Η Ζωή μου ως DJ Δίπλα στον Justin Bieber από το 2009

To άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Thump.

Στις 31 Αυγούστου του 2010, χιλιάδες πιτσιρίκια στην αρχή της εφηβείας μαζί με τους γονείς τους στοιβάχτηκαν στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης για την πρώτη από τις πολλές sold out συναυλίες του Justin Bieber. Αν και ο Tay James, ένας 28χρονος DJ, ξεχώριζε μέσα στη θάλασσα των «too old for toys, too young for boys» κοριτσιών, ήταν και αυτός εντυπωσιασμένος από το show.

«Όλοι ήθελαν να δουν τον Justin», θυμάται. «Η ενέργεια στον χώρο ήταν απίστευτη. Βγήκε και ο Usher που τα πήγε και αυτός πολύ καλά». Αν και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό υπάρχουν τα ογκώδη κορμιά των σεκιουριτάδων, καθώς και τα προστατευτικά κάγκελα, ο DJ Tay James είναι μόλις μερικά βήματα από τον Bieber. Όντας ο επίσημος DJ του καλλιτέχνη τα τελευταία έξι χρόνια, ο DJ Tay James είναι σχεδόν πάντα πολύ κοντά στον σύγχρονο pop θρύλο από το Οντάριο του Καναδά, συνοδεύοντάς τον από το πρώτο κιόλας headline show του.

«Αστειευόμαστε ότι είμαστε ο μικρός και ο μεγάλος αδερφός», λέει. «Δείχνουμε ο ένας στον άλλον τόσα διαφορετικά πράγματα. Εκείνος προσέχει εμένα και εγώ εκείνον». Ο James μπορεί να έχει κάνει σπουδές στις επιχειρήσεις, αλλά ο 28χρονος από τη Βαλτιμόρη πάντα όδευε προς μια καριέρα στον χώρο της μουσικής. Παίζοντας ως DJ για να στηρίξει οικονομικά τον εαυτό του, όταν πήγαινε στο πανεπιστήμιο, δούλεψε σταδιακά σε events, όπως το Bow Wow’s Stuntin’ 21st Birthday του MTV, φτάνοντας να παίξει μέχρι και στο πάρτι ανάληψης της Προεδρίας των ΗΠΑ από τον Obama. Η συνάντησή του, όμως, με τον Bieber έμελλε να του αλλάξει τη ζωή.

«Είναι είδωλο από την ώρα που βγήκε. Στα μάτια μου είναι σαν τον Superman»

«Ένας φίλος μου, επίσης DJ, συνεργαζόταν με έναν καλλιτέχνη εκείνη την περίοδο», μου λέει ο James. «Πήρε τηλέφωνό τον μάνατζέρ μου και του είπε ότι χρειάζονταν έναν DJ για έναν νέο καλλιτέχνη, τον Justin Bieber και αν ήξερε κάποιον που θα έκανε για τη δουλειά». Αφού έπαιξε ένα show με τον ανερχόμενο αστέρα, ο James έγινε μόνιμο μέλος της ομάδας του Bieber και τα υπόλοιπα πήραν τον δρόμο τους.

Ζώντας τη μανία για τον Bieber που ξέσπασε μετά την κυκλοφορία του Purpose εκ των έσω και καταγράφοντας τα πάντα στο ψηφιακό του project με τίτλο We Know The DJ, ο James εξηγεί το πώς είναι να είσαι ο επίσημος DJ ενός από τους πιο περιζήτητους σταρ του πλανήτη.

Thump: Τι περιλαμβάνεται στο job description του DJ του Justin Bieber;

Tay James: Όταν ξεκινήσαμε, δεν υπήρχε πλήρης μπάντα ή πλήρης παραγωγή. Ήμουν απλώς εγώ, αυτός και δύο χορευτές. Καθώς μεγάλωναν τα shows και η μουσική, δημιουργήθηκε μια πλήρης παραγωγή και εγώ έγινα περισσότερο σαν οικοδεσπότης και παίκτης κρουστών. Σκρατσάρω με την μπάντα. Σε μια περιοδεία άνοιγα και τις συναυλίες. Έβγαινα και έκανα τον DJ για περίπου 15 λεπτά, για να «ξυπνήσω» το κοινό. Έπαιξα και στο πάρτι γενεθλίων του.

Είσαι πλέον με τον Justin πολύ καιρό, ποια είναι λοιπόν η μεγαλύτερη αλλαγή που έχεις δει πάνω του, από την αρχή έως τώρα;

Δεν θα έλεγα αλλαγή ακριβώς, πέρα από το ότι γίνεται άνδρας πλέον. Είναι είδωλο από την ώρα που βγήκε, οπότε δεν έχω δει κάποια μεγάλη αλλαγή από αυτήν την άποψη. Το να μεγαλώνεις και να είσαι celebrity είναι αυτό που είναι, αλλά ο Justin πάντα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Στα μάτια μου είναι σαν τον Superman.

Ποιο είναι το τραγούδι του Bieber που ζητάει περισσότερο ο κόσμος;

Το «Sorry», νομίζω. Είναι το νούμερο ένα. Μου αρέσει τόσο πολύ, σε όλους αρέσει – από τους παππούδες μου μέχρι τη μικρή μου ανιψιά. Είναι σούπερ να παίζεις τη μουσική του δικού σου στα club.

«Με βάζει να ακούω πολλά. Μου έμαθε τον Travis Scott. Τον άκουγε πριν από εμένα»

Τι είναι αυτό που σου ζητούν διαρκώς και σε έχει κουράσει;

Εισιτήρια για συναυλία του Justin Bieber. Φίλε, δεν είμαι αυτός ο τύπος. Δεν μπορώ να ελέγξω τέτοια πράγματα. Οι συναυλίες του ξεπουλάνε γρήγορα, οπότε όλοι προσπαθούν να πάρουν εισιτήρια, δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό.

Τι είδους δημιουργικό έλεγχο έχεις, όταν παίζεις με τον Justin;

Τα πάντα εγκρίνονται από το management, αλλά είναι πολύ cool με τα πάντα. Νιώθω ευλογημένος που ήμουν κομμάτι του άλμπουμ. Μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω ως συμπαραγωγός στο «Trust» το οποίο βρίσκεται στην deluxe έκδοση του άλμπουμ. Το να μπορώ απλώς να είμαι στο στούντιο μαζί του είναι φοβερό, το να μπορώ να τον βλέπω να δουλεύει. Είναι φοβερός στο στούντιο. Ένας ζωντανός μύθος.

Ποιες μουσικές σου προτιμήσεις έχεις περάσει στον Justin;

Με βάζει να ακούω πολλά. Μου έμαθε τον Travis Scott. Τον άκουγε πριν από εμένα. Προσπαθούμε να δίνουμε πράγματα ο ένας στον άλλον. Ό,τι ακούει, το ακούω και εγώ – και το αντίστροφο.

Δείτε ακόμη: Oι Έλληνες Βeliebers Συναντήθηκαν στο Θησείο

Το blog σου We Know The DJ καταγράφει τη ζωή σου, όταν δεν βρίσκεσαι στη σκηνή. Γιατί είναι σημαντικό για σένα να το δείχνεις αυτό;

Είναι ο τρόπος με τον οποίο δείχνω τι κάνει ένας DJ πίσω από τα φώτα. Δεν είναι αυτό που βλέπεις στη σκηνή, είναι τα ενδιαφέροντά μου, που μου αρέσει να ψωνίζω, τα πάρτι που οργανώνω, τους ανθρώπους που ξέρω. Έχει εκατομμύρια views στο YouTube και δεκάδες χιλιάδες συνδρομητές. Πλέον, το κάνω για κάθε DJ, οπότε δεν αφορά μόνο τη δική μου ζωή, αλλά και τις ζωές των DJ τους οποίους γνωρίζω. Ο κολλητός μου ο BONNIX που είναι ο DJ της Wiz Khalifa και ο Lil Beats, ο DJ του Big Sean, θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Είναι ένα σημείο επαφής, όπου κάθε άτομο που ενδιαφέρεται για αυτόν τον κόσμο μπορεί να μάθει περισσότερα.

Αν δεν μπορούσες να είσαι ο DJ του Justin Bieber, για ποιον θα ήθελες να κάνεις αυτήν τη δουλειά;

Για κανέναν.

