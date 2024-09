Ιαπωνικό Bondage: Μια Σύντομη Αναδρομή στην Ιστορία του Ερωτικού Βασανιστηρίου

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Creators / Περιέχει υλικό για ενήλικους.



Τεντωμένα σχοινιά, περίπλοκα σχέδια και κόμποι που θα έκαναν μέχρι και έναν ναυτικό να κοκκινίσει: όλα αυτά τα βρίσκει κάποιος στην τέχνη του kinbaku ή, αλλιώς, την ιαπωνική εκδοχή του ερωτικού bondage με σχοινί. Η πρακτική αγγίζει λίγο τη γλυπτική και λίγο το performance, και στις μέρες μας δεν χρειάζεται να έχεις βίτσια για να έχεις δει παραδείγματά του. Καλλιτέχνες, αλλά και οπαδοί της πρακτικής την έχουν υιοθετήσει πλήρως, σερβίροντας γενναίες δόσεις kinbaku σε περιοδικά μόδας, αλλά και γκαλερί. Μια έρευνα με το hashtag #kinbaku στο Instagram σού δείχνει 60.000 tagged posts.

Το kinbaku δεν διαφέρει πολύ στις ρίζες του από ένα κοινό βασανιστήριο.

Για όσους δεν γνωρίζουν, το kinbaku μπορεί να φαντάζει ως η τελευταία τάση στην ποπ πλευρά του BDSM, αλλά η εν λόγω παράδοση αναπτύχθηκε μέσα στους αιώνες, προτού κάνει την εμφάνισή της στα social media. Ιστορικά παραδείγματα αυτής της πρακτικής συναντάμε στη shunga, έναν τύπο ιαπωνικής erotica που παλαιά λειτουργούσε και ως σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για νεόνυμφους, αλλά και στο Shijuhatte, την ιαπωνική εκδοχή του Kama Sutra. Το Dream of a Fisherman’s Wife του Katsushika Hokusai είναι μια από τις πλέον κλασσικές απεικονίσεις erotica με σχοινί, καθώς είναι μια εικόνα στην οποία βλέπουμε την έκσταση μιας γυναίκας που δέχεται την ερωτική επίθεση χταποδιών, τα πλοκάμια των οποίων μπλέκονται στο σώμα της παίζοντας τον ρόλο σχοινιών.

The Dream of the Fisherman’s Wife, 1814 © Katsushika Hokusai