίριαζε, μέχρι που ο μάνατζέρ της την έπεισε, οδηγώντας στη γέννηση του Made In Heaven.

Όταν η έκθεση άνοιξε στις 23 Νοεμβρίου του 1991, στην γκαλερί Sonnabend της Νέας Υόρκης, ο κόσμος της τέχνης αντέδρασε έντονα. Ο κριτικός τέχνης Jerry Saltz έγραψε σχετικά: «Θυμάμαι εκείνη την ημέρα, στεκόμουν μπροστά σε έναν πίνακα που απεικόνιζε τον Koons να έχει διεισδύσει μέσα στη Staller, η οποία τον έχει καβαλήσει. Λίγο πιο εκεί παρατήρησα τον Jeff να μιλά με τον θρυλικό γκαλερίστα Leo Castelli, στο πρόσωπο του οποίου υπήρχε ζωγραφισμένος o τρόμος, αλλά και το δέος. Ο Koons με κοίταξε και μου είπε “Jerry, δεν θεωρείς κι εσύ πως η κωλοτρυπίδα της Ilona είναι το κέντρο του σύμπαντος;”. Οι πίνακες εμφανίζονταν ανάμεσα από προτομές του Koons, πολύχρωμα γλυπτά που απεικόνιζαν σκύλους και χερουβίμ, καθώς και κατασκευές από γυαλί που έδειχναν τον Koons να δέχεται, αλλά και να κάνει στοματικό σεξ. Η γκαλερί ήταν γεμάτη κάθε μέρα για έναν μήνα. Ελάχιστοι άνδρες καλλιτέχνες έχουν απεικονίσει τον εαυτό τους με στύση στην ιστορία της τέχνης, πόσο μάλλον να κάνουν σεξ. Ο Koons είχε καταφέρει να βρει ένα επίπεδο που ήταν χαμηλότερο και από την πορνογραφία».

GLASS 19 X 23 3/4 X 15 7/8 INCHES 48.3 X 60.3 X 40.3 CM © JEFF KOONS EDITION OF 3 PLUS AP 1991

Αν πει κανείς αυτήν την ιστορία σε κάποιο άτομο που δεν σκέφτεται και πολύ τις πολιτικές, τις εντάσεις και τους ανταγωνισμούς της σεξουαλικότητας, η ιδέα πως η κωλοτρυπίδα της Cicciolina είναι το κέντρο του κόσμου, ίσως φανεί ηλίθια. Αλλά, γιατί; Ο Koons μιλούσε για το καλλιτεχνικό σύμπαν, τον καλλιτεχνικό κόσμο της σειράς του Made in Heaven, μιας σειράς από πίνακες και γλυπτά που απεικόνιζαν το ζευγάρι ως κάτι σαν τον Αδάμ και την Εύα της σύγχρονης εποχής, εκθέτοντας την «πορνογραφική» τους αγάπη και το πάθος τους σε όλον τον κόσμο.

Θα μπορούσε κανείς να πει πως η σχέση του Koons με την Cicciolina ήταν μια εντονότατη δήλωση του καλλιτέχνη για το πόσο λίγο πίστευε στις αρχαϊκές αντιθέσεις ανάμεσα στον ρόλο της άσπιλης και άγιας μάνας και σε αυτόν της γυναίκας «ελευθέρων ηθών». Η Cicciolina ήδη έγραφε τη δική της ιστορία, καταρρίπτοντας στερεότυπα, προτού καν συναντήσει τον Koons. Ήταν μια εκλεγμένη πολιτικός και πορνοστάρ, προτού γίνει σύζυγος και μητέρα με τον Koons.

OIL INKS ON CANVAS 96 X 144 INCHES 243.8 X 365.8 CM © JEFF KOONS EDITION OF 1 PLUS AP 1990

Η ερευνήτρια ψυχολογίας Brene Brown έχει πει πως, όταν κρίνουμε άλλους, απλώς αντικατοπτρίζουμε τον εαυτό μας. Όπως, όταν η Nico τραγουδά: «I’ll be your mirror / Reflect what you are, in case you don’t know». Ο Jeff Koons είναι ο καθρέφτης μας. Ένας καθρέφτης που δημιουργήθηκε για να μας υπενθυμίζει τους πόθους και τις επιθυμίες μας, τους πόθους και τις επιθυμίες που μας γεμίζουν δυστυχία, αλλά που τελικά ξέρουμε ότι πρέπει έχουμε την ελευθερία να τους απολαύσουμε, όπως ακριβώς ο Koons και η Cicciolina.

