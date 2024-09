Ιστορικοί Διαφωνούν για το αν Αυτή Είναι μια από τις Πρώτες Dick Pic που Τραβήχτηκαν Ποτέ

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Broadly.

Όπως και οι περισσότεροι σύγχρονοι ομοφυλόφιλοι, είμαι ένας connoisseur των dick pics. Είναι η lingua franca των ημερών μας, η business card της γενιάς του Grindr. Μια καλή τέτοια, μπορεί να σε μπάσει σε πολλά μέρη (που λέει ο λόγος) – αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που πολλοί άνδρες στέλνουν ψεύτικες dick pics, αφήνοντας τα άτομα που λαμβάνουν τις εικόνες να ψάχνουν για ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να κάνουν την απαραίτητη διασταύρωση, για να βεβαιωθούν.

Από αυτήν τη σκοπιά, αποφάσισα να αναλάβω μια ειδική αποστολή: να επιβεβαιώσω αν ένα πουλί 141 ετών, το οποίο φωτογραφήθηκε από τον Thomas Eakins, ανήκει ή δεν ανήκει στον Walt Whitman.

Αν κανείς έχει διαβάσει μόνο το The Norton Anthology of Modern & Contemporary Poetry (εκδ. W. W. Norton & Company), τότε ίσως αγνοεί ότι το γνωστό τέκνο του Μπρούκλιν ήταν κομμάτι ανωμαλιάρης. Το επικό του έργο Φύλλα Χλόης (εκδ. Εκδοτική Θεσσαλονίκης, Leaves of Grass ), είναι ένα από τα πιο ερωτικά ποιητικά βιβλία που έχουν γραφτεί ποτέ. Λάτρευε τη γύμνια, το σεξ και τις σωματικές απολαύσεις. Ή όπως το έθεσε και ο ίδιος στο «Τραγούδι του Εαυτού μου» (Song of Myself) από τα Φύλλα Χλόης:

I believe in the flesh and the appetites, Seeing, hearing, feeling, are miracles, and each part and tag of me is a miracle.

Divine am I inside and out, and I make holy whatever I touch or am touch’d from, The scent of these arm-pits aroma finer than prayer, This head more than churches, bibles, and all the creeds.

If I worship one thing more than another it shall be the spread of my own body, or any part of it…

Το απόσπασμα ίσως είναι η πιο λυρική αναφορά σε σεξουαλικά ερεθίσματα που έχει καταγραφεί ποτέ. Ο Whitman ήταν ένας ιεραπόστολος του γυμνού ακόμη και σε μη-σεξουαλικές καταστάσεις και στο Specimen Days (εκδ. Dover Publications), μια συλλογή από σκέψεις και ημερολογιακές καταχωρήσεις τις οποίες δημοσίευσε στα προχωρημένα χρόνια της ζωής του, έγραψε πως ήταν περήφανος για το κορμί του.

Η φωτογραφία, όχι μόνο ταιριάζει με τον Whitman σωματικά, αλλά και ενεργειακά.

Είναι αμφίβολο το αν ο Whitman θα είχε πρόβλημα στο να ποζάρει γυμνός για φωτογραφίες, ειδικά όταν τις εικόνες απαθανάτιζε ένας καλλιτέχνης με τη φήμη του Thomas Eakins. Η μυστηριώδης dick pic με την οποία ασχολούμαστε, είναι μέρος μιας σειράς που αποτελείται από επτά μαυρόασπρες φωτογραφίες, οι οποίες απεικονίζουν έναν τύπο που μοιάζει στον Gandalf να περιστρέφεται σαν το κοτόπουλο στη σούβλα: μπροστινή λήψη, προφίλ και από πίσω. Είναι μια από τις πολλές γυμνές φωτογραφικές σειρές που δημιούργησε ο Eakins στην καριέρα του και περιλαμβάνει το γηραιότερο μοντέλο του με διαφορά. Το μοντέλο ούτε προσπαθεί να κάνει κάποια φιγούρα ούτε είναι υπερβολικά ντροπαλό. Απλά επιτρέπει στην κάμερα να αποτυπώσει το σώμα του. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να είναι ο Whitman: δύο πόδια, δύο χέρια, μια μακριά άσπρη γενειάδα και ένα γλυκούλι πουλάκι.

Είναι όμως ο Whitman; Ο Eakins σίγουρα δεν αποκαλύπτει κάτι τέτοιο. Ονομάζει τη σειρά «old man» (γέρος άνδρας) και όταν το εξετάσει κανείς περισσότερο, το πρόσωπο του μοντέλου δεν σε βοηθά να καταλήξεις κάπου. Ναι, μοιάζει στον Whitman. Είναι όμως o Whitman;

Φωτογραφίες Προσωπικοτήτων και Σκηνών από την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου του Mathew Brady

Για να φτάσω σε κάποιο συμπέρασμα, απευθύνθηκα σε κάποιους ειδικούς, ξεκινώντας με την Karen Karbiener, μια καθηγήτρια στο NYU που ειδικεύεται στο έργο και τη ζωή του Whitman, η οποία οργανώνει επίσης περιπάτους ξενάγησης με τον τίτλο «Walt’s Brooklyn», όταν ο καιρός το επιτρέπει. Ανάμεσα στα ανοιξιάτικα μαθήματα της, ανέλυσε το ζήτημα της dick pic του Whitman.

«Η πρώτη σελίδα του “Τραγούδι του Εαυτού μου” λέει πως θα είναι χωρίς μεταμφιέσεις και γυμνός και να που τον βλέπουμε!», λέει γελώντας, καθώς βλέπει τη φωτογραφία. «Το μέγεθος ταιριάζει», λέει μουρμουρίζοντας. «Ήταν 1,80μ., ποτέ δεν είχε κοιλιά, ήταν πάντα σε σχετικά καλή σωματική κατάσταση, ακόμη και όταν ήταν μεγαλύτερος… δεν έχω δει πολλούς 80χρονους γυμνούς, αλλά λογικά αυτό που βλέπουμε είναι μια καλή κατάσταση για έναν 80χρονο!».

«Όποιος και αν απεικονίζεται σε αυτήν, η φωτογραφία δείχνει αυτό ακριβώς για το οποίο μιλούσε ο Whitman, την απόλυτη λατρεία του ανθρώπινου σώματος»

Η φωτογραφία, λοιπόν, όχι μόνο ταιριάζει με τον Whitman σωματικά, σύμφωνα με την Karbiener, αλλά και ενεργειακά. Ο Whitman ήταν ένας από τους πιο συχνά φωτογραφημένους άνδρες του 19ου αιώνα και σε γενικές γραμμές υποστήριζε κάθε νέα τεχνολογία. Μάλιστα, υπάρχει και ένα ακόμη παρόμοιο μυστήριο, το οποίο αφορά μιας από τις πρώτες ηχογραφήσεις του Edison, στην οποία ακούγεται κάποιος (πιθανόν ο ίδιος ο Whitman) να διαβάζει ένα απόσπασμα από το ποίημα του Whitman με τίτλο «America».

«Δεν νομίζω ότι ο Whitman θα είχε πρόβλημα να ποζάρει για αυτές τις φωτογραφίες», σημειώνει η Karbiener. «Ειδικά για τον Eakins. Υπήρχε μια αμοιβαία αγάπη και ένας αντίστοιχος σεβασμός ανάμεσα στους δύο άνδρες».

Οι δύο τους συναντήθηκαν γύρω στο 1887, σύμφωνα με τις σημειώσεις που διατηρούσε ο γραφέας του Whitman, Horace Traubel. Και οι δύο ήταν καλλιτέχνες πρώτης γραμμής και εραστές νέων, γεμάτων ενέργεια ανδρών. Λίγο μετά την πρώτη τους συνάντηση, ο Eakins ξεκίνησε να δουλεύει πάνω σε ένα πορτραίτο του Whitman και είναι πολύ πιθανόν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας να δημιουργήθηκε και η φωτογραφική σειρά με τα γυμνά του Whitman.

O Ed Folsom, ένας ακαδημαϊκός με ειδίκευση στο έργο του Whitman και διευθυντής του διαδικτυακού Walt Whitman Archive, σχολιάζει πως το χρονικό πλαίσιο έχει λογική, σημειώνοντας σε μια έκθεσή του στο Walt Whitman Quarterly Review πως, «το 1887 ο Whitman ήταν αρκετά καλά από άποψη υγείας (έχοντας σταθεί πάλι στα πόδια του, μετά από ένα εγκεφαλικό) και πόζαρε για αρκετούς καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους συναντάμε ονόματα όπως Eakins, Gilchrist, Sidney Morse και J.W. Alexander».

O Folsom βέβαια δεν ποντάρει ότι το μοντέλο που εξετάζουμε είναι όντως ο Whitman. Το 1997, ο Folsom παρουσίασε τις φωτογραφίες σε έναν νευρολόγο, με την ελπίδα να μπορέσει εκείνος να εντοπίσει σημάδια του εγκεφαλικού ή των άλλων ασθενειών και προβλημάτων υγείας που ταλαιπώρησαν τον Whitman στα γεράματά του. Όμως και σε αυτήν την περίπτωση, τα συμπεράσματα ήταν ασαφή. Αν και η ψηφιακή πινακοθήκη του Walt Whitman Archive περιλαμβάνει τη φωτογραφία, αναφέρει πως ενδέχεται να μην είναι ο Whitman.

«Ο κόσμος δεν θέλει να πάρει το ρίσκο και να πει αν είναι ή δεν είναι», λέει η Karbiener, καθώς συζητάμε για αυτά τα ασαφή συμπεράσματα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει τρόπος να μάθουμε, εκτός και αν βρεθούν κάποια άγνωστα γραπτά του Whitman (κάτι που δεν είναι απίθανο, μιας και πρόσφατα ανακαλύφθηκε ένα από τα χαμένα του χειρόγραφα). Εν τέλει όμως, ίσως η προέλευση της φωτογραφίας να μην έχει και τόσο σημασία.

«Ακολουθώ αυτήν τη λογική, όταν διδάσκω κάποιο μάθημα στο οποίο ασχολούμαστε με αυτή τη φωτογραφία», εξηγεί η Karbiener προς το τέλος της κουβέντας μας: «Όποιος και αν απεικονίζεται σε αυτήν, η φωτογραφία δείχνει αυτό ακριβώς για το οποίο μιλούσε ο Whitman, την απόλυτη λατρεία του ανθρώπινου σώματος».

Αν ζούσε, ο Whitman θα ήταν σήμερα 198 ετών. Αν ήταν ζωντανός, ίσως αυτή η φωτογραφία να ήταν αυτή που θα έβλεπε κάποιος στο προφίλ του στο Grindr. Κάποιοι θα το θεωρούσαν απρεπές να προσπαθείς να αποδώσεις έναν φόρο τιμής σε έναν από τους λογοτεχνικούς γίγαντες της Αμερικής, επικεντρώνοντας την κουβέντα στο πέος του, αλλά περιέργως ταιριάζει στον χαρακτήρα του καλλιτέχνη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που λάτρευε τους γρίφους, τη νέα τεχνολογία και -ναι- τα πέη. Λάτρευε το ανθρώπινο σώμα και λάτρευε να απορρίπτει τη βικτωριανή ηθική. Με το να μοιραζόμαστε αυτήν τη φωτογραφία, είτε απεικονίζει τον Whitman είτε όχι, πράττουμε σύμφωνα με τις αρχές του, κάτι που τελικά είναι ένας τέλειος τρόπος να γιορτάσουμε τα γενέθλιά του.

