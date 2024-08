Σπάνιες, Ακυκλοφόρητες και Σέξι Φωτογραφίες της Rihanna

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο i-D.

Ο Ιταλός φωτογράφος μόδας Paolo Roversi γνώρισε τη Rihanna το 2014. Ήταν στο στούντιό του στο Παρίσι, στο οποίο δουλεύει εδώ και 20 χρόνια, και τράβηξε πορτρέτα της, χρησιμοποιώντας μια ρετρό φωτογραφική μηχανή, με φορμά 8×10. Η φωτογράφιση έγινε για το εξώφυλλο του μουσικού τεύχους του i-D, το 2015 (υπό την επιμέλεια του διευθυντή μόδας Alastair McKimm) και σηματοδότησε την έναρξη μιας στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο.

Η Rihanna επέστρεψε στο στούντιο του Roversi το 2015, για να κάνει φωτογράφιση για την καμπάνια του άλμπουμ της ΑΝΤΙ και οι εικόνες έγιναν το artwork των single «Bitch Better Have My Money», «Kiss It Better» και «Needed Me». Όμως πολλές φωτογραφίες της έμειναν ακυκλοφόρητες. Τώρα, ο Roversi εκθέτει μερικές από αυτές τις ανέκδοτες εικόνες στην ατομική του έκθεση Storie στο Palazzo Reale του Μιλάνου, στο πλαίσιο του Vogue Photo Festival, το οποίο διαρκεί μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου. Υπάρχει μια ολόκληρη αίθουσα αφιερωμένη σε ακυκλοφόρητες φωτογραφίες της Rihanna.

Ο Roversi απέκτησε φήμη ως ένας σύγχρονος Man Ray της μόδας, ο οποίος βάζει μια σουρεαλιστική πινελιά στις αναφορικές, στιλιζαρισμένες εικόνες του. Ξεκίνησε να βγάζει φωτογραφίες ως έφηβος το 1964, στη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Ισπανία και ο πρώτος του σκοτεινός θάλαμος ήταν ένα κελάρι. Το 1970, άνοιξε ένα στούντιο πορτρέτων στην πόλη του, τη Ραβένα, όπου τραβούσε φωτογραφίες ντόπιων οικογενειών, μέχρι που έφτασε να φωτογραφίζει αστέρες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Αργότερα, έγινε φωτορεπόρτερ για το Associated Press και στη συνέχεια μετακόμισε στο Παρίσι, όπου εργάστηκε για το γαλλικό Elle. Εκεί, έμαθε την τέχνη της φωτογραφίας μόδας και μυήθηκε στη δουλειά των Helmut Newton, Guy Bourdin, Richard Avedon και Irving Penn – και τελικά έγινε και ο ίδιος ένας θρύλος.

Ο Roversi αποδίδει τις καλλιτεχνικές του ικανότητες στο γεγονός ότι υπήρξε βοηθός του Βρετανού φωτογράφου Laurence Sackman στα μέσα της δεκαετίας του 1970. «Μου έμαθε όλα όσα χρειαζόμουν, για να γίνω επαγγελματίας φωτογράφος», έχει πει ο Roversi. «Ο Sackman μου έμαθε τι εστί δημιουργικότητα. Δοκίμαζε πάντα νέα πράγματα, παρόλο που πάντα χρησιμοποιούσε τις ίδιες ρυθμίσεις κάμερας και φλάς. Ήταν σχεδόν σαν στρατιώτης, όσον αφορά την προσέγγισή του στην προετοιμασία μιας φωτογράφισης. Όμως πάντα έλεγε, “Το τρίποδο και η κάμερά σου πρέπει να είναι απολύτως σταθερά, όμως η ματιά σου πρέπει να είναι ελεύθερη”».

Τη δεκαετία του 1990, ο Roversi έγινε γνωστός για τη συνεργασία του με τα supermodel της εποχής. Αποτύπωσε τη Naomi και την Kate με κομψότητα, ενώ ταυτόχρονα έδειξε την ευαισθησία τους. Όπως είπε πρόσφατα στη Vogue: «Μια φωτογραφία μόδας είναι για εμένα πάντα ένα πορτρέτο. Είναι, μάλιστα, ένα διπλό πορτρέτο – της γυναίκας και του ρούχου. Ορίστε! Αυτός είναι ο σωστός ορισμός: ένα διπλό πορτρέτο».

Ο Roversi λατρεύει να φωτογραφίζει τη Rihanna, λόγω της φωτεινής της προσωπικότητας, όπως εξήγησε. «Είναι φανταστική, μια πραγματική καλλιτέχνιδα. Δουλέψαμε στο στούντιό μου για δύο μέρες. Η παρουσία της είναι εκπληκτική: o τρόπος που κινείται, η αυτοπεποίθησή της, ο έλεγχος του σώματός της, η ενέργεια, ο αισθησιασμός. Έχει πλήρη επίγνωση της δύναμης της ομορφιάς της. Είναι μια καλλιτέχνιδα, με τον ίδιο τρόπο που ένα καλό μοντέλο είναι καλλιτέχνιδα και όχι απλώς ένα όμορφο πρόσωπο».

Ο Roversi τώρα δουλεύει πάνω σε μια έκθεση αφιερωμένη σε μία ακόμη μούσα του – τη Naomi Campbell. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Ίδρυμα Sozzani, στο Μιλάνο, τον Φεβρουάριο.

Η έκθεση «Storie» θα φιλοξενείται στο Palazzo Reale στο Μιλάνο μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.

