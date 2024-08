Melania Τrump VS Σωσώ από «Εγκλήματα»: Ποια Οργανώνει τα πιο Μαύρα Χριστούγεννα;

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE US .

Για πολλούς από εμάς, η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων σημαίνει χαρούμενες αναμνήσεις με τους αγαπημένους μας, ανταλλαγή δώρων και να μεταμορφώνεις το σπίτι σου σε winter wonderland. Για άλλους σημαίνει να επιστρέφεις στον νευρωτικό έφηβο εαυτό σου και να παίρνεις κακές αποφάσεις την εβδομάδα που θα περάσεις στην πόλη απ’ όπου κατάγεσαι. Για τη Melania Trump, όμως, η εορταστική περίοδος σημαίνει κάτι διαφορετικό, κάτι πιο σκοτεινό. Όπως λέει το κλασικό τραγούδι:



Oh the weather outside is frightful / and inside, it’s also frightful / and since we’ve no place to go, feel woe, feel woe, feel woe!

Videos by VICE

https://twitter.com/StephGrisham45/status/934945910467031041?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FStephGrisham45%2Fstatus%2F934945910467031041

Ως επικεφαλής του προσωπικού της, η Stephanie Grisham επεσήμανε ότι η πρώτη κυρία «φροντίζει την παραμικρή λεπτομέρεια» της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης του Λευκού Οίκου, προφανώς για να διασφαλίσει τη μέγιστη σκοτεινιά και απόγνωση. Άλλωστε, είναι κυριολεκτικά η πιο σκοτεινή εποχή του χρόνου, οι μήνες που το τσουχτερό κρύο μοιάζει αναπόφευκτο, όταν το τελευταίο νεκρό φύλλο έχει πέσει από τα δέντρα και είμαστε πιο μόνοι από ποτέ.

Φέτος, η πρώτη κυρία έχει διακοσμήσει τους διαδρόμους του Λευκού Οίκου έτσι ώστε να είναι ασορτί με τη στοιχειωμένη της καρδιά, πιθανόν περιμένοντας την ετήσια χριστουγεννιάτικη παράδοσή της – να σπάσει τα πρόσωπα από τις πορσελάνινες κούκλες που μαζεύει για να απελευθερώσει τις ψυχές ξεχασμένων παιδιών που μάζευε όλο τον χρόνο.

[VICE Video] Συναντήσαμε τους Antifa των ΗΠΑ που Συγκρούονται με Νεοναζί

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Για τη Melania, τα Χριστούγεννα είναι gothic.



«Ο πρόεδρος, ο Μπάρον κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι ενόψει των πρώτων μας Χριστουγέννων στον Λευκό Οίκο», είπε η πρώτη κυρία σε δελτίο Τύπου τη Δευτέρα. «Όπως και για πολλές οικογένειες στη χώρα, οι παραδόσεις είναι πολύ σημαντικές για μας. Ελπίζω οι φετινοί επισκέπτες του Λευκού Οίκου να έχουν μια αίσθηση ότι γύρισαν σπίτι για τις γιορτές». Μακάρι αυτό να σήμαινε να επιθεωρείς σοβαρά μια στρατιά από χριστουγεννιάτικες μπαλαρίνες για να διασφαλίσεις ότι η διάθεση θα παραμείνει βλοσυρή σαν την αταδικασμένη μου ψυχή. Επειδή αυτό σημαίνει για τη Melania:

Just your average day covering FLOTUS and ballerinas at the White House… pic.twitter.com/BlCNR7OhwW — Judy Kurtz (@JudyKurtz) November 27, 2017

Ίσως τώρα να νομίζετε ότι η χριστουγεννιάτικη σκοτεινιά της Melania μπορεί να αποδοθεί στην αισθητή δυσαρέσκειά της που είναι η γυναίκα του προέδρου («Δεν το ήθελε με τίποτα. Δεν νομίζω ότι πίστευε πως θα γίνει», είπε πρόσφατα στο Vanity Fair μια παλιά φίλη της οικογένειας Trump). Αλλά ας μην κάνουμε προβολή συναισθημάτων στη Melania. Όπως δείχνουν τα tweet της από παλιότερα χρόνια, τα Χριστούγεννά της ήταν πάντα σκοτεινά. Άλλωστε, το να είσαι goth δεν είναι φάση, είναι τρόπος ζωής.

Οπότε, καθώς αρματωνόμαστε για τον ετήσιο «πόλεμο» των Χριστουγέννων, μιμηθείτε την πρώτη κυρία και κάντε την εορταστική περίοδο τόσο σκοτεινή, όσο ήταν η περασμένη χρονιά. Και με τα αθάνατα λόγια των Blink-182, «We’ll have Halloween on Christmas, and in the night we’ll wish this never ends».



Περισσότερα από το VICE

Στο Μενίδι η Καθημερινότητα Κυλάει Ανεπηρέαστη από Φόνους, Νόμους και Κανονικότητα

Η Αλεξία Είναι 63 και Ήρθε η Ώρα να Μάθει να Γράφει το Όνομά της

«Ήμουν Πορνοστάρ και Έγινα Καθηγητής Πανεπιστημίου»

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.