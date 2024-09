Βάζοντας τον Putin στα Εσώρουχα Αποκτάς Δύναμη

Ποιος δεν θα ήθελε έναν διάσημο άντρα επάνω στα εσώρουχά του; Ο Osama Bin Laden, η περίφημη χαλασμένη τοιχογραφία του Ιησού, ο Vladimir Putin, τώρα μπορείτε να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει, από την νέα συλλογή εσωρούχων της Isa Lappalainen με τίτλο Glam Your Clam (που μεταφράζεται περίπου ως Στολίστε το Πράμα σας), που συνδυάζει πιασάρικες ατάκες, διάσημους «περίεργους» και άσπρα κιλοτάκια.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Isa, το όνομα της σειράς ήρθε από την ατάκα «αιδοία τόσο θεϊκά που αξίζει να λάμπουν» (vaginas so divine, they deserve to shine), αλλά ήθελα να μάθω περισσότερα σχετικά με αυτό, οπότε επικοινώνησα μαζί της.

VICE: Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά;

Isi Lappalainen: Ξεκίνησε πριν δύο χρόνια περίπου, σαν μια εργασία για το τελευταίο έτος μου στην σχολή Καλών Τεχνών. Είχα στερέψει από έμπνευση και δεν ήξερα τι να φτιάξω. Τελικά, ένα καλοκαιρινό βράδυ, εγώ και κάποιοι φίλοι βρήκαμε την ιδέα να βάλουμε διάφορες εικόνες και ατάκες πάνω σε κιλοτάκια και να το αποτέλεσμα. Glam Your Clam!

Αυτό με τον Osama Bin Laden να λέει «μπορώ να κρυφτώ εκεί;» είναι από τα αγαπημένα μου. Ποια σχέδια είναι τα πιο επιτυχημένα;

Θα έλεγα αυτό με την Tyra Banks, αυτό με τον Vladimir Putin και αυτό που λέει «Γυμναστική; Εγώ νόμιζα πως ήθελες κι άλλες πατάτες» (Exercise? I thought you meant extra fries)

Ποια ήταν η καλύτερη αντίδραση που είχατε μέχρι στιγμής;

Το ότι μας πήρε το VICE (γέλια). Επίσης, μας πήρε μια κοπέλα από την Νέα Υόρκη. Ήθελε να πουλάει τα κιλοτάκια μας στο μαγαζί της, αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε με αυτό… αυτήν την στιγμή ζω στην έρημο στην Αυστραλία.

Α ναι, σωστά. Μου είπαν ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο να σε βρω.

Ακριβώς. Είναι κάπως δύσκολο να τρέχεις μια εταιρεία από εδώ. Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω σε περισσότερες αγορές όταν μετακομίσω στην Μελβούρνη. Ίσως πάρω ένα περίπτερο σε κάποιο φεστιβάλ, ιδανικά θα ήθελα να μπουν τα προϊόντα μου σε περισσότερα μαγαζιά. Θα δούμε.

Άκουσα ότι θες να φτιάξεις μια μάρκα που θα είναι μεγαλύτερη από την Victoria’s Secret. Πώς πάει αυτό;

Βήμα, βήμα. Πιστεύω ότι πηγαίνει αρκετά καλά. Πριν από ένα χρόνο ήμουν μόνο στην Σουηδία, τώρα πλέον έχω αρχίσει να δίνω προϊόντα και στην Αυστραλία. Στην αρχή, η μάρκα βασιζόταν πολύ στον φεμινισμό και είχα πολύ έμπνευση. Τώρα πλέον, έχει να κάνει περισσότερο με σεξουαλικές ατάκες. Ίσως επιστρέψω στην αρχική ιδέα, όταν βαρεθώ όλα αυτά τα χαζά αστεία.

Είδα ότι τα εσώρουχά σου πρόσφατα μπήκαν στο 9gag.com. Συγχαρητήρια!

Ευχαριστώ. Επίσης, η Tyra Banks είχε τουιτάρει για τα εσώρουχά μου πριν από έναν περίπου χρόνο, αλλά δυστυχώς το link προς το site μου εξαφανίστηκε, πράγμα που σημαίνει ότι πολύς κόσμος είδε τα εσώρουχα, αλλά δεν ήξερα πώς να τα αγοράσει. Αν δεν είχε γίνει αυτό, μάλλον θα είχα πιο μεγάλη μάρκα από την Victoria’s Secret αυτήν την στιγμή.

Κρίμα. Δηλαδή πόσο glam είναι να έχεις τον Putin στα απόκρυφά σου;

Δεν υπάρχει κάτι πιο glam που μπορείς να έχεις εκεί! Αν καμιά φορά νιώθεις ότι έχεις λιγότερη δύναμη σε έναν κόσμο ελεγχόμενο από άντρες, τότε είναι ένας τρόπος να πάρεις πίσω αυτήν την δύναμη. Σίγουρα υπάρχει κόσμος που «στραβώνει» με αυτά τα κιλοτάκια. Κάποιοι άντρες είπαν ότι θα έφευγαν αν καταλάβαινα ότι κάποια με την οποία θα έκαναν έρωτα τα φορούσε, αλλά αυτό νομίζω ότι παραπέμπει σε μερικές ιδέες που αποτελούν την βάση της μάρκας μου. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να αφήνεις τους άντρες να ελέγχουν το αιδοίο σου. Αν αυτό κάνει τα αγόρια να θέλουν να φύγουν, ας φύγουν.

