Μια Μυκονιάτικη After Hours Playlist που θα σε Κάνει να Βγεις Έξω Απόψε

Λένε ότι στη Μύκονο πάνε πια δύο κατηγορίες ανθρώπων: αυτοί που θέλουν να έχουν εικόνα γι’ αυτό που μισούν και αυτοί που μισούν αυτούς που τη μισούν χωρίς να έχουν εικόνα. Anyway, όπως είχε γράψει και ο Δημήτρης Μανιάτης, «ο μετακαπιταλισμός των ’00s και του σήμερα έσπασε όλα τα παλιά στερεότυπα» και εκβιομηχάνισε την αθωότητα του νησιού.



Σε μια εποχή, λοιπόν, που η Μυκονος πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο premium και vip τουρισμό, ανακαλύψαμε ένα μέρος που έρχεται να συνδέσει το σημερινό lifestyle με εκείνο της δεκαετίας του ’90, όταν οι μεγαλύτεροι DJ του κόσμου ανακάλυπταν το νησί παίζοντας σε πάρτι που ξεκινούσαν τα ξημερώματα, βάζοντας τη Μύκονο στον παγκόσμιο dance χάρτη.



Το φρέσκο UNDER είναι το μοναδικό after hours club στη Μύκονο και ακολουθεί την ίδια συνταγή με τα αξέχαστα πάρτι των 90s, ανοίγοντας τις πόρτες του στις 03.00 το πρωί και φέρνοντας διάσημους DJ, με σκοπό να συστήσει ξανά τη house μουσική στο νησί όπου όλα άρχισαν για την ελληνική dance σκηνή.

Το UNDER μάς έφτιαξε μια playlist, δίνοντάς μας μια ιδέα για την πρεμιέρα του, απόψε:

Detlef – Pump Up (Original Mix)

K & K – Peaceful Crowd

Drop 2 Jump – When The Truth Cant Go (Original Mix)

Harry Romero – Tania (Riva Starr Remix)

Lee Walker vs DJ Deeon ‘Freak Like Me’ (Armand Van Helden Remix)

