Μάντεψε τι (δεν) θα Δεις στην Τηλεόραση Αυτό το Πάσχα

Η βραδιά της Ανάστασης πλησιάζει και αυτό σημαίνει δύο πράγματα για τους περισσότερους από εμάς: οικογενειακές συγκεντρώσεις και πολύ φαγητό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάπου στο βάθος θα παίζει και μια τηλεόραση, στην οποία θα δώσετε πρώτη φορά σημασία γύρω στη μία και μισή, όταν θα υπάρξει αυτή η κλασική σιωπή του τύπου, «έχουμε όλοι ξεκινήσει να μετανιώνουμε τις επτά τελευταίες πιρουνιές και μόλις πήραμε χαμπάρι ότι τόση ώρα είναι ανοιχτή η τηλεόραση». Αυτή η σιωπή σπάει από το πρώτο σχόλιο, που συνήθως προέρχεται από κάποιον ξεχασμένο συγγενή που είτε θα απαιτήσει αλλαγή καναλιού, είτε θα σχολιάσει σεξιστικά αυτό που βλέπει. Όπως και να ’χει, κάποια στιγμή αυτό που παίζει στην οθόνη θα αποτελέσει θέμα συζήτησης. Ακόμη και μόνος/η στο σπίτι να είσαι, δεν μπορεί, θα την ανοίξεις έστω και για λίγο -αν έχεις φυσικά. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος/ή για όλα, οπότε παρακάτω μπορείς να δεις τις εξαιρετικά αλλοπρόσαλλες επιλογές των προγραμμάτων που θα παίξουν στα μεγαλύτερα κανάλια της χώρας ακριβώς μετά την Ανάσταση. Έτσι, για να μην σε πιάσουν αδιάβαστο/η.

Για μεγάλα γλέντια

Αν είσαι της πίστας και του ξεσηκώματος, τότε το Star Channel έχει αυτό που θες. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του καναλιού, λίγο μετά την Ανάσταση οι φίλοι του λαϊκού τραγουδιού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που έκαναν πέρσι στο Club 22 ο Πάνος Κιάμος και ο Νίκος Κουρκούλης. Ναι, θα είναι τα πιο λυπητερά 101 λεπτά της χρονιάς, αλλά αξίζουν τον κόπο. Σε περίπτωση που δεν σας ψήνουν οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, υπάρχει και η πιο κυριλέ επιλογή του ΑΝΤ1, που έχει ανακοινώσει ότι θα μεταδώσει πρόγραμμα από το κέντρο διασκέδασης Ιερά Οδός, χωρίς να γνωρίζουμε αν πρόκειται για το φετινό σχήμα που περιλαμβάνει Βασίλη Καρρά, Καίτη Γαρμπή και Χρήστο Μενιδιάτη.

Videos by VICE

Κλασικά Εικονογραφημένα

Ο ΣΚΑΪ θα συνεχίσει δυναμικά και σ’ αυτήν την περίσταση με το Στην Υγειά μας Ρε Παιδιά και τα κόκκινα -από το γλυκό μεθύσι της τηλεθέασης- μάτια του Σπύρου Παπαδόπουλου να λαμπυρίζουν για πάρτη μας. Πιστεύω σιγά-σιγά ότι θα είναι η μόνη εκπομπή που θα συνεχίσει να γυρίζεται και μετά το τέλος του κόσμου, αλλά θα έλεγα ψέματα, αν υποστήριζα ότι, παρότι έχει πολλά ηθικά θέματα, δεν ταιριάζει με το κλίμα της Ανάστασης. Μάλιστα, θα πρόκειται για ένα κλασικό, εορταστικό επεισόδιο, από αυτά που μας έχουν συνηθίσει οι υπεύθυνοι της εκπομπής, το οποίο, θα ξεκινήσει στις 22:30 και θα τελειώσει στις 02:30. Η περίληψη του είναι απλά επική και περιλαμβάνει ονόματα-keywords όπως: Παβαρότι, Θανάσης Βισκαδουράκης και Ευτύχης Μπλέτσας. Η ταπεινή μου άποψη είναι πως ο ΣΚΑΪ έχει κάνει την πιο ασφαλή επιλογή. Το Στην Υγεία μας Ρε Παιδιά αποτελεί κάτι σαν inception για κάθε τραπέζωμα και σίγουρα θα χτυπήσει ικανοποιητικά νούμερα. Γιατί να ρισκάρουν; Αφού υπάρχει το σύστημα.

Yolo Καταστάσεις

Είναι 2018 και είσαι υπεύθυνος προγράμματος σε ένα κανάλι που βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Είσαι απλήρωτος εδώ και μήνες, η Ανάσταση πλησιάζει και πρέπει να σκεφτείς τι θα βάλεις να παίξει, αμέσως μετά το «Χριστός Ανέστη». Στο αρχείο μπορείς να βρεις μουσικά προγράμματα από παλιότερα χρόνια, πασχαλινά επεισόδια από σειρές, θρησκευτικές ταινίες ή φιλμ που διαδραματίζονται το Πάσχα. Έστω τo Donnie Darko, που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη γιορτή, αλλά τουλάχιστον κάπου μέσα στο έργο υπάρχει ένας λαγός. Τι κάνεις λοιπόν; Υψώνεις το μεσαίο σου δάχτυλο στη λογική, πηγαίνεις στο γραφείο με t-shirt Mötley Crüe και δίνεις εντολή να παίξει το Κοίτα Ποιος Μιλάει. Μια ταινία του 1989, στην οποία, πρωταγωνιστούν ο John Travolta, η Kirstie Alley και ένα μωρό που μιλάει με τη φωνή του Bruce Willis. Είσαι τεράστιος παίκτης. Και πέρα από την πλάκα, για άλλη μια φορά κουράγιο στους εργαζόμενους του Mega.

Βραβείο «Είχε Παλιόκαιρο τη Μέρα που σε Γνώρισα»

Θέλω να φτιάξετε την εξής εικόνα στο μυαλό σας: είναι καλοκαίρι, κάνει τρελή ζέστη και εσείς έχετε βρει ένα σούπερ beach bar σε νησί με υπέροχες παραλίες και πολύ καλό κόσμο. Είναι μεσημέρι, αλλά το κέφι έχει ανάψει στο μαγαζί και η παρέα χορεύει, πίνει κοκτέιλ και βουτάει στη θάλασσα. Ξαφνικά ο DJ αποφασίζει να το παίξει ψαγμένος και να πρωτοτυπήσει και έτσι, μετά από το «All That She Wants» των Ace of Base, πατάει το εφέ του break και καπάκια βάζει το «Παλιόκαιρος» του Πασχάλη Τερζή, έχοντας ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, πιστεύοντας πως θα το πιάσετε. Τελικά, περνάει τα επόμενα τρία λεπτά λουσμένος από κρύο ιδρώτα, καθώς βλέπει τους πρώτους πελάτες να φεύγουν, το αφεντικό να τον κοιτάει αγριεμένο, τον κολλητό του να αποφεύγει από ντροπή το eye contact μαζί του και τους σερβιτόρους να λένε κάτι ο ένας στο αυτί του άλλου. Κάπως έτσι θα νιώσει λογικά το Σάββατο και ο άνθρωπος που επέλεξε να βάλει την ταινία Στα Ίχνη του Χαμένου Θησαυρού: Το Βιβλίο με τα Μυστικά με τον Nicolas Cage στον ALPHA.

VICE Video: Ο Πρέσβης των ΗΠΑ Μιλάει για τον Ερντογάν, τον Τσίπρα, τον Τραμπ και την Κάνναβη

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

«Έχουμε Εγκαταλείψει Κάθε Προσπάθεια»

Το Epsilon TV μπαίνει στην αρένα με το Βαραββάς, μια θρησκευτική ταινία του 1961, που μάλλον δεν θα δει κανείς εκείνο το βράδυ.

«Στην Υγειά μας ρε Παιδιά» Χωρίς Μπουρμπουάρ στα Γκαρσόνια

«Διασκέδαση, αλλά με αξιώσεις, γλέντι της καρδιάς και των αισθήσεων, ψυχαγωγία αληθινή. Και μαζί στιγμές ακρόασης, μουσικής ομορφιάς και ευαισθησίας», υπόσχεται η νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 με τίτλο Στα Τραγούδια Λέμε Ναι, την οποία παρουσιάζουν η Ναταλία Δραγούμη και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. Παρακολουθώντας το trailer, καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται απλώς για το Στην Υγειά μας ρε Παιδιά των φτωχών.

Δώσε Ανάστημα

Το κανάλι της Βουλής το τερματίζει με τη φάση Ελλήνων Ανάστημα. Αν δεις τον παππού σου να βαράει προσοχές τα άγρια χαράματα μπροστά στην τηλεόραση μην φοβηθείς, άφησε τον να εκφραστεί και μόλις τελειώσει η μετάδοση θα πάει για ύπνο μόνος του.

Η Πρόταση μας

Η ΕΡΤ2 κάνει τη διαφορά επιλέγοντας να παίξει μπάλα με μια ισπανική ρομαντική κομεντί. Τι καλύτερο για να κλείσει μια τηλεοπτική εβδομάδα γεμάτη σταυρώσεις, θανάτους, πετροβολισμούς, αίματα, κλάματα και προδοσία; Για την ιστορία, το Έρωτας αλά Ισπανικά είναι μια ταινία του 2014, που έσπασε εντελώς απρόσμενα κάθε ρεκόρ. Μόνο στην Ισπανία, την έχουν δει περισσότεροι από 9.500.000 θεατές, με συνολικές εισπράξεις πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε και το sequel. Έτσι, για να έχουμε κάτι να δούμε μετά την Ανάσταση του 2020.

Υ.Γ. Το παρόν άρθρο βασίστηκε στα προγράμματα που έχουν αναρτήσει τα κανάλια στα επίσημα site τους.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Χαμένες Φωτογραφίες από μια Ψυχιατρική Κλινική Εμφανίζονται Σχεδόν Μισό Αιώνα Μετά

Ακροδεξιά και Εξέδρα: Τι Συμβαίνει Μακριά από Τούμπα, Καραϊσκάκη, ΟΑΚΑ και Λεωφόρο

Ο Μάριος Ασλαμάς θα Ήθελε να Είναι για Λίγο Ζητιάνος στη Sunset Boulevard του Λος Άντζελες

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.