Η Φετινή Βραδιά των Βραβείων Όσκαρ σε 13 GIFs

H 88η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, ανήκει πια στην Ιστορία. Ο Leo κέρδισε επιτέλους ένα αγαλματάκι, το Mad Max κέρδισε μισή ντουζίνα και κάποιες προσκοπίνες από το Los Angeles, έβγαλαν περισσότερα λεφτά πουλώντας cookies, απ’ όσα οι περισσότεροι από μας βγάζουμε σ’ ένα χρόνο.

Σε μια εποχή που τα τηλεοπτικά βραβεία προκαλούν τεράστια αμηχανία, τόσο στο κοινό όσο και στους συμμετέχοντες, τα φετινά Όσκαρ ανέβασαν τον δείκτη του awkwardness σε δυσθεώρητα επίπεδα, από τη μια με αρκετούς -εθιμοτυπικούς πλέον θα έλεγε κανείς- λοβοτομημένους μονολόγους παρουσιαστών, από την άλλη με συνεχόμενες υπενθυμίσεις εκ μέρους της Ακαδημίας, σχετικά με το πόσο φλέγον είναι το φυλετικό πρόβλημα στο Hollywood, άλλα και πόσο διατεθειμένοι είναι όλοι να το ξορκίσουν λέγοντας αστειάκια για μαύρους, Ασιάτες κλπ. Αν για οποιοδήποτε λόγο χάσατε το σόου, μην ανησυχείτε καθόλου, μιας και έχουμε για σας μια περιεκτική και συμπυκνωμένη περίληψη, μέσα από 13 GIFs.

O Chris Rock έκανε μεγάλο σαματά με την έλλειψη Αφρό-Αμερικανών υποψηφίων.

«Όπως καταλαβαίνετε, αν η Ακαδημία είχε υποψηφιότητες για την επιλογή παρουσιαστών (αντί να κάνει απευθείας ανάθεση) δεν θα είχα πάρει ποτέ αυτή τη δουλειά», αστειεύτηκε.

Λίγα λεπτά αργότερα, ξεφώνισε το Hollywood για την ανικανότητα του να αναγνωρίσει αυτό το μεγάλο εσωτερικό του θέμα.

Έτσι λοιπόν, βγήκε στους δρόμους και απένειμε τα δικά του «Μαύρα Όσκαρ».

Εκτός από το μονόλογο του Rock, η βραδιά είχε και άλλες αξιομνημόνευτες στιγμές. Ορίστε μια υπενθύμιση ότι «Οι Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι», είναι μια ταινία που προτάθηκε για Όσκαρ.

Κάποιος κακομοίρης πέρασε όλο το βράδυ ιδρωμένος μέσα σε ένα κοστούμι αρκούδας, μόνο και μόνο για ένα μικρό αστείο σχετικά με το «The Revenant».

Ο Sam Smith ισχυρίστηκε ότι είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι άνδρας που έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ.

Παρόλα αυτά, το τραγούδι των Radiohead για το «Spectre», ήταν πολύ καλύτερο.

Χωρίς καμία αμφιβολία, οι προσκοπίνες από το LA ήταν οι μεγάλες κερδισμένες της βραδιάς.

Κάθε κουτί με μπισκότα που πούλησαν οι προσκοπίνες έκανε τέσσερα δολάρια, σωστά;

Σε μια από τις ελάχιστες σοβαρές στιγμές της βραδιάς, ο Joe Biden και η Lady Gaga, επεσήμαναν το πρόσφατο ζήτημα των σεξουαλικών επιθέσεων σε πανεπιστήμια.

Η ερμηνεία της Lady Gaga στο κομμάτι «Til it Happens to You», το οποίο έγραψε από κοινού με την Diane Warren, για την ταινία «The Hunting Ground».

Το awkwardness χτύπησε κόκκινο, όταν ο Sacha Baron Cohen ως Ali G, ανέβηκε στη σκηνή και είπε ένα αρκετά παράξενο και προσβλητικό αστείο για Ασιάτες. Είχε προηγηθεί ο Chris Rock, ο οποίος είπε ένα αστείο σχετικά με τρία παιδιά Ασιατικής καταγωγής που όχι μόνο εργάζονται κανονικά (αν και ανήλικα), άλλα είναι και πολύ δυνατά στα μαθηματικά. Ακόμα και να ήθελε κάποιος, δεν θα μπορούσε να στριμώξει περισσότερα στερεότυπα σε μια πρόταση.

Παρόλα αυτά, αν και το σόου τράβηξε λίγο πιο πολύ απ’ όσο συνήθως, τελικά όλοι πήραμε αυτό που περιμέναμε:

Ο Iñárritu κέρδισε για ακόμα μια φορά το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας και ο Leonardo DiCaprio απέσπασε ένα αγαλματάκι, για την εμπνευσμένη απεικόνιση ενός χορταστικού γεύματος με ωμά εντόσθια βίσωνα.

Ραντεβού του χρόνου!

