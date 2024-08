Η Τaystee από το «Orange is the New Black» Αποκαλύπτει Κάτι Μικρό για τη Νέα Σεζόν

Πρόκειται για μια από τις πιο ανατρεπτικές και επιτυχημένες σειρές των τελευταίων ετών, που μετρά εκατομμύρια fan σε όλον τον κόσμο. Ο λόγος φυσικά για το Orange is the New Black, το οποίο θίγει κάποια από τα πιο καίρια ζητήματα της σύγχρονης αμερικανικής -και όχι μόνο- κοινωνίας. Μια γυναικεία φυλακή γεμάτη από παρεξηγημένες περσόνες που δίνουν τον δικό τους αγώνα, για τον οποίο ίσως να μη μάθει ποτέ ο έξω κόσμος. Ούτως ή άλλως, η στάμπα δίπλα στα ονόματά τους έχει μπει με το που πέρασαν την πόρτα του κελιού και δύσκολα θα φύγει από εκεί. Ένας από τους πιο ιδιαίτερους χαρακτήρες της σειράς είναι η Tasha Jefferson ή «Taystee», την οποία ενσαρκώνει η υπέροχη Danielle Brooks.

Μια ηθοποιός που κατάφερε με την απόδοση του ρόλου που της ανατέθηκε, να κερδίσει κοινό και κριτικούς όντας, παράλληλα, παράδειγμα προς μίμηση για τη στάση της σε θέματα όπως το body shaming, τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών και της LGBTQ+ κοινότητας. Με αφορμή την επιστροφή του Orange is the New Black στην ελληνική τηλεόραση επικοινωνήσαμε με την Αμερικανίδα ηθοποιό και μιλήσαμε για τη σειρά, τον ρόλο της και όσα θα πρέπει να περιμένουμε από τον νέο κύκλο. Τα υπόλοιπα στις οθόνες σας, από τις 3/8 και κάθε Παρασκευή στις 23:00 στην COSMOTE TV και πιο συγκεκριμένα στο COSMOTE CINEMA 4HD.

VICE: Θα ήθελα να μου μιλήσεις για τη στιγμή που έμαθες ότι θα είσαι μέλος του cast της σειράς. Σε τι φάση της ζωής και της καριέρας σου ήσουν;

Danielle Brooks: Βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη και έπαιρνα μέρος σε πολλές οντισιόν για σειρές και ταινίες. Παράλληλα, έκανα διάφορες δουλειές, για να τα βγάζω πέρα οικονομικά. Μια μέρα, με κάλεσε η τότε ατζέντης μου και με ενημέρωσε ότι μου είχε κλείσει οντισιόν για μια σειρά του Netflix με τίτλο Orange is the New Black. Δεν είχα ιδέα περί τίνος επρόκειτο, όμως, όταν έμαθα ότι είναι δημιούργημα της Jenji Kohan, ενθουσιάστηκα, επειδή τη θαυμάζω. Πήγα, λοιπόν και τελικά πήρα τον ρόλο.

Κάπου διάβασα πως άφησες δύο δουλειές στο θέατρο, ώστε να ανταπεξέλθεις στα γυρίσματα της σειράς.

Ναι, έπαιζα σε κάποιες παραστάσεις του περιφερειακού θεάτρου και σε ένα θέατρο στο Χάρλεμ. Με βοηθούσαν να πληρώνω τους λογαριασμούς και να έχω ένα μέρος να μείνω. Όταν ήρθε η πρόταση για την οντισιόν, ήμασταν σε διάλειμμα από τις παραστάσεις για κάποιες εβδομάδες και τελικά αποφάσισα να αποχωρήσω, για να αφοσιωθώ στη σειρά.

Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τη σειρά, επειδή λέει την ιστορία κάποιων γυναικών που μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν είχαν φωνή.

Αληθεύει ότι ο ρόλος σου προοριζόταν για μόλις δύο επεισόδια;

Ναι, μου είχαν πει ότι πιθανότατα ο χαρακτήρας μου θα συμμετείχε σε δύο με τρία επεισόδια. Τελικά, έμεινε για κάποιες σεζόν και πλέον θεωρείται από τους βασικούς της σειράς. Μέχρι στιγμής, είναι ένα όμορφο ταξίδι που ήρθε από το πουθενά και είμαι πραγματικά χαρούμενη που το ζω. Άλλαξε τη ζωή μου και είμαι ευγνώμον που είμαι μέρος της οικογένειας του Netflix, αλλά και αυτής του Orange is the New Black.

Από τα δύο επεισόδια στο να γίνεις αναπόσπαστο μέρος του cast είναι μεγάλη απόσταση. Πώς συνέβη όλο αυτό;

Πιστεύω πως οι σεναριογράφοι σκέφτονταν εξαρχής να χρησιμοποιήσουν περισσότερο την Taystee, απλώς δεν μου το είχαν πει.

Πώς εξηγείς την επιτυχία του Orange is the New Black;

Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τη σειρά, επειδή λέει την ιστορία κάποιων γυναικών που μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν είχαν φωνή. Έχει ενδιαφέρον να βλέπεις χαρακτήρες όπως η Τaystee και τον τρόπο που εξελίσσονται και αλληλεπιδρούν με όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον τους – ειδικά αν σκεφτείς το παρελθόν τους. Ο κόσμος βρίσκει στοιχεία στους χαρακτήρες με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί. Αυτή είναι και η μεγάλη επιτυχία του Orange is the New Black. Πήρε κάποιους ουσιαστικά κακούς χαρακτήρες και τους έκανε αγαπητούς στον κόσμο. Αυτό είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Σπάει κάποια στερεότυπα, δηλαδή;

Ακριβώς.

Πιστεύεις ότι έχει μεγαλύτερη σημασία το μήνυμα που θέλει να περάσει μετά την εκλογή του Donald Trump;

Δεν θα το έλεγα αυτό. Θεωρώ ότι η σειρά έχει ένα μήνυμα. Τελεία. Αυτό είναι που εκτιμώ και στους δημιουργούς της σειράς, δεν φοβούνται να εστιάσουν σε θέματα που πρέπει να ακουστούν, όπως, το κίνημα Black Lives Matter και τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας. Πράγματα που συμβαίνουν τώρα, που μας αφορούν και μας επηρεάζουν άμεσα.

Ετοιμαστείτε να δείτε τους αγαπημένους σας χαρακτήρες όπως δεν τους έχετε δει ποτέ ξανά.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο εύκολο να θίξεις τέτοια θέματα σε μια πλατφόρμα όπως το Netflix;

Ναι, νομίζω ότι οι δημιουργοί που συνεργάζονται με τέτοιου είδους πλατφόρμες είναι πιο ελεύθεροι να κάνουν πράγματα που δεν βλέπεις πολύ εύκολα σε ένα κανάλι, όπως για παράδειγμα ένα σίριαλ με τόσους γυναικείους ρόλους. Καταλαβαίνω πως στα κανάλια πρέπει να γίνουν τα πράγματα ακολουθώντας μια συγκεκριμένη φόρμουλα, όμως οι άνθρωποι του Netflix και άλλων παρόμοιων πλατφορμών έχουν βρει τρόπο να την παρακάμψουν και αυτό είναι πολύ θετικό.

Για το τέλος, θα ήθελα να μου πεις τι να περιμένουν οι φίλοι της σειράς από τη νέα σεζόν.

Ετοιμαστείτε να δείτε τους αγαπημένους σας χαρακτήρες όπως δεν τους έχετε δει ποτέ ξανά. Η νέα σεζόν βρίσκει τις πρωταγωνίστριες σε νέο περιβάλλον, με νέους φρουρούς και συγκρατούμενες. Θα προσπαθήσουν, λοιπόν, να βρουν τη θέση τους σε αυτό και είμαι σίγουρη ότι θα εκπλαγείτε.

