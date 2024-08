«Μας Αντιμετωπίζουν σαν Βοηθήματα» – Η Θλιβερή Πραγματικότητα του να Είσαι Άνδρας Πορνοστάρ

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE Germany.

Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρχαν πολλά να δει κανείς στο VENUS International Erotic Trade Fair στο Βερολίνο, που διεξήχθη από τις 12 ως τις 15 Οκτωβρίου. Ωστόσο, παρά τους όμορφους ανθρώπους, τις sex dolls και τις θεαματικές φετιχιστικές performance, με εντυπωσίασε περισσότερο η συνειδητοποίηση του πόσο διαφορετική εμπειρία πρέπει να είναι μια έκθεση πορνό για τους άνδρες και τις γυναίκες performer. Όπου πήγαινα, έβλεπα γυναίκες πορνοστάρ και erotic performer, συνεχώς περιτριγυρισμένες από κόσμο – φωτογράφους ή άνδρες θαυμαστές που έκαναν ουρά για να τους μιλήσουν. Στη διοργάνωση, οι άνδρες συνάδελφοί τους ήταν παραγκωνισμένοι – συχνά στέκονταν αμήχανα παράμερα, καθώς οι γυναίκες συνάδελφοί τους απολάμβαναν όλη την προσοχή.

Δεν μπορούσα να μη λυπηθώ τους άνδρες, που χαμογελούσαν και έκαναν ότι δεν τους πείραζε που τους αγνοούσαν. Εφόσον κανείς άλλος δεν τους μιλούσε, αποφάσισα να το κάνω εγώ και να μιλήσω με μερικούς παραμελημένους άνδρες performer, για να μάθω πώς είναι να είσαι το support που κανείς δεν θέλει να δει.

Marcello Bravo, 39 ετών

Ο Marcello με τη γυναίκα του, Little Caprice.

VICE: Πόσο καιρό κάνεις αυτήν τη δουλειά;

Marcello Bravo: Περίπου 15 χρόνια. Αυτό το διάστημα έπαιξα σε πάνω από 1.000 ταινίες. Πριν από ενάμιση χρόνο, ξεκίνησα να δουλεύω πίσω από την κάμερα, ως παραγωγός, μαζί με τη γυναίκα μου, τη Little Caprice.

Από την ώρα που ξεκινήσαμε να μιλάμε, πέντε άνδρες έχουν πλησιάσει τη γυναίκα σου για αυτόγραφο, ενώ εσένα σε αγνοούν παντελώς. Σε ενοχλεί αυτό;

Περίπου το 80% των θαυμαστών ενδιαφέρονται να μιλήσουν σε εκείνη, αλλά δεν ζηλεύω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν τους αδικώ – αν ήμουν στη θέση τους, θα της ζητούσα σίγουρα να βγούμε φωτογραφία.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο ταλέντο σου ως performer;

Έχω πάντα στύση, ακόμη και όταν δεν έχω όρεξη. Ήμουν κάποτε εναέριος ακροβάτης κι αυτό απαιτούσε πολλή συγκέντρωση. Χρησιμοποιώ αυτήν την ικανότητά μου, για να είμαι σίγουρος ότι σε μεγάλες σκηνές θα μείνω συγκεντρωμένος και ότι θα μπορώ να συνεχίζω. Η πνευματική μου δύναμη είναι το απαράμιλλα ελκυστικό στοιχείο μου, για να πουλάω.

Rocco Siffredi, 53 ετών

VICE: Πώς είναι να είσαι άνδρας πορνοστάρ σε μια έκθεση erotica;

Rocco Siffredi: Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να είσαι άνδρας σ’ αυτόν τον χώρο. Οι περισσότερες ταινίες γυρίζονται για στρέιτ άνδρες. Έτσι, εστιάζουν σχεδόν πάντα στη γυναίκα. Εμάς μας αντιμετωπίζουν περισσότερο σαν βοηθήματα, παρά σαν συμπρωταγωνιστές. Αλλά δεν είναι και τόσο άσχημα – σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρίσκομαι, με πλησιάζουν θαυμαστές. Συχνά μου φέρονται σαν παλιό φίλο που είχαν να δουν εδώ και καιρό.

Τι σου λένε οι στρέιτ άνδρες, όταν σε πλησιάζουν;

Οι περισσότεροι απλώς θέλουν να με ευχαριστήσουν. Άλλοι σχολιάζουν τις επιδόσεις μου και μου λένε πόσο τους εντυπωσιάζει ο αριθμός ταινιών που έχω παίξει.

Για ποια ταινία που έχεις παίξει είσαι ιδιαίτερα περήφανος;

Για μια ταινία που λέγεται Never Say Never to Rocco. Τη γυρίσαμε πριν από 20 χρόνια, με καθημερινούς ανθρώπους και όχι με επαγγελματίες πορνοστάρ. Φυσικά, οι επαγγελματίες κάνουν καταπληκτική δουλειά, αλλά όταν παίζεις πολύ ως επαγγελματίας μπροστά στην κάμερα, καμιά φορά φαίνονται όλα πολύ μηχανικά. Αλλά αυτή η ταινία δεν ήταν έτσι – είχε πολύ φυσική αίσθηση.

Porno-Klaus, 40 ετών

VICE: Ξέρεις πόσοι άλλοι άνδρες πορνοστάρ είναι εδώ;

Porno–Klaus: Καμιά εικοσαριά. Στον χώρο μας δεν υπάρχουν καλοί άνδρες performer, επειδή οι περισσότεροι που αγοράζουν πορνό είναι στρέιτ άνδρες και δεν τους νοιάζει τι κάνουν οι άνδρες στην οθόνη. Δεν γυρίζω πια ταινίες, αλλά το έκανα για πέντε χρόνια. Η αγορά έχει αλλάξει τελείως και δεν αξίζει πια. Όλα αυτά τα site με δωρεάν πορνό καταστρέφουν τα παραδοσιακά σινεμά ενηλίκων και κανείς δεν αγοράζει πια DVD. Είναι μεγάλο πρόβλημα.

Οι περισσότεροι σε ξέρουν από την εμφάνισή σου στο γερμανικό Big Brother ή από τις πορνοταινίες;

Οι περισσότεροι με ξέρουν από το πορνό, αλλά είμαι διάσημος και για τα δύο. Είμαι πολύ δημοφιλής και σε άνδρες και σε γυναίκες εδώ στην έκθεση. Οι άνδρες μού λένε πόσο με ζηλεύουν που έχω κοιμηθεί με τόσες καταπληκτικές γυναίκες, ενώ οι γυναίκες μου κάνουν κομπλιμέντα για το πόσο ωραίο είναι το πέος μου.

Αν δεν γυρίζεις πια ταινίες, τι κάνεις εδώ;

Προωθώ το «Little Shooter» – είναι ένα κυπελάκι σε σχήμα πέους.

Manual Stallion, 36 ετών

VICE: Θα περιέγραφες τον εαυτό σου ως πετυχημένο performer ;

Manuel Stallion: Ναι, έχω γυρίσει 1.500 ταινίες σε 11 χρόνια. Η βιομηχανία του πορνό είναι σκληρή για τους άνδρες, αλλά μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά αν δουλέψεις σκληρά.

Αν ρίξω μια ματιά τριγύρω, βλέπω ότι έχεις περισσότερους θαυμαστές απ’ ό,τι οι περισσότεροι άλλοι άνδρες performer.

Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή έχω εμφανιστεί σε πολλές mainstream τηλεοπτικές εκπομπές, έτσι δεν με ξέρουν μόνο από το πορνό. Έχω κάνει και πολλά reality.

Παρόλα αυτά, αν συγκρίνω με τις γυναίκες σταρ, δεν υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για σένα.

Ως άνδρας performer, συνηθίζεις να βρίσκεσαι στο background. Δεν με ενοχλεί και πολύ. Δεν είναι κιόλας ότι δεν μας αναγνωρίζουν καθόλου –το 2013 κέρδισα βραβείο Venus Καλύτερου Ερασιτέχνη Performer.

Martin, 37 ετών

Ο Martin δέχτηκε να μας παραχωρήσει συνέντευξη υπό τον όρο να παραμείνει ανώνυμος

VICE: Αφού δεν θέλεις να μας δείξεις το πρόσωπό σου, συμπεραίνω ότι δεν σου αρέσει να τραβάς την προσοχή;

Martin: Έτσι είναι. Γνώρισα την κοπέλα μου το 2012 στην τράπεζα όπου δουλεύαμε τότε και οι δύο, και σύντομα ξεκινήσαμε να κάνουμε ερασιτεχνικό πορνό. Μέχρι στιγμής, έχουμε κάνει 370 ταινίες, αλλά δεν έχω δείξει ποτέ το πρόσωπό μου. Δεν θέλουμε να ξέρουν οι θεατές ότι είναι πάντα ο ίδιος τύπος – έχω παίξει τον πατριό, τον θείο ή τον κηπουρό. Ο κόσμος το χάφτει – μας κάνουν και σχόλια του στιλ, «Αηδία, έκανες σεξ με τον θείο σου». Η κοπέλα μου εμφανίζεται στις ταινίες και μιλάει στους fan.



Δηλαδή, σε ικανοποιεί το γεγονός ότι τόσο λίγοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για σένα;

Θέλω να γίνω όσο γνωστός χρειάζεται, για να πουλάω ταινίες. Κάποτε, μας είχαν βάλει με την κοπέλα μου με τα πραγματικά μας ονόματα σε ένα άρθρο στη μεγαλύτερη ταμπλόιντ εφημερίδα της Γερμανίας, την Bild. Τους κάναμε μήνυση. Επίσης, πριν από μερικά χρόνια ήμασταν υποψήφιοι για βραβείο Venus και αρνηθήκαμε ευγενικά. Αλλά πηγαίνουμε στις εκθέσεις, επειδή είναι ευκαιρία να γνωρίσει η κοπέλα μου τους fan και να τους δείξουμε ότι είμαστε αληθινοί.

Σε έχει πλησιάσει κανένας θαυμαστής εδώ;

Όχι, κανένας. Αλλά έχουν πάει τόσοι στην κοπέλα μου, που σταμάτησα το μέτρημα. Αυτό το σαββατοκύριακο έκαναν μεγάλες ουρές για να τη γνωρίσουν.

