Μαθήματα Μόδας από «Κανονικούς» Ανθρώπους

Για να ντυθείς με στιλ, δεν πρέπει να ακολουθείς ιδιαίτερα τις εφήμερες τάσεις της μόδας. Για να ντυθείς με στιλ, χρειάζεται πρώτα να αφαιρέσεις και έπειτα να προσθέσεις. Για να ντυθείς με στιλ, πρέπει να βάλεις το προσωπικό πάνω από τον συρμό. Για να ντυθείς με στιλ πρέπει να ξέρεις. Γι’ αυτό, μιλήσαμε με ανθρώπους που έχουν βάλει το στιλ στην καθημερινότητά τους και τους ζητήσαμε συμβουλές ζωής. Μας τις έδωσαν.

«Δηλώνω σκλάβα της ομορφιάς»

Νίκη Χάγια

VICE: Πώς θα χαρακτήριζες το στιλ σου;

Το στυλ μου θα το χαρακτήριζα «ό,τι να ‘ναι». Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιες λέξεις να το χαρακτηρίζουν, μιας και δεν μπορώ να το βάλω μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο καλούπι. Μου αρέσει το pin up style, το urban, το αθλητικό, της μεταμοντέρνας μάγισσας.



Ποια είναι η έννοια του όμορφου για σένα;

Όμορφο για μένα είναι αυτό που αποπνέει υγεία, σε κάνει να αισθάνεσαι αισιόδοξα, λάμπει και απλά δεν μπορείς να ξεκολλήσει στα μάτια σου από πάνω του. Δηλώνω σκλάβα της ομορφιάς.

Χρησιμοποιείς πινελιές της σημερινής μόδας στο στιλ σου ή σε αφήνει αδιάφορη; Μου αρέσει πάρα πολύ η σημερινή μορφή που έχει πάρει το sportswear. Πολύχρωμα κολάν, μπλούζες με άνετες γραμμές, παπούτσια με φουτουριστικό design.

Ποιο είναι το αξεσουάρ/ρούχο που χρησιμοποιείς πιο πολύ;

Αγαπώ τα καπέλα. Είναι κρίμα που στην Ελλάδα δεν τα φοράει ο κόσμος. Κάνεις τρελό upgrade στο στυλ φορώντας ένα απλό Fedora.



«Δεν με ενδιαφέρει αν είναι γνωστό ή άγνωστο το ρούχο ή το μαγαζί»

Βαγγέλης Αποστολακόπουλος

Ως παιδί, επέλεγες τα ρούχα σου ή άφηνες τη μητέρα σου να σε ντύνει;Από την ηλικία που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντοτε επέλεγα μόνος μου τα ρούχα που θα φορέσω. Τα έβγαζα από το βράδυ, να είναι έτοιμα για την επόμενη μέρα στο σχολείο.

Πότε κατάλαβες ότι «το έχεις», ότι ξέρεις δηλαδή να ταιριάζεις ρούχα και να έχεις δικό σου στιλ;

Άρχισα να το καταλαβαίνω από τις φωτογραφίες που έβγαζα για τα social. Δεν είχα καν blog τότε. Πρέπει να ήμουν 18-19 χρόνων.

Ποιο ήταν το αγαπημένο σου ρούχο όταν ήσουν μικρός;

Ήταν ένα κολεγιακό μπλε μπουφάν με λευκά μανίκια. Το φορούσα συνεχώς. Είχε λιώσει, κυριολεκτικά.

Πώς αποφάσισες να γίνεις fashion blogger;

Μου έλεγαν όλοι οι φίλοι μου ότι βγάζω ωραίες φωτογραφίες, με στιλ. Εκείνοι μου έβαλαν πρώτοι την ιδέα να κάνω blog. Έτσι, ένα βράδυ που δεν είχα τι να κάνω, το αποφάσισα.

Το ψευδώνυμό σου -Hanger’89- σημαίνει κάτι ιδιαίτερο;

Τίποτα αποκρυφιστικό. Το hanger (κρεμάστρα) είναι επειδή αγαπώ τα ρούχα και το ’89 είναι η χρονιά που γεννήθηκα.

Από πού ψωνίζεις ρούχα; Απ’ όπου δω ότι έχει κάτι που μου αρέσει. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι γνωστό ή άγνωστο το ρούχο, ή το μαγαζί.

«Με κουράζει η φράση “είναι στη μόδα”»

Aphrodite Love

Ποια είναι η έννοια του όμορφου για σένα;

Οτιδήποτε ανεπιτήδευτο. Θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ απλό, ένα top και ένα jean, θα μπορούσε να είναι και τρία διαφορετικά prints μαζί – αρκεί να ταιριάζει στο style και το χαρακτήρα του ατόμου που τα φοράει. Με κουράζει η φράση «είναι στη μόδα». Η έννοια του όμορφου για μένα είναι ένα άτομο που έχει το απόλυτα cool ντύσιμο και ούτε καν το ξέρει.

Χρησιμοποιείς πινελιές της σημερινής μόδας στο στιλ σου ή σε αφήνει αδιάφορη;

Σίγουρα επηρεάζομαι απο τα εκάστοτε trends αλλά όχι σε βαθμό που να επεμβαίνουν στο προσωπικό μου style. Έχοντας διαλέξει να είμαι στον συγκεκριμένο χώρο, μου είναι σχεδόν αδύνατον να μην επηρεαστώ καθόλου, αλλά συνήθως παίρνω στοιχεία που μπορώ να ενσωματώσω στο style μου, να τα κάνω «δικά μου».

Ποιο είναι το αξεσουάρ/ρούχο που χρησιμοποιείς πιο πολύ;

Τη Rough Trade Τote bag μου. Είναι βολική και έχει συναισθηματική αξία – αν και δεν μου αρέσει να αγοράζω τσάντες.

Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης ο οποίος κατά την άποψή σου έχει το απόλυτο στιλ;

Will Ferrell.

«Η μόδα είναι ψυχή»

Wrong Child





Με ποιες τρεις λέξεις θα χαρακτήριζες το στιλ σου;

Vintage, messy, uncomfortable.

Ποια είναι η έννοια του όμορφου για σένα;

Χμ, δεν γνωρίζω. It has nothing to do with the soul, πάντως.

Χρησιμοποιείς πινελιές της σημερινής μόδας στο στιλ σου ή σε αφήνει αδιάφορη;

Πάντα υπάρχει κάτι και για εμένα εκεί έξω. Παραμένω σταθερά μακρια απο βάτες και neon χρώματα.

Ποιο είναι το αξεσουάρ/ρούχο που χρησιμοποιείς πιο πολύ;

Μαύρη τσάντα.

Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης ο οποίος κατά την άποψή σου έχει το απόλυτο στιλ;

Δεν τρελαίνομαι με τη λέξη «απόλυτο», αλλά ας πούμε οτι το στιλ του Steve McQueen back to the 60s δεν με αφήνει αδιάφορη.

«Όμορφο είναι αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου»

Nas MissLuck

Με ποιες τρεις λέξεις θα χαρακτήριζες το στιλ σου;

Μου είναι αρκετά δύσκολο να χαρακτηρίσω το στιλ μου – ό,τι να ‘ναι.

Ποια είναι η έννοια του όμορφου για σένα;

Όμορφο είναι αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου.

Χρησιμοποιείς πινελιές της σημερινής μόδας στο στιλ σου;

Νομίζω πως με αφήνει αδιάφορη.

Ποιο είναι το αξεσουάρ/ρούχο που χρησιμοποιείς πιο πολύ;

Οι κάλτσες, είναι ένα από τα αγαπημένα μου αξεσουάρ.

Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης ο οποίος κατά την άποψή σου έχει το απόλυτο στιλ;

Το «απόλυτο στυλ» είναι αυτό που εκφράζει τον καθένα, άρα υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες -και μη- που το ‘χουν.

