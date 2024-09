Κέρδισε μια Διπλή Πρόσκληση για τη Stand up Comedy της Ήρας Κατσούδα

Μετά από την πρώτη solo της stand up comedy παράσταση «Χωρίς Γλουτένη», η Ήρα Κατσούδα επανέρχεται με φρέσκα κείμενα, ιστορίες βγαλμένες από την καθημερινότητα και τίτλο σίγουρα βγαλμένο από τη ζωή, με τo «Για Γυναίκα, Καλή Είναι», στο Θέατρο ELIART.

Η Ήρα Κατσούδα ασχολείται επαγγελματικά µε το stand up comedy και σε συνεργασία με τον Ανδρέα Πασπάτη, το 2014, παρουσίασαν το πρώτο stand up comedy battle στην Ελλάδα. Το 2017-2018 παρουσίασε τη σόλο της παράστασης με τίτλο «Χωρίς Γλουτένη», που έγινε sold out σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων, έχει παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων ΕΒΓΕ (2019), το TEDx NTUA στην Αθήνα (2018) και έχει συμπαρουσιάσει την τελετή έναρξης του 20ού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2018). Επίσης, είναι από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ Κωμωδίας Θεσσαλονίκης, ενώ είναι υπεύθυνη για πολλές βραδιές Open Mic.



Πάρε μέρος στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας παρακάτω τα στοιχεία σου:

Ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, στις 12 μμ. Οι νικητές/τριες θα ενημερωθούν προσωπικά, μέσω email.

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ VICE X Ήρα Κατσούδα

Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο VICE X Ήρα Κατσούδα από την εταιρεία VICE A.E. (στο εξής “η Διοργανώτρια”).

1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι “VICE X Ήρα Κατσούδα”. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, διαμένει στην Ελλάδα και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Αποκλείονται της συμμετοχής στο διαγωνισμό (α) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία VICE Greece A.E. και στον ΑΝΤΕΝΝΑ TV A.E και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) πρόσωπα. 3. ΕΠΑΘΛΟ 3.1 Θα αναδειχθεί ένας νικητής με κλήρωση και σε περίπτωση που δεν μπορεί να παραβρεθεί, θα αναδειχθεί αναπληρωματικός. 3.2. Τα έπαθλα του διαγωνισμού θα είναι: τρεις (3) διπλές προσκλήσεις για το «Για γυναίκα, καλή είναι» την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019. 3.3 Η απονομή του επάθλου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης. 3.4 Το διατιθέμενο προς τους νικητές έπαθλο ανήκει στην Διοργανώτρια και διατίθεται στον νικητή από την ίδια, σύμφωνα με τις οδηγίες της ή/ και ανήκει σε τρίτους και η Διοργανώτρια θα δώσει τις ανάλογες οδηγίες προς τον νικητή για την ανάληψή του. 3.5 Διευκρινίζεται ότι το έπαθλο παρέχεται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς. 4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 4.1. Όλοι οι επισκέπτες που συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμό τους και το email τους στην φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο άρθρο με τον τίτλο «Κέρδισε μια Διπλή Πρόσκληση για τη Σόλο Παράσταση της Ήρας Κατσούδα», το οποίο θα είναι αναρτημένο στο VICE.COM και στην επίσημη σελίδα του VICE.COM στο Facebook και στο Instagram, μπαίνουν αυτόματα στη κλήρωση. 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5.1 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την ανάρτηση του σχετικού post στην επίσημη σελίδα του VICE Greece στο Facebook και στο Instagram από τις 6 Νοεμβρίου 2019 έως και τις 11 Νοεμβρίου 2019, μέχρι τις 12:00. 5.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο. 6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 6.1 Εντός 2 ωρών από τη λήξη του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση με την μέθοδο της τυχαίας επιλογής (κλήρωση) μεταξύ των συμμετεχόντων. 6.2 Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9. 6.3 Η Διοργανώτρια θα ειδοποιήσει τους νικητές με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστείλει στο email με το οποίο θα έχει θέσει την υποψηφιότητα του. 7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ 7.1 Το είδος του επάθλου είναι το οριζόμενο ανωτέρω υπό τον όρο 3 της παρούσης. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως. 7.2 Ρητά αναφέρεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του επάθλου ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση του, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή. 7.3 Το έπαθλο, είτε ανήκει στην Διοργανώτρια, είτε διατίθεται από τρίτους για τους σκοπούς του διαγωνισμού, παραλαμβάνεται από το νικητή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν από το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας, με το οποίο ο νικητής οφείλει να επικοινωνήσει εντός το αργότερο εικοσιτεσσέρων (24) ωρών μετά το πέρας της κλήρωσης, ώστε να βεβαιώσει την αποδοχή του επάθλου προκειμένου να δύνανται να το παραλάβει μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στον όρο 7.6 της παρούσης. Ο νικητής υποχρεούται κατά την παραλαβή του επάθλου να προσκομίσει εκτυπωμένο το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε από τη Διοργανώτρια σχετικά με την ανάδειξη του ως νικητή καθώς και να επιδείξει κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης του (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δίπλωμα οδήγησης, διαβατήριο κλπ). 7.4 Μετά την απονομή του επάθλου στο νικητή, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για έπαθλα που διατίθενται από τρίτους η ευθύνη της Διοργανώτριας εξαντλείται στην καθοδήγηση του νικητή για την ανάληψη του σχετικού επάθλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το έπαθλο έχουν δώσει σε αυτήν. 7.5 Αν δεν συντρέχουν οι όροι αναδείξεως του χρήστη ως επιτυχόντος/ νικητή, ή για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το έπαθλο, ή δεν το διεκδικήσει, σε διάστημα μιας ημέρας (1) από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανακοίνωσή του νικητή, τότε η Διοργανώτρια ή η εταιρεία που διαθέτει το έπαθλο έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση της. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. 7.6 Ο κάθε νικητής δύναται να παραλάβει το έπαθλο υπό την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων στον όρο 7.3 της παρούσης, μετά από καθοδήγηση αυτού μέσω του μηνύματος που θα έχει λάβει από τη Διοργανώτρια. 8. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει οιονδήποτε όρο της παρούσας προκήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική δημοσίευση και πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό. Περαιτέρω δε κάθε τέτοιου είδους μεταβολή δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα που συμμετείχαν προ της ως άνω δημοσίευσης/ γνωστοποίησης της. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. 9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 9.1. Ο νικητής θα ενημερωθεί με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τους τυχερούς που θα κερδίσουν το έπαθλο με οποιοδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο όπως – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει παν ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του επάθλου άνευ ουδεμίας προσθέτου αμοιβής προς τους συμμετέχοντες οι οποίοι με την αποδοχή των παρόντων όρων συναινούν ρητώς σε αυτό. 9.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης των επάθλων στους νικητές και επανάληψης της κληρώσεως, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα. 10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση των νικητών και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε αυτούς. Εννοείται ότι μετά την ολοκλήρωση πραγματοποίησης του Επάθλου οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων/ των νικητών θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Επάθλου. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η δε Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους μέσω του διαδικτύου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται επίσης ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως εκάστοτε ισχύει. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους και κάθε σχετική πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία VICE GREECE, στη διεύθυνση Κηφισίας 4 και στο τηλέφωνο 210-6886142. 11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 11.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού. 11.2 Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Μαρούσι, 6/10/2019