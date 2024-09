Μήπως το «Fallout 76»​ το Παρακάνει με τον Πυρηνικό Πόλεμο​;

Στο επερχόμενο game Fallout 76 της Bethesda, μπορείς να βομβαρδίσεις με πυρηνικά τους φίλους και τους εχθρούς σου και ο κόσμος δεν είναι πολύ χαρούμενος με αυτό. Η βία ήταν πάντα μια κοινοτοπία στα βιντεοπαιχνίδια, αλλά μερικοί fan και επικριτές πιστεύουν ότι η ένταξη ενός μηχανισμού πυρηνικού πολέμου είναι κάπως υπερβολική κίνηση. Το εξαιρετικό άρθρο του Waypoint σχετικά με αυτό το θέμα επεσήμανε ότι ο πυρηνικός πόλεμος είναι εγγενώς φρικιαστικός και δεν θα έπρεπε να γίνει άλλο εργαλείο στο μενού των βιντεοπαιχνιδιών.



Οι ειδικοί πάνω στον πυρηνικό πόλεμο τείνουν να συμφωνήσουν. «Είναι πολύ αποστειρωμένο», μου είπε σε email ο Jeffrey Lewis, πυρηνικός εμπειρογνώμονας στο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μίντλμπερι. «Με απωθεί λίγο όλο αυτό».

«Οι Διηπειρωτικοί Βαλλιστικοί Πύραυλοι (ICBM) δεν είναι έχουν πλάκα. Ούτε είναι αστείοι», δήλωσε ο Tom Nichols, καθηγητής στο Κολλέγιο Ναυμαχιών των ΗΠΑ και συγγραφέας του No Use: Nuclear Weapons and US National Security, μέσω email.

«Ο πυρηνικός πόλεμος δεν θα ήταν διασκεδαστικός και αυτό δεν πουλάει», δήλωσε στο Twitter ο Martin Pfeiffer, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού, ο οποίος μελετά τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για τον πυρηνικό πόλεμο.

Σε αυτό που οι developer του παιχνιδιού έχουν ονομάσει «nuke loop» (πυρηνική λούπα), οι παίκτες του Fallout 76 μπορούν να αναζητήσουν πυρηνικούς κώδικες και να εκτοξεύσουν ICBM. Το Fallout 76 δίνει στους παίκτες πολλά κίνητρα για να το κάνουν αυτό – είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αφανίσεις ένα τσούρμο ενοχλητικών παικτών και επίσης όλο αυτό δημιουργεί διαφορετικό περιεχόμενο στο παιχνίδι. Τα εδάφη που δέχονται επίθεση από έναν πυρηνικό πύραυλο γεννούν εχθρούς, εξοπλισμό και φυτά που δεν θα εμφανίζονταν διαφορετικά στην εκδοχή της Δυτικής Βιρτζίνια του Fallout 76.

Η Bethesda ολοκλήρωσε την πρόσφατη παρουσίαση του Fallout 76 με το να επιτεθεί με πυρηνικά σε μια περιοχή του παιχνιδιού, μπροστά στα μάτια πλήθους δημοσιογράφων και YouTuber. Ήμουν εκεί και οι περισσότεροι από εμάς μείναμε με ορθάνοιχτα στόματα μπροστά στην εκπληκτική δύναμη αυτής της ψηφιακής ατομικής βόμβας. Κατεβήκαμε τρέχοντας τον λόφο και μπήκαμε στη ζώνη έκρηξης, βλέποντας τα σώματα των avatar μας να εξατμίζονται από τη θερμότητα της έκρηξης. Οι περισσότεροι από εμάς χαμογελούσαμε και βάζαμε τα γέλια. Συγκεντρώσαμε το υλικό που είχαμε και το δημοσιεύσαμε στο Διαδίκτυο την επόμενη εβδομάδα.

Σκέφτομαι συχνά τον πυρηνικό πόλεμο και αρχικά το βρήκα ανησυχητικό όλο αυτό. Αλλά τελικά νομίζω ότι αυτές οι ψεύτικες εκτοξεύσεις ICBM είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της υπαρξιακής φρίκης του πυρηνικού πολέμου. Ωστόσο, μερικοί fan και επικριτές τρομοκρατήθηκαν από το «nuke loop» και καταλαβαίνω γιατί. Με μια πρόσφατα εξοπλισμένη με πυρηνικά Βόρεια Κορέα και έναν πολεμοχαρή Αμερικανό Πρόεδρο, ο μετα-αποκαλυπτικός χαρακτήρας του Fallout δεν μοιάζει τόσο με ένα μέρος για διασκέδαση, όσο με ένα ανάρμοστο όραμα ενός πιθανού μέλλοντος.

«Πάντα είχα αμφιβολίες για το Fallout», είπε ο Pfeiffer. «Υποστήριζα ότι με το να εστιάζει κανείς στην αισθητική του πυρηνικού πολέμου και όχι στον ανθρώπινο φόρο αίματος, προσεγγίζει το εντυπωσιακό #NukePorn. Ποια είναι η πλάκα στο να τριγυρίζεις σε μια μετα-πυρηνική έρημο; Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη σάτιρα και στο να δείχνεις ως διασκεδαστική την αισθητική του κόσμου μετά την Αποκάλυψη είναι πολύ δυσδιάκριτη ορισμένες φορές».

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Pfeiffer είναι κατά του πυρηνικού πολέμου στα βιντεοπαιχνίδια γενικά – απλώς θέλει περισσότερη προσοχή. «Νομίζω ότι είναι δύσκολο να ενσωματώσουμε πυρηνικά στο format ενός παιχνιδιού, χωρίς να ενσωματώσουμε ταυτόχρονα έννοιες που από ορισμένες οπτικές γωνίες δεν θα είναι προβληματικές», δήλωσε. «Τα πάντα έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο, τη μορφή και το κοινό».

Ο Pfeiffer επεσήμανε τις σειρές DEFCON: Everybody Dies και Civilization, ως παιχνίδια που χειρίζονται καλά τον πυρηνικό πόλεμο. Στο DEFCON, οι παίκτες ελέγχουν μια υπερδύναμη κατά τη διάρκεια ενός πυρηνικού πολέμου. Ο στόχος είναι να σκοτώσουν όσο περισσότερους αντίπαλους πολίτες μπορούν, διατηρώντας παράλληλα ζωντανούς τους δικούς τους. Τα περισσότερα παιχνίδια τελειώνουν με αδιέξοδο ή με μια Πύρρειο νίκη. Στο Civilization, τα πυρηνικά όπλα οδηγούν σε τεράστιες διπλωματικές κυρώσεις και καταστρέφουν τα εδάφη που βομβαρδίζονται.

Ο Nichols, ένας παλιός fan του Fallout, επεσήμανε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων δεν γίνεται για πρώτη φορά στη σειρά Fallout. «Σε ένα παιχνίδι, μπορείς να καταστρέψεις μια μικρή πόλη, σε ένα άλλο να καταστρέψεις ένα τεράστιο κομμάτι της Βοστώνης. Επίσης, υπάρχει ένα όπλο στο παιχνίδι που ονομάζεται “Fatman”, το οποίο είναι ένα φορητό πυροβόλο όπλο που στηρίζεται στον ώμο και ρίχνει πυρηνικά», είπε. Αλλά δεν έμεινε ικανοποιημένος, όταν παρακολούθησε τα πλάνα των εκτοξεύσεων πυραύλων στο Fallout 76. «Είναι ένας ακόμη λόγος που δεν θα παίξω το παιχνίδι», είπε. «Οι ICBM δεν έχουν πλάκα… δημιούργησαν την κόλαση στην οποία βρίσκεται ο παίκτης σου. Όταν τα εκτοξεύεις για πλάκα, καταστρέφεις το παιχνίδι».

Για τον Nichols και πολλούς επικριτές, αυτό το νέο στοιχείο του παιχνιδιού καταστρέφει τον πυρήνα της σειράς Fallout. «Νομίζω ότι αν θέλεις πραγματικά να τσιγκλήσεις την Bethesda, πρέπει να τους τα ψάλλεις που πήραν ένα από τα πιο καλογραμμένα franchises στην ιστορία του gaming και το μετέτρεψαν σε έναν ακόμη τρόπο να βομβαρδίζουν οι έφηβοι ο ένας τον άλλο με πυρηνικά», είπε.



