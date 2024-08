Μια Μελέτη 11.000 Ζευγαριών Ανακάλυψε τι Κάνει μια Σχέση να Λειτουργεί

Οι περισσότεροι έχουμε περάσει πολλές νύχτες ξύπνοι να αναρωτιόμαστε για κάποιον που μας άφησε ή για μια σχέση που πήγε κατά διαόλου ενώ νομίζαμε ότι πήγαινε καταπληκτικά. Οι ερωτικές σχέσεις είναι περίπλοκη υπόθεση. Και όποιος έχει κάνει αρκετές, σίγουρα έχει ακούσει την ατάκα «Δεν φταις εσύ, εγώ φταίω» – μια δικαιολογία για το ότι η σχέση δεν λειτούργησε.

Τελικά όμως δεν έφταιγε εκείνος/η (ούτε εσύ). Η πρώτη του είδους της μελέτη Τεχνητής Νοημοσύνης, που δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουλίου στο “Proceedings of the National Academy of Science” μάλλον εντόπισε τελικά τι κάνει μια σχέση να λειτουργεί.

Σύμφωνα με μια ανάλυση που περιλαμβάνει 43 μελέτες και 11.196 ζευγάρια από χώρες όπως ΗΠΑ, Καναδά, Ισραήλ, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία και Ολλανδία, τα καλύτερα στοιχεία πρόβλεψης για μια σχέση είναι τα χαρακτηριστικά της ίδιας της σχέσης. Με άλλα λόγια, οι σχέσεις λειτουργούν λόγω της δυναμικής που δημιουργείς με τον/τη σύντροφό σου.

Εφόσον η ποιότητα των σχέσεων στη ζωή μας επηρεάζει την υγεία και τη γενικότερη κατάστασή μας, σύμφωνα με τη μελέτη, βασική αποστολή της επιστήμης των σχέσεων είναι να εξηγήσει γιατί κάποιες σχέσεις πηγαίνουν καλύτερα από άλλες. Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι τα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τη σχέση αποτελούν περίπου 45% τον λόγο που νιώθεις ικανοποίηση σε μια σχέση. Η προσωπικότητά σου είναι περίπου το 21% της ικανοποίησης και η προσωπικότητα του συντρόφου σου μόλις 5% της συνολικής ικανοποίησης. Με τον καιρό, λέει η μελέτη, τα νούμερα μικραίνουν αλλά η ιεραρχία παραμένει ίδια: τα χαρακτηριστικά των σχέσεων υπερισχύουν των ατομικών.

«Δείχνει ότι δεν έχει τόση σημασία το άτομο που επιλέγουμε όσο η σχέση που χτίζουμε», είπε η Samantha Joel, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και διευθύντρια του Relationships Decision Lab στο Western University, στο Inverse.

Τα ατομικά χαρακτηριστικά περιλάμβαναν στοιχεία όπως εισόδημα, ικανοποίηση με τη ζωή, ηλικία ή ενσυναίσθηση. Τα χαρακτηριστικά των σχέσεων περιλάμβαναν την αντίληψη ικανοποίησης του/της συντρόφου, την τρυφερότητα, τη δυναμική εξουσίας ή τη σεξουαλική ικανοποίηση. Σε κάθε σχέση κι οι δύο αυτές κατηγορίες προφανώς εμπλέκονται, αλλά δεν έχουν όλα τα χαρακτηριστικά την ίδια επιρροή.

Απ’ ό,τι φαίνεται, το να έχεις μια σχέση που λειτουργεί καλά δεν έχει να κάνει με το εντυπωσιακό βιογραφικό ή τον τέλειο σύντροφο, όσο με την ίδια τη σχέση. «Η δυναμική που χτίζεις με κάποιον, οι κοινές νόρμες, τα αστεία και οι εμπειρίες είναι πολύ πιο σημαντικά από τα άτομα που συναποτελούν τη σχέση», λέει η Joel.

