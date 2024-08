H Princess Nokia Έρχεται στην Αθήνα με Άγριες Διαθέσεις

H Princess Nokia -κατά κόσμον, Destiny Frasqueri- είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση καλλιτέχνιδας. Γεννήθηκε το 1992 στη Νέα Υόρκη, όπου και μεγάλωσε. Στην εφηβεία της όργωνε τα κλαμπ της πόλης, όντας ένα τυπικό νεοϋορκέζικο club kid και λίγο αργότερα άρχισε να ασχολείται ενεργά με τη μουσική. Αυτοπροσδιορίζεται ως «tomboy», λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια γυναίκα με ανδρική συμπεριφορά, ενώ, όπως έχει δηλώσει, από μικρή είχε καταλάβει πως ήταν ξεχωριστή. Τα τραγούδια της αποτελούν κάτι σαν ηχητικό «safe space» για κάθε άνθρωπο που θεωρείται διαφορετικός από τα καθωσπρέπει πρότυπα και η ίδια φροντίζει να υπενθυμίζει τον σκοπό της σε κάθε συνέντευξη που δίνει.

Πριν από λίγες μέρες, απασχόλησε τα Μέσα όταν ενεπλάκη σε έναν καυγά στο μετρό της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια του οποίου έριξε καυτή σούπα -ενώ την ίδια ώρα βιντεοσκοπούσε- σε έναν άνθρωπο που εκτόξευε ρατσιστικές ατάκες. Η Princess Nokia, θα βρίσκεται σύντομα στη χώρα μας και με αφορμή την πρώτη της εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους -μιας και η προηγούμενη είχε αναβληθεί-, αποφασίσαμε να διαλέξουμε τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια της. Όπως αναφέρει και σχετικό άρθρο του Νoisey, «χρειαζόμαστε τέτοιους καλλιτέχνες τώρα, πιο πολύ από ποτέ». Έχει δίκιο.

Tomboy

Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσουμε με άλλο κομμάτι. Εδώ, η Frasqueri δίνει πόνο, ανοίγοντας τον δρόμο προς την εξιλέωση και θέτοντας εαυτόν εκτός των καταπιεστικών προτύπων ομορφιάς. Το flow της θυμίζει ποτάμι, ενώ το τετράστιχο «With my little titties and my phat belly, I could take your man if you finna let me, It’s a guarantee that he won’t forget me ,My body little, my soul is heavy», είναι απλώς επικό.

BRUJAS

Εκτός από Tomboy λοιπόν, η Princess Nokia είναι και Bruja. Αυτό σημαίνει πως ασχολείται με τη μαγεία. Το κλιπ του ομώνυμου τραγουδιού, ουσιαστικά, απεικονίζει μια τελετή. Το κομμάτι έχε witch house στοιχεία, αν και η προσέγγιση της Νεοϋορκέζας τραγουδίστριας είναι περισσότερο «αλήτικη» και λιγότερο σκοτεινή.

Steep Tech

Μπορεί να μην είναι η πιο δημοφιλής επιλογή, όμως σε αυτό το κομμάτι μπορεί κάποιος να ακούσει ξεκάθαρα τα skills της Princess Nokia. Πρόκειται για μια συνεργασία με τους συμπολίτες της, RATKING και Despot, η οποία εμπεριέχεται στο ΕΡ των πρώτων, «700-Fill». Αυτό το κομμάτι υπάρχει για να παίζει σε κλαμπ και να κάνεις από moshpit, μέχρι stage diving – από την μπάρα.

DRAGONS

Ίσως, ό,τι καλύτερο έχει κάνει. Στο «DRAGONS» μπορεί κανείς να ακούσει μια πιο μελωδική πλευρά της 25χρονης μουσικού και, μάλιστα, με ένα σχεδόν drum ‘n’ bass beat να «καλπάζει» στο background. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και στο κλιπ που συνοδεύει το τραγούδι, το οποίο περιέχει σκηνές από Pokemon, manga, video games, κλασικά κλιπ από girl groups, αλλά και κάποιες ερωτικές/ρομαντικές στιγμές μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών.

KITANA

To party anthem της Princess Nokia. Πρόκειται για ένα κομμάτι που είναι φτιαγμένο για να ξεσηκώνει τον κόσμο στα live. Είτε σου αρέσει η μουσική της είτε όχι, δεν μπορεί, όσο να’ ναι θα κουνήσεις έστω το κεφάλι σου στον ρυθμό, ενώ δεν είναι απίθανο να περάσεις την υπόλοιπη μέρα μονολογώντας «kitana, kitana, kitana kitana». Tόσο κολλητικό είναι.

Η Princess Nokia θα εμφανιστεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου στο Gagarin 205. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.



