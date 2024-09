Μια Γυναίκα Πήρε Τόση Μεθαμφεταμίνη που Έφαγε ένα Μωρό και Άλλες Ψευδείς Ειδήσεις της Εβδομάδας

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE US.

Όλοι μοιράζουμε καμιά φορά ηλίθιες ψεύτικες ειδήσεις στα social media. Είναι ανθρώπινο να εκτίθεσαι ως εύπιστος και στη συνέχεια να ανακαλείς, όταν συνειδητοποιείς ότι αυτό που έκανες share ήταν ένα ψέμα. Σώζουμε την αξιοπρέπειά μας λέγοντας, «Α, μα ήταν καλή ιστορία» (ή, όπως λένε στην αργκό των εφημερίδων, «πολύ καλή για να την εξακριβώσουμε»). Απ’ ό,τι φαίνεται, η κοινωνία έχει αποφασίσει ότι οι ψεύτες είναι καλοί, αν είναι διασκεδαστικοί. Η κοινοτοπία αυτή μάλλον εφευρέθηκε από τους ίδιους τους ψεύτες/απατεώνες ανά τους αιώνες.

Videos by VICE

Αυτήν την εβδομάδα υπήρχε πολύ υλικό – λιγότερες πολιτικές ψευδείς ειδήσεις για τις οποίες γράφω συνήθως και περισσότερες παλιομοδίτικες μούφες. Ορίστε με τι ασχολήθηκαν οι ψεύτες και απατεώνες:

Εξωγήινη μούμια ανακαλύφθηκε στο Περού

Στο παραπάνω βίντεο, που αναρτήθηκε την περασμένη Τρίτη, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε εξωγήινο. Απλώς μια ομάδα ειδικών των ATIA και ερευνητών παραφυσικών φαινομένων, ταξιδεύουν στο Περού για να εξετάσουν μια απόκοσμη, δίποδη φιγούρα που μοιάζει να έχει βρεθεί σε ανασκαφή στα ερείπια ενός μαγαζιού με αποκριάτικα στο Μάτσου Πίτσου. Ειδικοί και γιατροί εμφανίζονται να κάνουν τύπου «επιστημονικά» πράγματα στο εύρημα και στο τέλος κάποια από την Gaia, τον οργανισμό που έφτιαξε το βίντεο, λέει ότι θα ανακαλύψει αργότερα περί τίνος πρόκειται.

Για το υπονοούμενο ότι αυτό το πράγμα στο βίντεο, που μοιάζει με γκρίζο εξωγήινο, είναι όντως εξωγήινος, ευθύνεται ο κίτρινος Τύπος. Σ’ αυτό το άρθρο της, η Daily Mail θέτει το εξής ερώτημα στον τίτλο: «Απόδειξη για την ύπαρξη εξωγήινων ή είναι άλλη μια απάτη;». Αυτήν την ώρα, το βίντεο έχει πάνω από 1,6 εκατομμύρια views.

Ίσως είμαι κυνικός. Ίσως αξίζει να αναρωτηθώ αν η Gaia έχει βρει όντως κάτι. Ίσως μια «κοινότητα και υπηρεσία online streaming βίντεο αφιερωμένη στην παροχή Μέσων μεταμόρφωσης σε όσους αναζητούν μια πλήρως αφυπνισμένη ζωή γνώσης», όπως αυτοπεριγράφεται ο οργανισμός, να έκανε ένα διάλειμμα από τα βίντεο γιόγκα, για να κάνει την πιο σημαντική ανακάλυψη στην Ιστορία της ανθρωπότητας.

Ίσως όχι.

Κάποιος πήρε τόση μεθαμφεταμίνη που προσπάθησε να κάνει σεξ με έναν κροκόδειλο

Κάτι που λέγεται «The Cairns Times» δημοσίευσε ένα θέμα τη Δευτέρα για έναν Αυστραλό, «που είχε πάρει μεγάλη ποσότητα ice» -αργκό για την μεθαμφεταμίνη– και προσπάθησε να κάνει σεξ με έναν κροκόδειλο. Ένας μάρτυρας που επικαλείται στο άρθρο υποτίθεται πως είπε ότι ο άνδρας «σχεδόν το είχε βάλει μέσα», προτού ο κροκόδειλος τον πιάσει στα σαγόνια του και τον τραβήξει κάτω απ’ το νερό. Μια εκδοχή της ιστορίας κατέληξε στο subreddit NotTheOnion και φυσικά έγινε share πάρα πολύ στο Facebook.

Μέσα ενημέρωσης όπως η The Cairns Post έχουν καταρρίψει την ιστορία, που απ’ ό,τι φαίνεται είναι εμπνευσμένη από ένα hoax του 2015, απλώς τότε στο φόντο ήταν η Φλόριντα αντί για την Αυστραλία. Αλλά το μόνο που χρειάζεται να ξέρετε είναι ότι οι «Cairns Times» δεν είναι ειδησεογραφικό site, ούτε καν κανένα φοβερό site με ψευδείς ειδήσεις. αλλά απ’ ό,τι φαίνεται είναι φτιαγμένο ειδικά για να φιλοξενεί το συγκεκριμένο θέμα για τον κροκοδειλόφιλο, το οποίο βρίσκεται ακόμη στο κεντρικό σημείο της αρχικής τους σελίδας, ενώ έχει περάσει σχεδόν μια βδομάδα. Τα υπόλοιπα άρθρα, στην πλειοψηφία τους, είναι άρθρα λίγων λέξεων ή απλώς σύνδεσμοι για διαφημίσεις ή απάτες.

Μια γυναίκα πήρε τόση μεθαμφεταμίνη που έφαγε ένα μωρό

Μιας και μιλάμε για απάτες σχετικά με ανθρώπους που τρελαίνονται έχοντας πάρει μεθαμφεταμίνη, ας αναφέρουμε ένα άρθρο από ένα site που λέγεται World News Daily Report και επανακυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα: μια μπέιμπι-σίτερ πήρε τόση μεθαμφεταμίνη που έφαγε ένα μωρό τριών μηνών. Το World News Daily Report έχει ένα disclaimer στο κάτω μέρος της σελίδας για τη «σατιρική φύση των άρθρων του», αλλά με τίτλους όπως «Άνδρας ξυπνάει από κώμα και αυτοκτονεί, όταν μαθαίνει ότι πρόεδρος είναι ο Trump» σίγουρα μοιάζει να επωφελείται από την κίνηση στα social media, στη βάση της λογικής «πολύ καλό για να το εξακριβώσουμε».

Σύμφωνα με το PolitiFact, αυτό το θέμα ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά εμφανίστηκε ξανά αυτήν τη βδομάδα, καθώς το βοήθησε η πρόσφατη κίνηση σε γκρουπ στο Facebook, όπως το «The Original Deplorables», όπου το άτομο που το ανέβασε ισχυριζόταν ότι η κανίβαλος της μεθαμφεταμίνης είχε προφανώς ψηφίσει Bernie Sanders (Οι Original Deplorables έκτοτε έχουν κατεβάσει την ανάρτηση). Το θέμα έγινε τόσο δημοφιλές που την Τετάρτη το site Snopes, το οποίο καταρρίπτει τέτοιες απάτες, κυκλοφόρησε ξανά την κατάρριψή του.

The Real Greek Survivors: Από το Web Developing στην Κτηνοτροφία Λόγω Κρίσης

Παρεμπιπτόντως, πρόκειται για vintage απάτη, με πνεύμα κατά των ναρκωτικών. Είναι εμπνευσμένη από έναν παλιό αστικό μύθο για μια χίπισσα μπέιμπι σίτερ που την εποχή του ελεύθερου έρωτα έπαιρνε LSD και έτρωγε μωρά.

Οι breatharians μπορούν να ζήσουν χωρίς φαγητό

Την περασμένη εβδομάδα, η New York Post είχε ένα άρθρο με τίτλο «Breatharian’ couple survives on “the universe’s energy” instead of food». (Ζευγάρι breatherians επιβιώνουν με «συμπαντική ενέργεια» αντί για φαγητό). Η Camila Castello και ο Akahi Ricardo από τον Ισημερινό ισχυρίζονται ότι έτρωγαν μόνο «ένα φρούτο ή ζωμό λαχανικών», τρεις φορές την εβδομάδα, επί εννιά χρόνια. Με άλλα λόγια, υποτίθεται πως ισχυρίζονται ότι συντηρούνται από ουράνιες δυνάμεις.

Η κατάρριψη κάτι τέτοιου είναι σχεδόν περιττή: Αν μείνεις χωρίς φαγητό ή θερμίδες, λιμοκτονείς και πεθαίνεις. Δεν τη γλιτώνεις, ακόμη και αν δηλώνεις ότι είσαι «breatharian». Μια Γερμανίδα νηπιαγωγός πέθανε έτσι το 1997.

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Γιατί κάποιος –ακόμη και η New York Post– να δημοσιεύσει ένα τέτοιο θέμα; Το CNN το έψαξε την Τετάρτη και απ’ ό,τι φαίνεται, την ιστορία τούς την πάσαρε κάτι που λέγεται News Dog Media, μια «εταιρεία δημιουργίας περιεχομένου που συντάσσει και πουλάει ειδησεογραφικά άρθρα κίτρινου Τύπου σε οργανισμούς media». Στο site τους υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που δηλώνουν ότι πληρώνονται για να δίνουν συνεντεύξεις και ότι οι ιστορίες αργότερα πωλούνται για να δημοσιευθούν σε media, όπως η Daily Mail, το US Weekly και η Sun.

Προσπαθώντας να δικαιολογηθεί στο CNN σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, ένας εκπρόσωπος της New Dog Media είπε: «Νιώθω ότι κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας, για να επιβεβαιώσουμε την ιστορία. Είμαστε μια μικρή εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και προφανώς δεν έχουμε τα χρήματα να πάμε στη Νότια Αμερική». Γι’ αυτό λοιπόν εκατομμύρια άνθρωποι διάβασαν ένα ψεύτικο άρθρο που λέει ότι μπορείς άνετα να γλιτώσεις από τη λιμοκτονία.

Ακολουθήστε τον Mike Pearl στο Twitter.

Περισσότερα από το VICE

Η Μέρα που ο Μιχάλης Ζαμπίδης Γκρέμισε το ΣΕΦ στον Τελευταίο του Αγώνα

Οι Θεσσαλονικείς Ξύπνησαν και Είδαν τον Θερμαϊκό Κατακίτρινο

Νέοι Μπαμπάδες μάς Λένε τι τους Φρίκαρε στην Αίθουσα Τοκετού

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter , Facebook και Instagram .