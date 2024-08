«Ποτέ Ξανά σε Πλοίο»: Μια Έφηβη Βλέπει για Πρώτη Φορά τον Τιτανικό

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Broadly.

Παραδέχομαι πως όταν είπα στους φίλους μου ότι ήμουν παρθένα στον Τιτανικό, σοκαρίστηκαν. «Μισό, δεν το έχεις δει ποτέ;», με ρώτησαν, έκαναν μια παύση και συνέχισαν: «Ξέρεις το θέμα της ταινίας, έτσι;». Ε, ναι, ξέρω το θέμα της εμβληματικής ταινίας (και την ιστορία στην οποία βασίστηκε). Συνοπτικά γίνεται το εξής: ένα αγόρι και ένα κορίτσι ανεβαίνουν σε ένα πλοίο (το αγόρι σούπερ σέξι, αλλά φτωχό, το κορίτσι σούπερ σέξι, όμως άβολα πλούσιο), το αγόρι και το κορίτσι γνωρίζονται, το αγόρι και το κορίτσι ερωτεύονται, το αγόρι νομίζει ότι πετάει, το αγόρι ζωγραφίζει το κορίτσι, παγόβουνο (ουπς), το κορίτσι λέει «δεν θα σε αφήσω ποτέ», το αγόρι παγώνει, παίζει Celine Dion.

Ξέρω ότι ο Leo είναι πολύ σέξι στην ταινία, επειδή –όπως κάθε κορίτσι/άνθρωπος στην εφηβεία- λατρεύω τον LDC στα νιάτα του και ξέρω τις διάσημες ατάκες και ξέρω ότι ο κόσμος παραληρεί συχνά για την ταινία. Δεν είναι ότι έχω ανοίξει κάποια βεντέτα με την ταινία. Είναι απλώς ένα από τα πράγματα που δεν μου έχουν συμβεί ποτέ – ειδικά αφότου ανέλαβα τη φεμινιστική αποστολή να καταναλώνω μόνο τέχνη που έχει δημιουργηθεί από γυναίκες.

Το σενάριο και η σκηνοθεσία του Τιτανικού έχουν ανδρική υπογραφή, οπότε την περίοδο που ξενυχτούσα βλέποντας ταινίες, δεν σκέφτηκα ποτέ να τη δω – μέχρι τώρα, δηλαδή, στην 20ή επέτειο της ταινίας. Έχοντας μόλις κλείσει ενάμιση χρόνο όπου η έκθεσή μου σε τέχνη ήταν αποκλειστικά μέσω γυναικείων έργων, χρησιμοποίησα τον λογαριασμό Amazon Prime της γιαγιάς μου, για να κάνω κριτική στην ταινία.

Παρακάτω, θα βρείτε στιγμιότυπα και χρονικές στιγμές της ταινίας που συνοδεύουν τις σκέψεις μου πάνω «στο καλύτερο love story όλων των εποχών».

0:32:33: Έχω φτιάξει νοερά μια λίστα με γνωστές ατάκες και μόλις άκουσα την πρώτη («Είμαι ο βασιλιάς του κόσμου»), οπότε τώρα είναι μια καλή ώρα να σας φτάσω. Για να μην τα πολυλογώ, ένα τσούρμο κυνηγών θησαυρού βρίσκουν μια διάσημη ζωγραφιά σε ένα ναυάγιο στον ωκεανό και μαθαίνουμε ότι το μοντέλο του πορτρέτου φοράει ένα μενταγιόν, το οποίο θέλουν οι high-tech πειρατές. Όταν δημοσιοποιούν τα ευρήματά τους, το μοντέλο του σκίτσου, η Rose, αναγνωρίζει τον εαυτό της στην τηλεόραση και πηγαίνει να τους γνωρίσει. Είναι 101 ετών πλέον, όμως θυμάται τα πάντα και καθώς τα διηγείται στο πλήρωμα, εμείς τα βλέπουμε να εκτυλίσσονται σε πραγματικό χρόνο.

Στα 20 της, η Rose είναι παντρεμένη, σκυθρωπή και ζάμπλουτη, όπως είχα υποψιαστεί! Σε φάση, έχει καμαριέρες που της κουβαλάνε τους ακορνιζάριστους πίνακες του Picasso και του Degas. Επίσης, μεσολαβεί μια αμήχανη σκηνή, όπου αποκαλεί τον γιγάντιο Τιτανικό, δουλεμπορικό πλοίο.

Από την άλλη, ο χαρακτήρας του LDC, Jack Dawson, είναι στην ηλικία της, όμως είναι το ακριβώς αντίθετο από εκείνη. Είναι ένας τζογαδόρος, ατίθασος γόης με στιλπνή επιδερμίδα, ο οποίος κέρδισε τζάμπα εισιτήρια για το πλοίο την τελευταία στιγμή. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθεί μια διχοτόμηση μεταξύ των δύο χαρακτήρων, αλλά ο ηδονισμός και η απερισκεψία του είναι λίγο δραματικά. Θέλω να πω, θα φανταζόταν κανείς ότι αν κάποιος κατάφερνε να ανέβει δωρεάν στο πιο κυριλέ πλοίο του κόσμου, κάπως θα τον ένοιαζε η ζωή του, αντ’ αυτού όμως, βλέπουμε τον DiCaprio να σκαρφαλώνει στην κουπαστή της πλώρης, ουρλιάζοντας ότι είναι ο βασιλιάς του κόσμου. Η Rose δεν περνάει και τόσο καλά στην καμπίνα της, καθώς ο μαλάκας αρραβωνιαστικός της, Cal, πιάνει ψιλή κουβέντα με τους πάντες.

0:39:17: Όλα πάνε καλά και ο Jack και η Rose ρίχνουν λάγνα βλέμματα ο ένας στον άλλο, τη στιγμή που όλοι οι γύρω τους ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επαφή ανάμεσα σε ένα πλουσιοκόριτσο, όπως η Rose και ένα μπατιράκι, όπως ο Jack (κάπου θα τρίζουν τα κόκαλα του Fitzgerald). Όμως περνάει πολύ λίγος χρόνο και ξαφνικά, η Rose τρέχει στους διαδρόμους με αναφιλητά και ο Jack συνειδητοποιεί ότι θα προσπαθήσει να πηδήξει από το πλοίο.

Δεν έχουν μιλήσει ποτέ, όμως ο Jack αποφασίζει να κάνει μία από τις χειρότερες κινήσεις πρόληψης αυτοκτονίας που θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ κανείς: την προκαλεί. Καθώς πρόκειται για μια ρομαντική ταινία, αυτό λειτουργεί άψογα και επειδή είναι τόσο γοητευτικός, η Rose τον προσκαλεί σε ένα από τα πρωτοκλασάτα γεύματα της οικογένειάς της. Είναι φριχτό να παρουσιάζεις μια απόπειρα αυτοκτονίας ως ερωτικό καταλύτη και όταν οι εραστές συναντιούνται, η ψυχική κατάσταση της Rose δεν είναι ακριβώς το επίκεντρο.

0: 58:44: Φαίνεται ότι ο Jack εξελίσσεται σιγά-σιγά στο αγόρι των ονείρων της Rose. Της δείχνει τα ερωτικά του σκίτσα και κανονίζουν να βγουν ραντεβού στην Καλιφόρνια για ιππασία (κάτι που ανοίγει τον δρόμο για την ανατριχιαστική ατάκα της Rose: «Μάθε με πώς να καβαλάω σαν άνδρας… και πώς να φτύνω σαν άνδρας»), προτού ξεκινήσουν για το δείπνο. Ακολουθεί μια κλισέ μεταμόρφωση του χαρακτήρα του Jack και βλέπουμε τη σεξουαλική ένταση να κορυφώνεται μεταξύ του Jack και της Rose, καθώς ο γελοιωδώς μάτσο Cal κάνει τα πάντα, για να προσβάλλει και να υποτιμήσει τον Jack, χωρίς καμία επιτυχία. Οι δύο ~εραστές~ πηγαίνουν σε ένα πάρτι κάτω από το κατάστρωμα, όπου χύνουν παντού μπίρα (η επόμενη ανατριχιαστική ατάκα της Roseείναι, «Τι νόμιζες, ότι μια κοπέλα της πρώτης θέσης δεν μπορεί να πιεί;»)και μετά στριφογυρίζουν, υπό το βλέμμα του μπάτλερ του Cal που τους κατασκοπεύει.

1:10:53: Είναι πλέον βέβαιο ότι δεν δίνεται καμία βαρύτητα στον συναισθηματικό αντίκτυπο της απόπειρας αυτοκτονίας της Rose. Για την επόμενη ώρα, βλέπουμε τις συνέπειες που έχει ο έρωτας της Rose με ένα φτωχό αγόρι. Η Rose έχει αποκτήσει απόλυτη αυτοπεποίθηση την ώρα που προσπαθούν όλοι να την ελέγξουν – ο Calείναι ένας ευέξαπτος καραγκιόζης (περισσότερα πάνω σε αυτό, αργότερα) και υπάρχει μια εμφανώς συμβολική σκηνή, όπου η μητέρα της, τής σφίγγει τον κορσέ και της κάνει κήρυγμα για το μέλλον της οικογένειας.

1:21:21: Ο ρομαντικός μας Jack τρυπώνει στην πτέρυγα των πλουσίων, τραβάει τη Rose σε ένα δωμάτιο και ξεκινάει έναν μακρόσυρτο μονόλογο που πάει κάπως έτσι: «Είσαι εκνευριστική και πολύ δύστροπη, όμως παρόλα αυτά, μου αρέσεις ακόμη». Μα τι ανιδιοτέλεια! Εκείνη τον ταπώνει με την ατάκα, «Δεν είναι δουλειά σου να με σώσεις», κάτι που στην πορεία χάνει λίγο τη βαρύτητά του, όταν τον βρίσκει αργότερα στην πλώρη, όπου της λέει ότι την αγαπάει και εκείνη παραδέχεται ότι άλλαξε γνώμη – οπότε εκείνος της λέει να σταματήσει να μιλάει και να κλείσει τα μάτια, την κάνει να σκαρφαλώσει στην κουπαστή και έπειτα «πετάνε» μαζί.

Ο Jack δεν δίνει δεκάρα για την προσωπική του ασφάλεια και μάλλον δεν ήταν και η καλύτερη ιδέα να κρεμάσει τη Rose από το πλοίο, αν σκεφτεί κανείς πώς πρωτογνωρίστηκαν. Τέλος πάντων, ξέρω ότι υποτίθεται πως η σκηνή είναι διαχρονική και πανέμορφη, όμως ο διάλογος είναι τόσο ρηχός και οι αντιδράσεις τους τόσο δραματικές που προσωπικά μου φάνηκε ξεκαρδιστική.

1:25:40: Εδώ γίνεται ένα γρήγορο flash forward, για να μας υπενθυμίσει ότι αυτή η πανέμορφη και μη ρεαλιστική ιστορία αγάπης θα έχει άσχημη κατάληξη και ότι θα πεθάνουν όλοι. Έπειτα επιστρέφουμε στο δράμα. Έφτασε επιτέλους η ώρα για τη σκηνή που περιέγραφα λάθος επί πέντε χρόνια: όταν ο Jack σχεδιάζει το πορτρέτο της Rose. Θυμάμαι ότι είχα περάσει μια φάση, όταν ήμουν πρωτοετής, όπου έκανα ένα αστείο λέγοντας, «ζωγράφισέ με, όπως ζωγραφίζεις τις Γαλλίδες σου» και χαίρομαι που σταμάτησα να το κάνω. Πρέπει να ήταν πολύ εκνευριστικό για τη Rose να ξαπλώνει για τόση ώρα! Ήταν, όμως, μια στιγμή χειραφέτησης για την ίδια και χαίρομαι που έζησε μια «ερωτική εμπειρία», στην οποία είχε εκείνη τον έλεγχο. Τελικά, ήταν περισσότερο μια σκηνή τρυφερότητας και αδυναμίας, παρά μια σέξι σκηνή. Η μόνη μου απορία είναι αν προσέλαβαν κάποιον για να ντουμπλάρει το χέρι του LDC ή αν ο Leo είναι και πολύ καλός ζωγράφος.

1:40:05: Τα παιδιά είναι τελείως καψούρηδες τώρα και τους κυνηγάει στο πλοίο ο μπάτλερ του Cal, ο Lovejoy. Κάνουν μια μικρή παράκαμψη, για να ερωτοτροπήσουν, όταν καταφέρνουν να το σκάσουν από τον Lovejoy. Το γκούγκλαρα και είδα ότι αυτή η σκηνή βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των καλύτερων κινηματογραφικών sex scenes. Μίλησα, όμως, με λίγους φίλους για αυτό και συμφωνήσαμε όλοι ότι το παράκαναν λίγο με τον ιδρώτα και στο τέλος χάθηκε ο ερωτισμός. Ένιωθες περισσότερο μια άβολη υγρασία, παρά μια καυτή, αισθησιακή ατμόσφαιρα. Επίσης, το ζεύγος έδειχνε να απολαμβάνει πολύ περισσότερο το τρέξιμο στο πλοίο, από ό,τι το ίδιο το σεξ.

Μετά το σεξ, κατέληξαν στο μοιραίο σημείο όπου πρωτογνωρίστηκαν – θυμάστε εκείνη τη χαρούμενη στιγμή;- και τα πράγματα πρόκειται να χειροτερέψουν ακόμη περισσότερο. Ο Jack και η Rose φιλιούνται και η κάμερα μεταφέρεται στους αξιωματικούς του πλοίου, οι οποίοι συνειδητοποιούν έντρομοι ότι υπάρχει ένα παγόβουνο μπροστά τους. Κάνουν ό,τι μπορούν, για να αλλάξουν ρότα στο πλοίο -δεν ήξερα ότι οι υπεύθυνοι του πλοίου είχαν δει τον πάγο μπροστά τους πριν από τη σύγκρουση-, όμως είναι πολύ αργά. Το πλοίο συγκρούεται με το παγόβουνο.

1:48:16: Το πλοίο μπάζει νερά κάτω από το κατάστρωμα και το ζεύγος ακούει τους αξιωματικούς να συζητάνε για τη ζημιά. Ο Jack κάνει μια πολύ εύστοχη παρατήρηση: «Άσχημα τα πράγματα», λέει και τρέχουν, για να προειδοποιήσουν τους γενικά άθλιους συνταξιδιώτες της Rose, προτού είναι πολύ αργά.

Όμως ο Cal, αυτό το ύπουλο φίδι, έκανε λίμπα την καμπίνα του και άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, για να κατηγορήσει τον Jack για ληστεία. Όταν, λοιπόν, ο Jack και η Rose κατεβαίνουν κάτω, ο Lovejoy βάζει κρυφά μερικά κοσμήματα στην τσέπη του Jack και ο Jack συλλαμβάνεται. Στη συνέχεια, ο Cal μας χαρίζει ένα μισογυνιστικό παραλήρημα, όπου αναφέρεται στη Rose ως «πράγμα», τη χαστουκίζει και την αποκαλεί πόρνη. Μαθαίνουμε ότι μένει περίπου μία ώρα, μέχρι να βυθιστεί το πλοίο, οπότε οι αξιωματικοί τρέχουν πέρα-δώθε με το χαμόγελο στα χείλη, προσπαθώντας να φορέσουν σε όλους σωσίβια, όμως αντ’ αυτού, μεσολαβεί πληθώρα αντιπερισπασμών. Στα κάτω καταστρώματα, ο Lovejoy δένει τον Jack σε έναν στύλο, με χειροπέδες.

2:49:44: Τα πάντα πάνε κατά διαόλου. Πολύ νωρίτερα στην ταινία, μάθαμε ότι οι σωσίβιες λέμβοι που διέθετε το πλοίο έφταναν μόνο για τους μισούς επιβαίνοντες – το πλήρωμα πρέπει να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι η προτίμησή του στην καλή αισθητική θα κοστίσει της ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Υπάρχουν πολλές σκηνές πανικού και απελπισίας, οι οποίες είναι τόσο έντονες που χρειάστηκε να κάνω διάλειμμα και να ορκιστώ να μην ανεβώ ποτέ ξανά σε πλοίο.

Οι καημένοι οι άνθρωποι είναι κλειδωμένοι στα χαμηλά καταστρώματα και βασικά συνειδητοποιούν ότι είναι καταδικασμένοι να πεθάνουν, όμως οι πλούσιοι δεν αντιλαμβάνονται τον επικείμενο θάνατο. Ο Cal είναι τόσο κολλημένος με τη σχέση του Jack και της Rose, που αφού η Rose σώζει τον Jack από τις χειροπέδες, αφήνει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία του να μπει σε μια λέμβο, προκειμένου να τρέξει κάτω στο πλημμυρισμένο τμήμα και να προσπαθήσει να τους πυροβολήσει. Στην ταινία βλέπουμε πολύ μισογυνισμό για χάρη του μισογυνισμού. Οι φεμινιστικές ταινίες είναι (αναμενόμενο) πολύ καλύτερες στη ρεαλιστική απεικόνιση της βίαιης νοοτροπίας των ανδρών, ενώ στον Τιτανικό βλέπουμε μια υπερβολή.

Στα τελευταία 40 λεπτά βλέπουμε κόσμο να πνίγεται και να παγώνει με τους περισσότερους δυνατούς τρόπους. Ο Cal εξακολουθεί να είναι μαλάκας. Υπάρχει ένα καλό μάθημα ιστορίας για τις προσπάθειες διάσωσης που έκανε η Molly Brown, και φυσικά, η Rose δεν κάνει λίγο πιο πέρα, για να μοιραστεί τη σανίδα που επιπλέει, οπότε ο Jack παγώνει μέχρι θανάτου. Η Keke Palmer είχε δίκιο. Η ταινία τελειώνει στο σήμερα, με τη Roseνα πετάει το μενταγιόν στο νερό – να υποθέσω, για να επανενωθεί με τον Jack και το ναυάγιο;

Προσωπικά, θα βαθμολογούσα τον Τιτανικό με 6 στα 10. Οι διάλογοι είναι φτηνιάρικοι και οι χαρακτήρες μονοδιάστατοι, όμως η φωτογραφία είναι εξαιρετική. Η Rose έχει ένα σχετικό περιεχόμενο και παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, για να την αναλύσει κάποιος (αν και δεν έχω καμία διάθεση να υποστηρίξω τη δουλειά της Kate Winslet, μετά τα σχόλιά της για τον Woody Allen) και σίγουρα μου έμαθε περισσότερα πράγματα για την ιστορία του πλοίου, από οποιοδήποτε μάθημα ιστορίας.

Επίσης, θα ήθελα να παρουσιάσω μια λίστα με εναλλακτικούς τίτλους για την ταινία.

Lovejoy Will Tear Us Apart

Άνδρες Εκμεταλλεύονται το Ψυχικό Τραύμα Ηλικιωμένης με Καπιταλιστικά Κίνητρα

Ο Bougie MrClarke από το Stranger Things και ο Daddy Warbucks από το Annie του Disney Καταστρέφουν τα Πάντα

Η Αυτοκτονία ως Ερωτικό Τέχνασμα

Ποτέ Ξανά σε Πλοίο

