Κάνουμε Unboxing τον Στέφανο, τον YouTuber, τον Παλαίμαχο, τον Mac Pappas, τον Άνθρωπο

Έχει υπάρξει -μεταξύ άλλων- υπάλληλος σε hot spot, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής που μιλά για κοινωνικά θέματα και, φυσικά, ο αγαπημένος μας ΥouΤuber. Ο λόγος για τον Στέφανο, έναν φανταστικό χαρακτήρα, ο οποίος αποτελεί την προσωποποίηση του μέσου Έλληνα ξερόλα που γουστάρει να βγαίνει στις κάμερες και να βγάζει τον παραλογισμό του. Τον αγάπησα από την πρώτη του εμφάνιση στο «Ό,τι να ‘ναι» του ΣΚΑΪ και όταν έμαθα πως θα αποκτήσει δική του εκπομπή στο Netwix (Στέφανος), μου ξέφυγε ένα επιφώνημα ενθουσιασμού. Για να γιορτάσω τον έναν μήνα ύπαρξης της εκπομπής, αποφάσισα να επικοινωνήσω με τον Μάκη Παπασημακόπουλο -τον άνθρωπο που γράφει τα σενάρια και ενσαρκώνει τον χαρακτήρα- και να κάνω μια κουβέντα μαζί του σχετικά με το alter ego του, την πολιτική ορθότητα, την αγαπημένη του ελληνική cult φιγούρα και πολλά άλλα.



VICE: Πώς ξεκίνησε ο Στέφανος;

Μάκης Παπασημακόπουλος: Ο Στέφανος ξεκίνησε από το «Ό,τι να ‘ναι», την εκπομπή του ΣΚΑΪ. Ο Στέφανος ήταν η δική μου, μικρή συγκομιδή σε αυτήν την κωμική ανταλλαγή. Προέκυψε έπειτα από πρόσκληση του Μάνου Βουλαρίνου, του Πέτρου Νικολάου και του Διομήδη Πιτουρά για να πάρω μέρος στην εκπομπή. Βρήκα μια σειρά από χαρακτήρες, οι οποίοι ήθελα να έχουν το ίδιο όνομα. Από την αρχή ήθελα να είναι ξεκάθαρο ότι το όνομα δεν έχει καμία σημασία, περισσότερο έχει να κάνει με τον χαρακτήρα και το πλαίσιο στο οποίο κινείται. Μου αρέσει πάρα πολύ κάτι επαναλαμβανόμενο που αρχικά δεν είναι αστείο, αλλά στην πορεία, λόγω της επανάληψης, γίνεται μέρος του αστείου. Όταν επαναλαμβάνεις συνέχεια μια ατάκα μέσα στο πλαίσιο του χιούμορ, αργά ή γρήγορα -όπως έχουν αποδείξει πολύ πιο ταλαντούχοι άνθρωποι από εμένα, τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο- γίνεται κομμάτι ενός παρατεταμένου «in-joke», το οποίο μοιράζεται ο θεατής με τον δημιουργό.

Γιατί επέλεξες αυτό το όνομα;

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που δεν πετυχαίνουν ποτέ το όνομά μου. Με έχουν πει Γιάννη, Αλέξανδρο, Τάσο, Κωνσταντίνο, Γεράσιμο, αλλά αυτό που μου φάνηκε πιο άκυρο ήταν το Στέφανος.

«Ναι, εγώ ήμουν ο Μac Pappas και ο Σλόμπονταν Νουγκατίνοβιτς και όλοι οι υπόλοιποι»

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου Στέφανος;

Αν και πολύς κόσμος προτιμά άλλους και κυρίως αυτόν που εργαζόταν στα hot spot, εμένα ο αγαπημένος μου παραμένει ο αστυνομικός που διαβάζει το δελτίο Τύπου της Αστυνομίας. Ήταν ίσως ο μόνος που δεν ονομάστηκε επίσημα Στέφανος. Απλώς βγήκε και διάβασε την ανακοίνωση. Στο μυαλό μου, πάντως, ήταν κι αυτός ένας Στέφανος.

Έχεις κάνει ξανά κάτι παρόμοιο;

Είχα πάντα εμμονή με φωνές και μιμήσεις, αλλά στην πορεία ανακάλυψα ότι προτιμούσα να δημιουργώ καινούριους χαρακτήρες και όχι να στηρίζομαι στην ύπαρξη ενός προσώπου. Επίσης, έχω κάνει σε ερασιτεχνικό επίπεδο λίγο stand up στην Αγγλία και είχα κάποιους χαρακτήρες στην εκπομπή Fight Club του ΣΠΟΡ FM – και παλιότερα στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Ο λαός απαιτεί να μάθει: Ήσουν ο Μac Pappas;

Ναι, εγώ ήμουν ο Μac Pappas και ο Σλόμπονταν Νουγκατίνοβιτς και όλοι οι υπόλοιποι.

Η συνεργασία με το Netwix πώς προέκυψε;

Δεν ανανεώθηκε για νέα σεζόν το «Ό,τι να ‘ναι» και έπειτα από πρόταση του Διομήδη Πιτουρά, που είναι υπεύθυνος στο Netwix, μεταφέραμε εκεί τον Στέφανο, πλέον ως stand alone χαρακτήρα.

Προς το παρόν έχεις κάνει τρεις χαρακτήρες.

Ναι, τον ΥouΤuber, τον Πρόεδρο της Οργάνωσης Φίλων Επίπεδης Γης και τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή. Έχουμε κάνει και κάποιους ακόμη που θα βγουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ποια είναι η άποψή σου για την πολιτική ορθότητα στην κωμωδία;

Καταρχάς, εγώ δεν έχω ονομάσει τον εαυτό μου κάτι συγκεκριμένο, επειδή δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου κάτι αρκούντως καλά για να πάρω το χρίσμα μιας συγκεκριμένης ιδιότητας – είτε αυτή είναι του δημοσιογράφου είτε του κωμικού. Αυτός είναι ένας δικός μου κανόνας. Σε ό,τι αφορά την πολιτική ορθότητα, θεωρώ πως πρόκειται για μια τεράστια κουβέντα που δεν μπορεί να γίνει εδώ. Το μόνο που μπορώ να πω αυτήν τη στιγμή είναι πως μιλάμε για μια τρομερά παρεξηγημένη έννοια. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω του κανόνα του Διαδικτύου που λέει πως ο καθένας μπορεί να πει ό,τι του καυλώσει, χωρίς αυτό να χρειάζεται κάποια αποδεικτική διαδικασία. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι καλό. Στο δικό μου μυαλό η πολιτική ορθότητα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Άλλοι μπορεί να λένε «Δεν μου επιτρέπεται να λέω αυτά που αισθάνομαι», είτε είναι ρατσιστικά, ομοφοβικά ή οτιδήποτε άλλο. Γιγαντώθηκε μέσω των αέναων συζητήσεων που γίνονται στο Διαδίκτυο, αλλά θεωρώ ότι όσον αφορά τη δημιουργική έκφραση και την τέχνη κάνει περισσότερο καλό, παρά κακό.

Πλέον υπάρχουν οι Flat Earther ή άνθρωποι που υποστηρίζουν άτομα όπως ο Αρτέμης Σώρρας. Ομάδες ανθρώπων που σιγά-σιγά αποκτούν δυναμική και ακόλουθους. Τι σκατά συμβαίνει εκεί έξω;

Πάλι θα πρέπει να μιλήσουμε για το Διαδίκτυο. Η γιγάντωση της τωρινής του μορφής έχει δημιουργήσει μια ευκολία δεδομένων. Πλέον, μπορείς πολύ πιο εύκολα να ισχυριστείς ότι κάτι ισχύει 100%. Αν για παράδειγμα πεις εσύ ότι εγώ έχω δύο κεφάλια και οκτώ χέρια, το μόνο που χρειάζεσαι για να αποκτήσει όλο αυτό ειδικό βάρος είναι να το επιβεβαιώσουν στα σχόλια ή με αντίστοιχα post στο Ίντερνετ, δύο με τέσσερις άνθρωποι. Αυτό δημιουργεί πολύ εύκολα ρεύματα απόψεων και ιδεολογιών, τα οποία, καλώς ή κακώς, δεν υπήρχαν παλιότερα, όταν δηλαδή το Διαδίκτυο δεν αποτελούσε το 80% της καθημερινότητάς μας. Επίσης, μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό παίζει πως δεν σε φέρνει τόσο άμεσα αντιμέτωπο με αυτά που λες, εκτός και αν είσαι κάποιος celebrity. Σου επιτρέπει να υποστηρίζεις ό,τι στον διάολο θελήσεις χωρίς να χρειαστεί να το αποδείξεις με στιβαρά στοιχεία. Μαζεύονται καμιά 50αριά μαλάκες και υποστηρίζουν μια αρλούμπα και επειδή δεν είναι ένας και δύο, θεωρούν πως έχει βάση. Προσωπικά δεν έχω καμία διάθεση να μπω σε συζήτηση ή να ακούσω τη γνώμη αυτών των ανθρώπων.

Σε αναγνωρίζουν στον δρόμο;

Υπάρχει μια σχετική αναγνωρισιμότητα, πολύ διαφορετική από αυτήν που μου δίνει η ενασχόλησή μου με άλλα πράγματα, όπως το ραδιόφωνο. Είναι πιο έντονη και άμεση. Ο κόσμος έρχεται και «πέφτει» πάνω σου για να σε χαιρετίσει. Όταν είσαι απρόσωπος, ξέρεις, μια πένα σε ένα κομμάτι χαρτί ή μαθαίνουν πως είσαι «αυτός από το ραδιόφωνο» υπάρχει μια σχετική απόσταση. Η εικόνα καταργεί αυτήν την απόσταση και η αναγνωρισιμότητα είναι πιο έντονη. Καλά, μη φανταστείς ακραία πράγματα, δεν έγινα και οι Beatles, αλλά μου έχει συμβεί δεκαπλάσιες φορές από τότε που ξεκίνησα τον Στέφανο σε σχέση με πριν.

«Oτιδήποτε με κάνει πόλο έλξης θετικής κριτικής σε δημόσιο χώρο, μου προκαλεί άγχος και μια τεράστια ανάγκη να φωνάξω: “είναι όλα ψέματα”»

Σε ενοχλεί;

Δεν είμαι μεγάλος οπαδός του να μου μιλάνε. Δεν είμαι σνομπ, απλώς έχω τόσο αρνητική προδιάθεση προς το άτομό μου, που οτιδήποτε με κάνει πόλο έλξης θετικής κριτικής σε δημόσιο χώρο, μου προκαλεί άγχος και μια τεράστια ανάγκη να φωνάξω: «είναι όλα ψέματα» (γέλια).

Από κωμωδία τι γουστάρεις;

Ένα μεγάλο μέρος των προγραμμάτων του adult swim είναι πολύ έξυπνα. Θεωρώ το The Day Today του Chris Morris και του Armando Iannucci ως ένα από τα καλύτερα τηλεοπτικά προγράμματα που έχουν υπάρξει ποτέ, ενώ μία από τις μεγαλύτερες δημιουργίες που προσπάθησε να σπρώξει τα όρια του χώρου της κωμωδίας ήταν το Wonder Showzen του MTV. Όσον αφορά τους stand up κωμικούς, οπωσδήποτε την Maria Bamford -τεράστια πηγή έμπνευσης-, τον Bill Burr και τον Doug Stanhope, που τον θεωρώ καλύτερο από το 99% των κωμικών εκεί έξω.

Αν μπορούσα να σε μετατρέψω τώρα σε οποιαδήποτε ελληνική καλτ φιγούρα, ποια θα ήθελες να είσαι;

Ξεκάθαρα ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ. Ενσάρκωσε την ελληνική εκδοχή του Ιππότη της Ασφάλτου, δηλαδή, τον Ιππότη της Λακούβας. Αυτό του δίνει άπειρους πόντους. Είχε μία από τις πιο επικές κομμωτικές δημιουργίες στο κεφάλι του και έπαιξε στις δύο μεγαλύτερες αθλητικές ταινίες στην ιστορία του εγχώριου κινηματογράφου. Ήταν ο Νίκος Σαφέρης στα Πορεία Προς τη Δόξα και Ο Μεγάλος Αγώνας. Ήταν στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, του έλεγαν να μην μπει να παίξει γιατί θα χάσει το πόδι του κι όμως, έμπαινε. Επίσης, σημαντικό στοιχείο σε αυτές τις δύο ταινίες ήταν το γεγονός ότι στην πρώτη είχε έναν γιο και στη δεύτερη άλλον. Άγνωστο το γιατί, μάλλον δεν μπόρεσαν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του παιδιού που τον έπαιζε. Και στις δύο ταινίες πέφτει σε ακραία σκηνικά: ντρόγκια, σκατά, σπασμένα ποδάρια. Πράγματα που δεν σου τελειώνουν απλά την καριέρα, αλλά τη ζωή. Με μια μικρή δόση υπερβολής μπορούμε να πούμε, πως πρόκειται για ό,τι πιο κοντινό έχουμε στον Rocky.

Πέραν του Στέφανου, τι άλλο κάνεις αυτήν την εποχή;

Συνεχίζω την εκπομπή που κάνω με τον Κώστα Βαϊμάκη, το Good ol’ Boys, κάθε μέρα 15:00-16:00 στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, και κάποιες φορές κάνω τον DJ σε διάφορα μπαρ της Αθήνας.

