Μια Αληθινή Συνέντευξη: Μιλήσαμε με τον Vegan Μουσικό που Έγινε Γνωστός Ραπάροντας για τα Αγγούρια

Σκεφτείτε όλα τα τραγούδια που ακούσατε πρόσφατα. Στο λεωφορείο, στο μπαρ, στο δωμάτιό σας ή από το διπλανό αυτοκίνητο στο φανάρι. Τώρα, σκεφτείτε το θέμα αυτών των τραγουδιών. Λογικά –και το λέμε αυτό, χωρίς να έχουμε το παραμικρό επίσημο στοιχείο– καταπιάνονται με τα ακόλουθα: σεξ, αγάπη, λεφτά ή το να γίνεται κανείς χάλια.



Υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος που οι θεματικές αυτές επιλέγονται τόσο συχνά: είναι οι δυνάμεις που μας παρακινούν, ο λόγος που ανοίγουμε τα μάτια μας το πρωί, που ανασαίνουμε και συνεχίζουμε τις ζωές μας. Είναι ο λόγος που μιλάμε μεταξύ μας, ο λόγος που κάνει τις σκέψεις μας να ρέουν μέσα στο κεφάλι μας και ίσως ο μοναδικός λόγος για τη συνέχιση της ύπαρξής μας.



Ίσως όμως δεν θα έπρεπε να περιορίζουμε τους εαυτούς μας σε τέσσερις τόσο καταθλιπτικές θεματικές. Ίσως η ζωή να είναι κάτι παραπάνω από το να πηδιόμαστε και να γινόμαστε χάλια. Ίσως υπάρχουν και άλλα θέματα που μπορούν να μας κάνουν να ενεργοποιηθούμε, να μείνουμε ζωντανοί, να εμπνεύσουν μουσικούς να φτιάξουν τα αριστουργήματα εκείνα που θα μιλήσουν στις ψυχές μας.

«Κάποια άτομα είπαν πως μισούν τα αγγούρια, αλλά, όταν άκουσαν το κομμάτι, βγήκαν έξω και αγόρασαν μερικά»

Κάπου εδώ μπαίνει ο Macka B. Μέσα στον μήνα που διανύουμε, ο 56χρονος μουσικός της reggae και σε γενικές γραμμές σοφός τύπος, έγινε viral με το τραγούδι του «Cucumber» (Αγγούρι) –και το remix που ακολούθησε, το «Cucumber Remix»– στο οποίο αναφέρει τα 15 θετικά που προσφέρει στην υγεία μας το περίφημο λαχανικό, μέσα σε μόλις 50 δευτερόλεπτα, ραπάροντας στίχους όπως, «95 percent water, kidney cleanser, great hydrator» (95% νερό, καθαρίζει τα νεφρά και μας ενυδατώνει), καθώς και «another surprise, put a slice on your eyes, take away dryness, revitalize» (και άλλη μια έκπληξη, βάλτε μια φέτα στα μάτια σας, απομακρύνει την ξηρότητα, μας αναζωογονεί). Δεν ραπάρει όμως μόνο για αγγούρια. Κάνει ακριβώς το ίδιο και για άλλα φρούτα και λαχανικά, αλλά και για τον vegan τρόπο ζωής, καθώς και για θέματα όπως η ευτυχία μας, αλλά και η νομιμοποίηση της μαριχουάνας. Μέσα από τους στίχους του και την ήρεμη φωνή του, ο Macka B θέλει να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες μας και να νιώσουμε τη βαθιά πνευματική αγκαλιά της Μάνας Γης.

Ποιος είναι ο Macka B; Τι τον παρακινεί; Πώς είναι τόσο βαθύτατα cool; Θέλοντας να μάθουμε περισσότερα, τον πήραμε τηλέφωνο.

Noisey: Γεια σου Macka B. Πώς έχεις περάσει το πρωί σου μέχρι στιγμής;

Macka B: Έκανα αυτοσυγκέντρωση. Ήπια το smoothie μου. Έκανα λίγη γυμναστική. Έγραψα μερικούς στίχους.



Ας μιλήσουμε λίγο για τους στίχους σου. Πόσο καιρό ασχολείσαι;

Από τότε που ήμουν έφηβος στα 70s, γούσταρα τα sound system (σ.σ. συνεργασίες DJ, ηχοληπτών και MCs που συνηθίζονται στην Τζαμάικα), ενώ μετά ξεκίνησα να παίζω σε μπάντες, στις αρχές του ’80. Ο πρώτος δίσκος που έκανα ποτέ ήταν το 1982, ένα τραγούδι που λεγόταν «Maggie’s Letter». Είχε στόχο τη Margaret Thatcher και πώς εγώ θα μπορούσα να διοικήσω τη χώρα καλύτερα από αυτήν. Πάντα με ενδιέφερε ο κοινωνικός σχολιασμός.



Πότε ξεκίνησες να βάζεις τη vegan ιδεολογία στη μουσική σου;

Πολύ πρόσφατα. Εδώ και χρόνια μιλάω για τις τροφές. Στα 16 μου έγινα χορτοφάγος, στα 41 μου vegan και το 2008 έφτιαξα ένα τραγούδι, το «Wha Me Eat», όπου αναφέρω όλα εκείνα τα πράγματα που μπορούν να φάνε οι vegans, μιας και όταν λες στους ανθρώπους ότι δεν τρως ζωικά προϊόντα, θεωρούν πως δεν μένει και τίποτα, για να φας. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.



Αρχικά, μιλούσα απλώς για τα οφέλη, αλλά μετά τα έβαλα σε ένα rap και από τότε που το έκανα αυτό, έγινε χαμός και πολύς κόσμος το γούσταρε, επειδή είναι πολύ πιασάρικο. Ακόμη και αν αυτοί που με ακούνε τρώνε κρέας, χαμογελούν και σκέφτονται τα οφέλη. Έχω δει πολύ αρρώστια γύρω μου και το εθνικό σύστημα υγείας είναι χάλια, οπότε η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.



Πιστεύεις πως τα τραγούδια σου μπορούν να κάνουν κάποιους vegan;

Ίσως τους κάνουν να κινηθούν προς μιας πιο υγιεινή κατεύθυνση, ίσως τους κάνουν να σκεφτούν τι συμβαίνει στα ζώα. Θέλω να ξεκινήσουν να σκέφτονται, να ανάψω αυτήν τη φλόγα. Κάποια άτομα είπαν πως μισούν τα αγγούρια, αλλά, όταν άκουσαν το κομμάτι, βγήκαν έξω και αγόρασαν μερικά και τα δοκίμασαν ξανά και τους άρεσαν. Είναι πως το σκέφτεται κανείς. Μπορείς να αλλάξεις το πώς σου φαίνεται μια γεύση, αν ξέρεις ότι σου κάνει καλό. Πρέπει να βλέπεις τα φαγητά ως φάρμακα και να μη σκέφτεσαι διαρκώς τη γεύση.

«Αποφασίζω για ποιο λαχανικό θα γράψω εκείνη την ημέρα και απλώς μου έρχεται»

Το κομμάτι σου για τα αγγούρια ακούστηκε πολύ. Πες μου, τι έχουν τα αγγούρια που είναι τόσο καλό;

Δεν είναι μόνο τα αγγούρια. Έχω μιλήσει για τη λαχανίδα, για την μπάμια. Έχω μιλήσει για όλα τα λαχανικά. Αλλά το αγγούρι είναι αυτό που μίλησε στον κόσμο, μιας και βρίσκεται τόσο εύκολα. Μια γυναίκα μου είπε πως μπορεί επιτέλους να κάνει τα μαλλιά και τα νύχια της να μεγαλώσουν και πως θα συνεχίσει να πίνει νερό με αγγούρι.



Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι, όταν πίνουν νερό με αγγούρι, νιώθουν αμέσως αυτήν τη δόση ενέργειας, νιώθουν αμέσως ανεβασμένοι. Δοκίμασέ το, φίλε. Δεν θα το πιστεύεις, πάει κατευθείαν στα κύτταρα. Σε ανεβάζει φυσικά. Απλά, κόψε το αγγούρι σε φέτες, βάλτο μέσα στο νερό και άστο εκεί όλο το βράδυ. Το πρωί το πίνεις. Θα μείνεις έκθαμβος.



Ειλικρινά σου μιλάω, θα το δοκιμάσω. Πώς σκέφτηκες τους στίχους; Είναι απίστευτα πρωτότυποι και πιασάρικοι.

Ξυπνάω πολύ νωρίς. Μου αρέσει να ξυπνώ μαζί με τα πουλιά, επειδή είναι μια ωραία αίσθηση και εκείνη την ώρα υπάρχει μια σύνδεση με το σύμπαν, μιας και ο περισσότερος κόσμος κοιμάται και είσαι μόνο εσύ, η Φύση και οι παλμοί της. Οι στίχοι απλώς με πλημμυρίζουν. Έπειτα, αποφασίζω για ποιο λαχανικό θα γράψω εκείνη την ημέρα και απλώς μου έρχεται. Δεν προλαβαίνω να γράφω στίχους.

Μου φαίνεσαι ένας φοβερά θετικός άνθρωπος. Πώς τα καταφέρνεις; Δεν νευριάζεις ποτέ;

Απλώς είμαι ευγνώμων. Διακρίνω το μεγαλείο στους ανθρώπους. Υπάρχει πολύ αρνητικότητα γύρω μας. Προσωπικά, πιστεύω πως όλοι είμαστε θαυμάσια όντα και έχουμε τη δύναμη μέσα μας, για να αλλάξουμε τον κόσμο. Λέω πάντα πως πρέπει να είμαστε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε. Για παράδειγμα, αν οι άνθρωποι θέλουν να δουν περισσότερη συμπόνια γύρω τους, τότε πρέπει οι ίδιοι να είναι πιο συμπονετικοί και αυτό ισχύει και για το πώς φέρονται στα ζώα. Ούτε μύγα δεν σκοτώνω. Προσπαθώ να τις πιάνω και να τις βγάζω έξω, επειδή και αυτές έξω θέλουν να είναι, ξέρεις. Σκέφτομαι πάντα θετικά. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Νιώθω ήρεμος σαν το ποτάμι, σαν ένα ρυάκι που ρέει. Πολύς κόσμος δεν έχει τον χρόνο να σταθεί ακίνητος. Είμαστε όλοι πάνω στην ίδια δόνηση, οπότε αν μείνουμε ακίνητοι, μπορούμε να δούμε φοβερά πράγματα.



Ποιο είναι ένα σημαντικό μήνυμα που θες να περάσεις στο αναγνωστικό μας κοινό;

Προσπαθήστε να είστε υγιείς και να φροντίζετε τον εαυτό σας. Δεν μπορείτε πια να στηρίζεστε σε άλλα συστήματα. Να ζείτε καλά. Να βοηθάτε τους άλλους. Να σκέφτεστε θετικά.



