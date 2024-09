Μια Ιερόδουλη, Ένας Δικηγόρος και μια Ψυχολόγος μάς Αναλύουν τι Μετράει ως Απιστία

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE UK.



Δύσκολο θέμα η απιστία. Πολύ δύσκολο. Τόσο δύσκολο, μάλιστα, που κάνει τη συλλογή στέρεων στοιχείων για το θέμα πολύ δύσκολη, επειδή η απιστία απαιτεί ψέματα για να στηθεί και δεν υπάρχει και τόσος κόσμος που θέλει να μιλήσει ειλικρινά για τη σεξουαλική του ζωή. Κάποια στοιχεία φανερώνουν πως το 30 με 60% των παντρεμένων Αμερικανών έχουν απατήσει τον/τη σύντροφό τους, ενώ κάποια άλλα κάνουν λόγο για ένα 45% των Βρετανών και ένα 32% των Βρετανίδων που έχουν αδιαφορήσει για το «ου μοιχεύσεις».

Όμως ίσως υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν ξεκάθαρα στατιστικά στοιχεία γύρω από την απιστία. Ίσως να μην είναι όλοι τόσο σίγουροι για το τι σημαίνει. Ίσως αυτό που λογίζεται ως απιστία για ένα ζευγάρι να μην ισχύει για ένα άλλο ή για ένα μέλος του ζεύγους. Η απιστία έχει να κάνει με το διεισδυτικό σεξ; Έχει να κάνει με τον άνδρα που κατεβάζει το Tinder, αλλά ποτέ δεν πάει σε κάποιο ραντεβού; Είναι απιστία, αν μια κοπέλα φλερτάρει έξω από τον γάμο της, αλλά δεν το πάει ποτέ παραπέρα; Το μέλος μια ελεύθερης σχέσης που ερωτεύεται ένα άτομο έξω από αυτή; Έχει απιστήσει;



Ρωτήσαμε μερικά άτομα που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα τόσο επαγγελματικά και όσο προσωπικά, για να μας απαντήσουν στην ερώτηση: «Τελικά, τι σημαίνει να απατάς κάποιον;».

Δικηγόρος Οικογενειακού Δικαίου

Η σεξουαλική επαφή

Νομικά, η απιστία ορίζεται ως «η σεξουαλική επαφή». Αν θέλεις ένα διαζύγιο λόγω μοιχείας, δηλαδή, τότε λες ότι «ο/η σύντροφός μου είχε ερωτική επαφή με ένα άλλο άτομο». Βέβαια, αυτός ο ορισμός μπορεί να μην είναι ίδιος για όλα τα ζευγάρια. Εξαρτάται από το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τη σχέση τους και το πώς ορίζουν την προδοσία. Αν ένα άτομο πει, «αυτή η πράξη πάει περά από αυτά που συμφώνησα ή ήθελα», τότε ένας δικαστής σπανίως θα επέμβει.



Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως στις μέρες μας, δεν εξετάζεται τόσο λεπτομερώς ή τόσο αυστηρά ένας γάμος που αποτυγχάνει. Σε παλαιότερες εποχές, υπήρχε σίγουρα μια κουβέντα ηθικής βάσης για την κατάρρευση ενός γάμου και η απιστία ήταν πολύ σημαντική ιστορία. Αυτό άλλαξε στα μέσα του 20ού αιώνα. Οι περισσότεροι από εμάς σήμερα ασχολούμαστε δικαστικά με την κηδεμονία των παιδιών και τον διαχωρισμό της περιουσίας. Ουσιαστικά, ασχολούμαστε με τη συλλογή των συντριμμιών του γάμου.



Συχνά, όμως, οι πελάτες μας δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Υπάρχουν στιγμές που οι πελάτες θέλουν τους δικηγόρους τους και σε ρόλο ψυχολόγου, επιμένοντας να τους πεις με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τους λόγους που ο γάμος τους απέτυχε, ακόμη και όταν τους εξηγείς πως αυτό δεν είναι δική μας δουλειά.

-Tanseem

Ιερόδουλη

Όταν κάνεις σεξ με κάποιον που δεν είναι το ταίρι σου και το ταίρι σου δεν το ξέρει

Απλό είναι, υπό μια έννοια. Αν κάνεις σεξ με κάποιον που δεν είναι το ταίρι σου και το ταίρι σου δεν το ξέρει, είναι απιστία.



Αν έπρεπε να υπολογίσω, θα έλεγα πως οι πελάτες μου είναι 50/50, μισοί δεσμευμένοι και μισοί single. Αν φοράνε βέρα, νιώθουν ότι πρέπει να δικαιολογηθούν λέγοντας πως, «είμαι παντρεμένος 30 χρόνια και η γυναίκα μου δεν θέλει να κάνουμε σεξ πια».



Συχνά, έχουν μια γυναίκα που δεν συμμερίζεται το ενδιαφέρον για το φετίχ ή για κάποια φαντασίωση που έχουν, ή μπορεί να είναι άρρωστη. Σε αυτήν την περίπτωση, το καταλαβαίνω κάπως. Αν συνέβαινε σε μένα κάτι ανάλογο, θα του έλεγα να πάει να πληρώσει και να το κάνει. Θα του πρότεινα μάλιστα και κάποια.



Δεν έχει να κάνει πάντα με το σεξ. Κάποιοι άνδρες θέλουν απλώς τη ζεστασιά του να είναι με μια γυναίκα, τη συντροφικότητα – και αυτό το καταλαβαίνω.



Από την άλλη, καμιά φορά ακούω πράγματα και λέω, «είσαι μαλάκας και λυπάμαι τη γυναίκα σου». Αν είναι σε μια σχέση και απλώς θέλουν να κάνουν σεξ με πολλές άλλες γυναίκες, για παράδειγμα, αλλά δεν είναι ειλικρινείς με τη γυναίκα τους.



Προσωπικά, μου αρέσει η ιδέα του να είσαι σε μια σχέση, όπου μπορείς να συζητήσεις για τις σεξουαλικές σου ανάγκες και τα προβλήματά σου. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ να είμαι με κάποιον που δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά, προφανώς, αυτό δεν συμβαίνει σε όλα τα ζευγάρια.



Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά και αυτή αφορά τα άτομα του χώρου μου. Ξέρω πολλές συνοδούς που βρίσκονται σε σχέση και κάνουν απλώς τη δουλειά τους, δεν απατούν. Δεν κοιμούνται με κάποιον άλλον, πέρα από τους πελάτες τους. Πολλές γυναίκες, όμως, δεν θέλουν να έχουν σχέση όσο κάνουν αυτήν τη δουλειά. Είναι δύσκολο. Αν συναντήσεις κάποιον, του το λες; Σε ποιο σημείο το κάνεις; Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα που είναι διαφορετικό για κάθε άτομο του χώρου.

-Emma

Ψυχολόγος Ειδική σε Θέματα Σχέσεων

Τι σημαίνει η μονογαμία για τον καθένα;

Όταν ο κόσμος μιλά για απιστία, σημαίνει πως κάτι έχει σπάσει, έχει παραβιαστεί. Είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων η οποία σπάει. Στο πλαίσιο της δουλειάς μου, τα περισσότερα προβλήματα αφορούν μια σεξουαλική επαφή έξω από τη σχέση, αλλά καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που ανησυχούν και για μια πολύ στενή φιλία, που μπορεί να είναι εξίσου καταστροφική. Συχνά ρωτώ τα ζευγάρια το εξής: «Τι σημαίνει η μονογαμία για εσάς;». Οι απαντήσεις είναι συχνά πολύ διαφορετικές.

Έχει τύχει το ένα μέλος της σχέσης να πει πως «δεν είναι απιστία να βάλεις το πουλί σου κάπου», όμως το άλλο μέλος να έχει πολύ διαφορετικές απόψεις επί του θέματος. Άλλες φορές, μπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι το να κάνεις κάτι σε άλλη χώρα ή μεθυσμένος δεν είναι απιστία. Όμως και πάλι, το άλλος μέλος της σχέσης μπορεί να έχει πολύ διαφορετική άποψη. Η ζήλεια μπορεί να είναι πολύ δυνατή και οποιαδήποτε οικειότητα έξω από τη σχέση μπορεί να αποδειχτεί καταστροφική. Συνήθως, ένα από τα δύο μέλη της σχέσης έχει ζητήματα εμπιστοσύνης τα οποία κουβαλάει από την προηγούμενη σχέση του. Εκεί είναι που ξεκινούν οι υποψίες, οι έλεγχοι στα τηλέφωνα, στις τσέπες και τα λοιπά.

-Catriona May

Φιλόσοφος Ηθικής, Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου

Οτιδήποτε αφαιρεί στοιχεία από τη σχέση



Προφανώς, μια φιλόσοφος θα ξεκινούσε προσπαθώντας να ορίσει την απιστία. Κάθε σχέση μπορεί να έχει διαφορετική συμφωνία. Θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να καταλήξουμε σε έναν σταθερό ορισμό της απιστίας, ο οποίος θα κάλυπτε κάθε περίπτωση. Ίσως κάτι σαν, «κάθε ενέργεια ή σχέση που αφαιρεί από τη βασική σχέση». Με αυτόν τον ορισμό δεν αναφερόμαστε καν στη σεξουαλική επαφή. Μπορεί να ειπωθεί ότι ακόμη και κάποιες πολύ έντονες φιλίες αγγίζουν την έννοια της απιστίας, αν, δηλαδή, δίνεις ένα κομμάτι σου που υποσχέθηκες να αφιερώσεις στον ή στη σύντροφό σου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το cyber-sex. Πολύς κόσμος θεωρεί πως δεν είναι κάτι σπουδαίο, αλλά, αν αφαιρεί στοιχεία από τη σχέση, τότε είναι απιστία. Ένα μέρος του πως ορίζεται η απιστία έχει να κάνει και με το σε τι συναινεί το ταίρι μας. Αν βέβαια πρέπει να ορίσεις με λεπτομέρεια μέσα στη σχέση σου την κάθε περίπτωση, τότε τα πράγματα μάλλον δεν είναι και πολύ καλά. Κάποια πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια αμοιβαία κατανόηση. Μετά, υπάρχει και η ηθική φύση της απιστίας, το συνεπειοκρατικό ερώτημα που ρωτά, «τι θα γινόταν, αν η απιστία οδηγούσε στο καλύτερο αποτέλεσμα;». Υπάρχουν πολλά είδη λάθους. Κανονικά, δεν θα έπρεπε να πληγώνουμε τους ανθρώπους, αλλά το να προσέχουμε τους εαυτούς μας είναι και αυτό ηθικά σωστό. Πρέπει, λοιπόν, να υποβιβάζουμε τα θέλω μας σε κάθε περίπτωση; Μιλάμε για μια σύγκρουση διαφορετικών ηθικά σωστών πλευρών. Είναι ένα φιλοσοφικά περίπλοκο ερώτημα.

-Δρ Elinor Mason

(Πρώην) Θιασώτρια των Ελεύθερων Σχέσεων

Απώλεια εμπιστοσύνης

Η απιστία για μένα έχει πάντα να κάνει με την απώλεια της εμπιστοσύνης. Το πιο σημαντικό πράγμα σε μια σχέση είναι η εμπιστοσύνη και το πιο ισχυρό χτύπημα που μπορεί να δεχτεί είναι η απιστία. Μπορείς να χτίσεις μια ελεύθερη σχέση και να έχεις όσους συντρόφους θέλεις, αλλά τη στιγμή που θα πεις ψέματα σε κάποιον εξ αυτών, εκεί για μένα συμβαίνει η απιστία. Από τη δική μου εμπειρία, ένας βασικός λόγος που σπρώχνει κόσμο στις ελεύθερες σχέσεις είναι η άμυνα απέναντι στον συναισθηματικό και ψυχολογικό πόνο. Υπάρχει ένα ποσοστό ανησυχίας μήπως χάσεις κάτι άλλο καλό, αλλά ουσιαστικά τις περισσότερες φορές έχει να κάνει με τον φόβο του να πληγωθείς. Πολύς κόσμος που ξέρω ο οποίος υποστηρίζει ανοιχτά την πολυσυντροφικότητα ξέρω ότι έχει πληγωθεί άσχημα στο παρελθόν. Έχω βρεθεί σε ελεύθερες σχέσεις στο παρελθόν, αλλά, όταν συνάντησα τον τωρινό μου σύντροφο, ήξερα ότι δεν ήθελα να τον μοιραστώ. Δεν έχει να κάνει με το να θες να έχεις κάποιον «δικό σου». Έχει να κάνει με το να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο για σένα και να πεις «α, ναι, αυτό έχει νόημα για μένα».

-Leah

Φωτογραφία: Chris Bethell

(Πρώην) Ζευγάρι σε Ελεύθερη Σχέση –

Να μην πλησιάζει πολύ το σπίτι μας

Εκείνη: Χωρίσαμε πριν από περίπου έναν μήνα, μετά από έξι χρόνια που ήμασταν μαζί. Ξεκινήσαμε να συζητάμε την περίπτωση του να ανοίγαμε κάπως τα πράγματα στη σχέση μας στα τρία χρόνια. Από εκεί, μας πήρε μερικά χρόνια ακόμη, μέχρι να αντιληφθούμε τι ήταν και τι δεν ήταν απιστία. Για μένα, το θέμα με την απιστία ήταν να μην πλησιάζει πολύ το σπίτι μας – να μην δημιουργεί άβολες καταστάσεις στους φίλους μας, να μη δημιουργεί υψηλούς συναισθηματικούς κινδύνους και να μην επιτρέπεται σε ένα άλλο άτομο να διαταράξει τη ζωή του ζεύγους. Λογικά θα χωρίζαμε νωρίτερα, αν δεν είχαμε ψάξει αυτά τα κομμάτια. Δεν κάναμε και πολλά, εδώ που τα λέμε. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να ορίζεις ότι βρίσκεσαι σε μια ανοιχτή σχέση για πάντα. Αν το ένα άτομο λέει πως δεν μπορεί να διαχειριστεί κάτι τέτοιο σε μια περίοδο, τότε το άλλο άτομο θα πρέπει να το σεβαστεί αυτό. Εκεί όντως αποτύχαμε. Ένα άτομο είπε πως ήθελε να το σταματήσει αυτό και το άλλο δεν μπορούσε να το κάνει. Βασικά ήταν ηλίθιος και με έχασε (γελάει)

Πρέπει να έχεις ορίσει από την αρχή τα όρια της ελευθερίας μέσα στη σχέση

Εκείνος: Για μένα, δεν ήταν απιστία από τη στιγμή που δεν επηρέαζε αρνητικά τη δυναμική του ζεύγους. Συμφωνήσαμε ότι αν κάναμε κάτι, θα έπρεπε να είναι με κάποιο άτομο που δεν ήταν γνωστό του άλλου. Ο Milan Kundera λέει πως, για να μην πας από το πάθος στον έρωτα, πρέπει να δεις το άλλο άτομο δύο-τρεις φορές μαζεμένες και μετά ποτέ ξανά ή απλώς μια φορά κάθε τρεις εβδομάδες ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μια έννοια διάψευσης των προσδοκιών. Αν παντρευτείς και πεις μέσα σε μια εκκλησία μπροστά σε φίλους και συγγενείς ότι θα είσαι πιστός και μετά δεν το τηρήσεις, τότε κάποιος θα τσαντιστεί. Αλλά, αν έχεις ορίσει από την αρχή τα όρια της ελευθερίας μέσα στη σχέση, τότε τα πράγματα μπορεί να είναι πιο ομαλά. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση που θα μας προετοίμαζε για αυτά που θα βιώναμε, πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πρώτα τα συναισθήματά μας, πως να τα ελέγξουμε κάπως. Θεωρώ πως η μονογαμία μπορεί να πνίξει μια σχέση με την ίδια ευκολία που μπορεί να το κάνει και η απιστία, οπότε το να έχεις μια πιο ανοιχτή σχέση, με προσοχή, μπορεί να είναι κάτι πολύ θετικό. Από την άλλη, είμαστε και οι δύο μουσικοί και ο τελευταίος δίσκος της Brooke λεγόταν Wandering Heart (Περιπλανώμενη Καρδιά), ενώ ο δικός μου The Road Not Taken (Ο Δρόμος που δεν Πήρα), οπότε και από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς κάποια πράγματα.

-Brooke & Adam

