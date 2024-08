Καυτερά ή Γλυκά: Δείξε μου τι Τρως και Πίνεις να σου πω Ποιος Είσαι

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Broadly.

«Αν το καλοσκεφτείς, από τις απαρχές τις ανθρώπινης ύπαρξης, τρώγαμε ό,τι ήταν διαθέσιμο», λέει ο John Hayes, αναπληρωτής καθηγητής διατροφολογίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. «Ή, στις περιπτώσεις που δεν τρώγαμε ό,τι ήταν διαθέσιμο, τρώγαμε το φαγητό της κυρίαρχης κουλτούρας. Στη Βρετανία της δεκαετίας του 1950 για παράδειγμα, μάλλον θα έτρωγες λουκάνικα, βραστές πατάτες και παραβρασμένα λαχανικά».

«Σήμερα», συνεχίζει, «μπορείς να βρεις παντού κοτόπουλο τίκα».

Παρ’ όλο που η προσβασιμότητα, η κουλτούρα και οι συνήθειες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην επιλογή του φαγητού που καταναλώνουμε τα τελευταία χρόνια, κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι τα στοιχεία της προσωπικότητάς μας παίζουν επίσης ρόλο στο τι αποφασίζουμε να βάλουμε στο στόμα μας.

Ριψοκίνδυνοι Λάτρεις των Καυτερών

Για παράδειγμα, με βάση την έρευνα του Hayes (αυτοαποκαλούμενο λάτρη των καυτερών για περισσότερα από 20 χρόνια) και την πρώην μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, Nadia Byrnes, οι άνθρωποι που τους αρέσουν τα γρήγορα τρενάκια στο λούνα παρκ ή θέλουν να γίνονται το κέντρο της προσοχής στα πάρτι, είναι πιθανόν να παραγγέλνουν τις φτερούγες κοτόπουλου όσο πιο καυτερές γίνεται. Σε δύο διαφορετικές έρευνες, οι Hayes και Byrnes εξέτασαν τον ρόλο που παίζει η προσωπικότητα στην πρόσληψη καυτερού φαγητού.

Στην πρώτη, η οποία δημοσιεύτηκε το 2013, οι Byrnes και Hayes συγκέντρωσαν τις απαντήσεις 97 ανθρώπων οι οποίοι βαθμολόγησαν την ένταση της καψαϊκίνης (το ενεργό συστατικό της καυτερής πιπεριάς) σε διάφορα δείγματα. Μετά την ανάλυση των απαντήσεών τους, συναρτήσει των αποτελεσμάτων από το τεστ προσωπικότητας που είχαν συμπληρώσει, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που τους αρέσουν οι εντάσεις (για παράδειγμα, αυτοί που τρέχουν γρήγορα με το αυτοκίνητο σε στροφές) είχαν περισσότερες πιθανότητες να απολαμβάνουν και να τρώνε καυτερά φαγητά. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που είχαν ευαισθησία προς την ανταμοιβή (αυτοί που απολαμβάνουν τους επαίνους και να κερδίζουν σε διαγωνισμούς) ήταν επίσης πιο πιθανό να τρώνε καυτερά φαγητά.

Η δεύτερη έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, επιβεβαίωσε αυτά τα ευρήματα και επιπλέον διευκρίνισε ότι παρόλο που ένα άτομο με ευαισθησία στην ανταμοιβή μπορεί να τρώει καυτερά φαγητά, αυτό δεν σημαίνει ότι πράγματι τα απολαμβάνει. Η ουσία είναι, όπως εξηγεί ο Hayes στο Broadly, ότι «η προσωπικότητα επηρεάζει τις προτιμήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την κατανάλωση, όμως η προσωπικότητα μπορεί επίσης να επηρεάσει την κατανάλωση, χωρίς να επηρεάσει τις προτιμήσεις στο φαγητό».

Αυτό αποκαλύπτει πόσοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή του φαγητού, λέει. «Έχει να κάνει με την κουλτούρα και το περιβάλλον του φαγητού, όχι απλώς με το τι μας αρέσει να τρώμε».

Γλυκές Αμαρτίες

Το 2011, μια άλλη ομάδα ερευνητών εξέτασε το κατά πόσο οι εννοιολογικές μεταφορές, όπως ο χαρακτηρισμός «γλυκός» για στοργικούς ανθρώπους, μας δίνουν πληροφορίες για τις διαδικασίες της προσωπικότητας. Μετά τη διεξαγωγή πέντε διαφορετικών ερευνών, οι οποίες εξέταζαν, μεταξύ άλλων, κατά πόσο οι συμμετέχοντες προσφέρθηκαν να πάρουν μέρος και σε άλλη έρευνα αφιλοκερδώς, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που τους αρέσουν τα γλυκά, όπως τα ζαχαρωτά, η καραμέλα και το κέικ σοκολάτας, έχουν την τάση να είναι φιλικοί και συμπονετικοί – είναι «γλυκούληδες» με άλλα λόγια.

«Οι καλοσυνάτοι άνθρωποι απολαμβάνουν τα γλυκά φαγητά περισσότερο από ό,τι οι λιγότερο ευπροσήγοροι άνθρωποι», γράφουν οι συντάκτες «και το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι αυτές οι προτιμήσεις στις γλυκές γεύσεις ήταν ένας προγνωστικός παράγοντας θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς (όπως η παροχή βοήθειας, η δοτικότητα ή ο εθελοντισμός)».

Απόλαυσε το τζιν τόνικ σου, ψυχοπαθή!

Από την άλλη, ένα άτομο που έχει προτίμηση στον σκέτο καφέ, το τόνικ ή τα ραπανάκια, μπορεί να έχει κάποια ψυχοπάθεια. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσίευσαν πέρυσι Αυστριακοί ερευνητές, οι οποίοι έκαναν έρευνα σε 1.000 ανθρώπους, όσοι προτιμούν φαγητά και ποτά με πικρή γεύση, έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν αντικοινωνικά στοιχεία στην προσωπικότητά τους – να χειραγωγούν τους άλλους, να είναι αδιάλλακτοι ή/και αναίσθητοι.

«Οι προτιμήσεις στην πικρή γεύση αποτέλεσαν έναν ισχυρό προγνωστικό δείκτη μακιαβελισμού, ψυχοπάθειας, ναρκισσισμού και καθημερινού σαδισμού», έγραψαν οι συντάκτες της έρευνας. Επιπλέον, «τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο βαθμός στον οποίο αρέσουν σε κάποιοντα πικρά φαγητά και ποτά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το πόσο σκοτεινή προσωπικότητα έχει».

Η Ζωή Είναι σαν Ένα Κουτί Σοκολατάκια

Αν και η ακαδημαϊκή έρευνα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, ο Alan Hirsch, νευρολόγος και ψυχολόγος που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση της απώλειας της όσφρησης και της γεύσης στο Ερευνητικό Κέντρο Θεραπείας Απώλειας Όσφρησης και Γεύσης του Σικάγο, συνδέει τις γευστικές προτιμήσεις των ανθρώπων με τις προσωπικότητές τους εδώ και χρόνια. Έχει γράψει πολλά βιβλία, συμπεριλαμβανομένου του What Flavor is Your Personality (εκδ. Sourcebooks – Τι Γεύση Έχει η Προσωπικότητά Σου), μεταξύ άλλων. Ο Hirsch λέει ότι εκείνος και η ομάδα του έχουν εξετάσει τις γευστικές προτιμήσεις και το προφίλ προσωπικότητας περισσότερων από 18.000 ανθρώπων και έχουν κάνει συσχετισμούς χρησιμοποιώντας τα πάντα – από σνακ και πρωινό, μέχρι γεύσεις παγωτού.

«Ουσιαστικά, όλα όσα κάνουμε αντανακλούν την προσωπικότητά μας – η φορά προς την οποία χτενίζουμε τα μαλλιά μας, το χρώμα γραβάτας που φοράμε, τα παπούτσια που φοράμε, ακόμη και η μάρκα αυτοκινήτου που οδηγούμε», λέει ο Hirsch στο Broadly. «Το ερώτημα είναι: έχουμε την ευφυΐα να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό; Βασικά, αυτό είναι που κάναμε με τις προτιμήσεις στο φαγητό».

Οι άνθρωποι που λένε ότι τους αρέσει η βότκα ροδάκινο τείνουν «να έχουν μεγάλη ζωντάνια, να είναι δραματικοί και ενθουσιώδεις».

Μια έρευνα εξέτασε τις προτιμήσεις στη βότκα. Χρηματοδοτήθηκε στις αρχές του 2000 από την εταιρεία που διέθετε τότε τη βότκα Stolichnaya και οι ερευνητές πραγματοποίησαν πολύωρα τεστ προσωπικότητας. Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια δοκίμασαν διάφορες εκδοχές του ποτού με δεμένα μάτια –μεταξύ άλλων, βότκα με γεύση ροδάκινο, βανίλια και πορτοκάλι– και στη συνέχεια εντόπισαν έναν στατιστικό συσχετισμό μεταξύ της προτίμησης στη γεύση και του τύπου προσωπικότητας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Hirsch, οι άνθρωποι που λένε ότι τους αρέσει η βότκα ροδάκινο τείνουν «να έχουν μεγάλη ζωντάνια, να είναι δραματικοί και ενθουσιώδεις». Αντίθετα, οι λάτρεις της βότκα κράνμπερι είχαν την τάση να είναι σοβαροί, βαρετοί στο κρεβάτι και εργασιομανείς. Από την άλλη, αυτοί που προτίμησαν βότκα βανίλια, ήταν «παρορμητικοί, έρμαια των συναισθημάτων τους» και τους άρεσε να περιτριγυρίζονται από ανθρώπους.

Ο Hirsch λέει ότι μια πιθανή αιτία που εξηγεί γιατί αυτό που καταναλώνουμε λέει τόσα για εμάς είναι η χρονική ταύτιση: «Η προσωπικότητά μας αναπτύσσεται μεταξύ των ηλικιών 0-7, την ίδια περίοδο που σχηματίζονται και οι γευστικές μας προτιμήσεις», λέει.



Επίσης, επισημαίνει ότι τα τμήματα του εγκεφάλου που σχετίζονται με την προσωπικότητά μας και τα οσφρητικά και γευστικά συστήματα βρίσκονται στην ίδια περιοχή. «Ανατομικά μιλώντας, είναι πολύ κοντά μεταξύ τους», λέει.

Ο Hayes, ένας από τους συντάκτες της έρευνας πάνω στα καυτερά φαγητά, ισχυρίζεται ότι αυτή η σύνδεση μεταξύ γευστικών επιλογών και χαρακτηριστικών προσωπικότητας έχει πιθανώς να κάνει με την εξισορρόπηση της φυσικής επιλογής. «Οι άνθρωποι είναι φυλετικά όντα», λέει. «Στην εποχή των σπηλαίων, η μονάδα της εξέλιξης δεν ήταν το άτομο, αλλά η φυλή. Θέλουμε ανθρώπους που θα μείνουν σπίτι και θα μαζέψουν μούρα και ανθρώπους που θα βγουν έξω για να κυνηγήσουν μαμούθ. Είναι πλεονέκτημα το να υπάρχουν και οι δύο τύποι στη φυλή μας».

«Αυτό σχετίζεται με την ανθρώπινη υπόσταση», συνεχίζει. «Το γεγονός ότι αυτό εντοπίζεται στις προτιμήσεις μας στο φαγητό δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη».

