Inside Out Athens: Οι Μετανάστες της Αθήνας Γίνονται Δημιουργοί

To Inside Out, το δημοφιλές street art project που στρέφει τον φακό προς τα πρόσωπα απλών ανθρώπων και διηγείται επιδραστικές, ασπρόμαυρες ιστορίες, επιστρέφει στην Αθήνα και εστιάζει στους κατοίκους που συνδιαμορφώνουν τη νέα της ταυτότητα: τους μετανάστες.



Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Δηλαδή από το 2011, όταν ο αγαπημένος street artist JR κέρδισε το TED Prize, το χρηματικό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που απονέμει το TED σε πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό να αλλάξουν τον κόσμο. Ο Γάλλος καλλιτέχνης οραματίστηκε μια σειρά από εκδηλώσεις με κεντρικό άξονα τα ασπρόμαυρα, εκφραστικά πορτρέτα απλών ανθρώπων που συνήθως ανήκουν σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες και εθνοτικές μειονότητες. Από το 2012, χιλιάδες φωτογραφικά πορτρέτα έχουν αναρτηθεί σε δημόσιους χώρους πόλεων σε όλο τον κόσμο, εκπέμποντας ένα δυνατό οπτικό μήνυμα υπέρ της κοινωνικής ισότητας και κατά της μισαλλοδοξίας.

Το 2012, το Inside Out ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα, με πρωταγωνιστές ανθρώπους που δήλωναν τι ήθελαν να αλλάξουν στον κόσμο. Το 2017, το project έρχεται ξανά στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της νεοσύστατης ομάδας A-typical και την πολύτιμη βοήθεια της Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity , μιας ΜΚΟ που στηρίζει τις κοινότητες των μεταναστών. Η Ανθή Χρήστου, ιδρυτικό μέλος των A-typical, εξηγεί ότι «κάθε δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Inside Out, προβάλλει μια διεκδίκηση. Στο Inside Out Athens, το αίτημα είναι η συνύπαρξη διαφορετικών κοινοτήτων και η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους αυτές οι κοινότητες συμβάλλουν στη διαμόρφωση της νέας, πολυσυλλεκτικής ταυτότητας της πόλης».

Μετανάστες κάθε γενιάς και κάθε καταγωγής παίρνουν μέρος στο project που έχει 100% συμμετοχικό χαρακτήρα, καθώς, για πρώτη φορά, τα πρόσωπα του Inside Out δεν ποζάρουν απλώς στον φακό ενός φωτογράφου, αλλά παίζουν πολύ πιο ενεργό ρόλο. Σε μια σειρά από συναντήσεις, οι συμμετέχοντες συζητούν για τον ρόλο των μεταναστευτικών κοινοτήτων στη ζωή της Αθήνας, αποφασίζουν για τη δομή του project και επιλέγουν τις περιοχές όπου θα αναρτηθούν τα πορτρέτα. Πάνω απ’ όλα, όμως, οι συμμετέχοντες γίνονται ταυτόχρονα και καλλιτέχνες: διδάσκονται τις βασικές αρχές της φωτογραφίας και του χειρισμού της κάμερας και φωτογραφίζουν ο ένας τον άλλο. Τα τελικά πορτρέτα είναι δικά τους έργα. Εκτός από επιλεγμένους τοίχους της Αθήνας, τα πορτρέτα θα παρουσιαστούν στις αρχές του 2018 σε έκθεση που θα γίνει στον χώρο Communitism, στον Κεραμεικό.

Οι διοργανωτές βλέπουν το Inside Out Athens σαν μια γιορτή που αναδεικνύει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της πόλης, μέσα από τα χαρακτηριστικά των προσώπων των ανθρώπων που έφτιαξαν σε αυτήν ένα νέο σπιτικό. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι, με τη συμμετοχική του μορφή, το Inside Out Athens θέλει να τονίσει ότι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως καταγωγής και χρόνου παραμονής στην πόλη, έχουν το δικαίωμα να ορίζουν και να αλλάζουν τη ζωή τους. Έχουν φωνή, έχουν πρόσωπο και έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.

Οι A-typical είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε το 2017, με στόχο την ανάπτυξη δράσεων γύρω από την επικοινωνία και την τέχνη, στον δημόσιο χώρο των πόλεων. Ιδρυτικά μέλη είναι η Ανθή Χρήστου, που ειδικεύεται στην επικοινωνία και συνεργάζεται με διαφορετικές κοινότητες της Αθήνας και η κινηματογραφίστρια Σμαράγδα Νιτσοπούλου, η οποία αναλαμβάνει τη δημιουργική και καλλιτεχνική επιμέλεια των δράσεων.



Η Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity είναι μια ελληνική ΜΚΟ που δραστηριοποιείται τα τελευταία 12 χρόνια. Τα μέλη της είναι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων και Έλληνες, οι οποίοι συνεργάζονται, για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων.



