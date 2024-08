Καλλιτέχνες που θα Θέλαμε να Δούμε Ζωντανά στο Ηρώδειο

Πριν από έναν μήνα (ακριβώς), στις 10 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε μία από τις πιο σημαντικές εγχώριες rock συναυλίες, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Για πρώτη φορά στην ιστορία του μνημείου εμφανίστηκε μια rock υπερμπάντα, οι Foo Fighters, τους οποίους πολύ δύσκολα θα βλέπαμε ποτέ στην Ελλάδα ακόμα και σε συναυλιακούς χώρους. Το κόστος μιας τέτοιας διοργάνωσης -μίσθωση χώρου, αμοιβή καλλιτέχνη, διαφήμιση και ό,τι άλλο απαιτείται- είναι δυσβάσταχτο για τους Έλληνες διοργανωτές, μιας και το εγχώριο κοινό έχει πολύ μικρή δυναμική. Αυτό, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και το γεγονός ότι οι περισσότεροι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν έχουν καμιά «κάψα» να συμπεριλάβουν την Ελλάδα στις παγκόσμιες περιοδείες τους, μπλοκάρει πολλά ονόματα που θα θέλαμε να δούμε στη χώρα μας. Ωστόσο, η επίσκεψη της μπάντας του Dave Grohl -πρώην ντράμερ των θρυλικών Nirvana-, πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της αμερικανικής εκπομπής Landmarks Live in Concert, που κάλυψε και το κόστος της παραγωγής.

Το show ήταν πραγματικά υπέροχο και όσοι το παρακολουθήσαμε από κοντά θα πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία να δούμε ένα τόσο μεγάλο γκρουπ να παίζει σε αυτό το επιβλητικό μέρος. Ωστόσο, υπήρξαν αρκετοί που εξέφρασαν την αντίθεσή τους ό,τι αφορά στις εμφανίσεις rock καλλιτεχνών στο Ηρώδειο, αναφερόμενοι σε ανεπιβεβαίωτα «τραντάγματα» του χώρου από τη δυνατή μουσική και φορτηγά με εξοπλισμό που ζύγιζαν τόνους. Τα πάντα κύλησαν ομαλά, ενώ οι φόβοι για πιθανές φθορές στον χώρο από το κοινό ή τα ντεσιμπέλ -που διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα από τους ηχολήπτες της μπάντας- δεν επιβεβαιώθηκαν. Μην ξεχνάμε ότι οι τεχνικοί που δουλεύουν με ονόματα τέτοιου βεληνεκούς είναι οι κορυφαίοι του χώρου. Οι Foo’s, λοιπόν, απέδειξαν ότι η σκηνή του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, όχι μόνο δεν «φτύνει», αλλά μπορεί να δημιουργήσει μια επιβλητική ατμόσφαιρα, απογειώνοντας το show των πιο μοντέρνων καλλιτεχνών. Υπάρχουν αρκετοί νέοι μουσικοί εκεί έξω που θα μπορούσαν να σταθούν επάξια σε αυτή.

Το πιο σημαντικό απ’ όλα, λοιπόν, είναι πως αυτή η διοργάνωση ίσως να άνοιξε την πόρτα του ιστορικότατου αυτού χώρου σε ένα νέο κοινό, αλλά και σε καλλιτέχνες που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ ότι θα δούμε σε αυτόν.

Για παράδειγμα, οι The Last Shadow Puppetts, δηλαδή το supergroup που έχουν σχηματίσει οι κολλητοί Alex Turner και Miles Kane, θα ήταν μια υπέροχη επιλογή – τουλάχιστον στην επόμενη επανένωσή τους. Η κινηματογραφική pop rock τους είναι ό,τι πρέπει για μια ζεστή βραδιά κάτω από την επιβλητική ματιά της Ακρόπολης, ενώ τα πιο δυναμικά κομμάτια τους -που μπορεί κανείς να ακούσει κυρίως στον δεύτερο δίσκο τους, Everything You’ve Come to Expect-, δεν φτάνουν ούτε κατά το ήμισυ τη δυναμική των Foo Fighters – για όσους φοβούνται τα τραντάγματα! Αξίζει να αναφερθεί ότι μιλάμε για ένα γκρουπ με μεγάλο fanbase, οπότε και η προσέλευση του κόσμου θα ήταν ικανοποιητική.

To ίδιο θα συνέβαινε και στις περιπτώσεις των Suede και Jarvis Cocker, οι οποίοι απευθύνονται σε ένα μεγαλύτερο, ηλικιακά, αλλά αρκετά πιστό κοινό. Πρόκειται για δύο ονόματα που πρωτοστάτησαν στο κίνημα της britpop, ενώ το καλλιτεχνικό τους βάθος θα λειτουργούσε σαν «ασπίδα» απέναντι σε ισχυρισμούς ελιτιστών, που πιθανώς, να θεωρήσουν ότι μια πιθανή εμφάνισή τους στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού θα αποτελούσε προσβολή για τον χώρο.

Φανταστείτε, επίσης, πόσο όμορφη θα ήταν μια βραδιά με τον Nick Cave και ένα πιάνο -αν όχι, τους Bad Seeds– στη σκηνή ή τα υπέροχα συναισθήματα που θα μπορούσαν να μας χαρίσουν καλλιτέχνες όπως, οι Smashing Pumpkins, που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να παίξουν στον συγκεκριμένο μέρος.

Επίσης, γιατί να μην εμφανιστούν εκεί οι «δικοί» μας Rotting Christ; Η μυσταγωγική τους μουσική θα μπορούσε να χαρίσει στους Αθηναίους -και όχι μόνο- μια από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία των εγχώριων metal δρώμενων. Ειλικρινά, οι πιθανότητες είναι ατελείωτες, αρκεί να υπάρχει καλή θέληση από όλες τις πλευρές.

Γνωρίζω ότι όσα αναφέρω μπορεί να χαρακτηριστούν ως «όνειρο θερινής νυκτός», όμως αν κάποιος μου έλεγε πέρσι πως θα δω τους Foo Fighters στο Ηρώδειο, θα του απαντούσα ότι τον έχει πειράξει η ζέστη. Κάπου εδώ, θα πρέπει να αναφέρω ότι στο παρελθόν έχουμε δει κάποιους καλλιτέχνες που κινούνται στο ευρύτερο φάσμα της rock, όπως η Patti Smith και οι Jethro Tull, στο Ηρώδειο, αλλά σχεδόν ποτέ κάποιον που δεν έχει γίνει ήδη «κλασικός». Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και στο εξής, οι άνθρωποι που αποφασίζουν ποιες συναυλίες -ιδιωτών ή μή- αξίζουν να γίνουν στον υπέροχο αυτό μνημείο, θα καταλάβουν πως αυτό δεν ανήκει περισσότερο σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα πολιτών απ’ ό,τι στις υπόλοιπες. Φυσικά, δεν μπορούν να πραγματοποιούνται live χωρίς κανένα απολύτως νόημα στον συγκεκριμένο χώρο, όμως, όταν υπάρχει ένα δουλεμένο concept, καλό θα είναι να υπάρχουν λίγο πιο ανοιχτά μυαλά, κατανόηση του εκάστοτε καλλιτεχνικού έργου και σεβασμός απέναντι σε ένα κοινό -τους λάτρεις του rock και όλων των παρακλαδιών που το πλαισιώνουν- που έχει περάσει πολλά μέσα στα χρόνια, καταφέρνοντας τελικά να ωριμάσει. Toυ αξίζει.



