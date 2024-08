Mέχρι να Ξεκινήσει η Νέα Σεζόν του Stranger Things, Μεθύστε Άφοβα στο Μπαρ της Σειράς

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Munchies.

Το Stranger Things αποτελεί ένα ερωτικό γράμμα στη νοσταλγία των ’80s, γεμάτο με κουρέματα «καπελάκι», φαρδιά τζιν, τέρατα αλά Spielberg, σκηνές απόδρασης με ποδήλατα και τραγούδια των Foreigner. Όμως τώρα, που έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος από τότε που κυκλοφόρησε η πρώτη σεζόν (και μόλις έσκασε η είδηση ότι η σειρά θα ανανεωθεί για τρίτη σεζόν), οι fans έχουν αρχίσει να νοσταλγούν την ίδια τη σειρά.

Ευτυχώς, η δεύτερη σεζόν –η οποία θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου– πλησιάζει και οι κάτοικοι του Chicago μπορούν να περιμένουν όλοι μαζί (και να αναπολούν τις μέρες που έβλεπαν τα επεισόδια της σειράς σερί, τον Ιούλιο του 2016) σε ένα περίτεχνα διακοσμημένο νέο pop-up μπαρ στο Emporium.

Το μπαρ, το οποίο πήρε την κατάλληλη ονομασία, The Upside Down (δηλαδή Ανάποδα), άνοιξε και αποτελείται από ένα σωρό σκηνικά από τη σειρά. Θέλοντας να κάνει ακόμα μια αναφορά στον Spielberg, φαίνεται πως «δεν τσιγκουνεύτηκε τα έξοδα» -ως άλλος Josh Hammond από το Jurassic Park– και αναπαρήγαγε την ατμόσφαιρα του σαλονιού της Joyce με τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, του απόκοσμου, βαλτώδους Upside Down, ακόμα και της αόριστα απειλητικής περίφραξης με συρματόπλεγμα, γύρω από το Εθνικό Εργαστήριο του Χόκινς.

Ξεκινάς, μπαίνοντας από το οχυρό «Castle Byers».

Μετά, μπαίνεις παράνομα στην απαγορευμένη ζώνη του Υπουργείου Ενέργειας.

Και μετά, μεθάς (τι άλλο;). Τα κοκτέιλ δεν ακούγονται καθόλου άσχημα, με ονομασίες όπως Mouthbreather, δηλαδή Βλάκας (gin με καραμελωμένο ανανά, lime, λικέρ Ancho Reyes) και το She’s Our Friend & She’s Crazy, δηλαδή Είναι Φίλη μας & Είναι Τρελή (resposado tequila με amaretto, λεμόνι και φράουλα).

Ο κόσμος από τον οποίο πήρε την ονομασία του το μπαρ, δηλαδή η τρομακτική παράλληλη διάσταση που κατοικείται από τον Demagorgon στη σειρά, βρίσκεται επίσης στο μπαρ, όπως είναι φυσικό. Έχει στηθεί μια σκηνή μπροστά που μοιάζει με το AV club του σχολείου και σύμφωνα με το Emporium, θα γίνουν «μερικές συναυλίες από πολύ ιδιαίτερους καλλιτέχνες-έκπληξη».

Αν σου ανοίξει η όρεξη ακούγοντας dark σύνθια και πίνοντας μερικά Mouthbreathers και Snack Packs, μπορείς να παραγγείλεις τη γρανίτα Eggo της Eleven – σερβίρεται με μια φρυγανισμένη βάφλα.

Αν η δίψα σου για μια απλούστερη εποχή εξακολουθεί να είναι ακόρεστη, το Emporium διαθέτει επίσης ένα σωρό arcade games – από το TRON και το Τerminator 2: Judgment Day, μέχρι Twilight Zone pinball (αν και δυστυχώς, δεν υπάρχει το Dragon’s Lair, όπως στο τρέιλερ της δεύτερης σεζόν).

Το pop-up θα λειτουργεί μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη –όταν πλέον θα έχει μείνει μόνο ένας μήνας μέχρι να κλειδωθείς στο διαμέρισμά σου και να παρακολουθήσεις επί εννιά ώρες σερί σχολιαρόπαιδα να παίζουν Dungeons & Dragons, να ακούν New Wave και να δίνουν μάχες με δαίμονες– και είναι ανοιχτό μέχρι τις 2 τις καθημερινές και μέχρι τις 3 τα Σάββατα.

Φροντίστε μόνο να μην πιείτε τόσο που να καταλήξετε κυριολεκτικά ανάποδα, κοιτάζοντας τα πιάτα με τις βάφλες στο ταβάνι.

