Μια Νοσταλγική Ματιά στο “Art Attack”, την Εκπομπή που μας Έκανε να Αγαπήσουμε την Τέχνη

Υπάρχουν κάποιες εκπομπές που έχουν σημαδέψει -με τη θετική έννοια- την παιδική σου ηλικία. Μπορεί να μην έχεις παρακολουθήσει κάποιο επεισόδιο τους εδώ και χρόνια, όμως, με το που ακούσεις τη μουσική των τίτλων έναρξης, φέρνεις στο μυαλό σου με κάθε λεπτομέρεια τις εικόνες που έπαιζαν κατά τη διάρκειά του. Επίσης, σίγουρα μπορείς να θυμηθείς συγκεκριμένα επεισόδια, αλλά και το πρόσωπο του εκάστοτε παρουσιαστή. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι -όπως και πολλοί ηθοποιοί- μένουν αγέραστοι στη μνήμη σου και παρότι, αν δεις μια σημερινή τους φωτογραφία, να μην μπορείς να τους αναγνωρίσεις, σίγουρα το πρόσωπο τους θα σου φαίνεται οικείο. Μία από αυτές τις εκπομπές ήταν για μένα -σίγουρα και για πολλούς από εσάς- το Art Attack. Αυτό το θεότρελο show που με έκανε να αγαπήσω την Τέχνη και το οποίο παρουσίαζε ο υπέροχος Neil Buchanan και που έκανε τα πάντα να φαίνονται απλά, ενώ δεν ήταν. Κάθε μεσημέρι, λοιπόν, στηνόμουν μπροστά στην τηλεόραση, για να δω όλα αυτά τα πράγματα που θα δημιουργούσε μπροστά στην κάμερα γνωρίζοντας, φυσικά, πως δεν πρόκειται να καταφέρω να φτιάξω ούτε τα μισά. Το αποκορύφωμα του εκάστοτε επεισοδίου, πάντως, ήταν το μεγάλο έργο τέχνης που έστηνε -συνήθως σε εξωτερικούς χώρους- και το οποίο μπορούσες να απολαύσεις μόνο από ψηλά. Μαγεία. Αν γούσταρες κι εσύ το Art Attack, κάνε μαζί μου μια χρωματιστή βουτιά στη νοσταλγία και την ιστορία μιας από τις πιο γαμάτες παιδικές εκπομπές που έπαιξαν ποτέ στην τηλεόραση.

Οι Αρχές

Όλα ξεκίνησαν το 1978, όταν ο Neil Buchanan εμφανίστηκε με τη metal μπάντα του σε μια εκπομπή της Southern Television. Εκεί γνώρισε τον Tim Edmunds, με τον οποίο στη συνέχεια συνεργάστηκαν σε κάποιες παιδικές εκπομπές. Μία από αυτές ήταν το No . 73. Μέσα στα επεισόδια του υπήρχε μια ξεχωριστή ενότητα που έμοιαζε πολύ με το Art Attack. Η συγκεκριμένη ιδέα άρεσε πολύ στους παραγωγούς κι έτσι, μετά το τέλος της εκπομπής, αποφάσισαν να δώσουν μια ευκαιρία σε ένα νέο project που έμελλε να αγαπηθεί από εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. Το 1990, το Art Attack έκανε πρεμιέρα και για τα επόμενα 17 χρόνια θα το παρουσίαζε ο Βuchanan.

Η Ιδέα

Η ουσία της εκπομπής ήταν πως ο Neil σου παρουσίαζε κατασκευές που μπορείς να φτιάξεις εύκολα με πράγματα που θα βρεις στο σπίτι σου. Βέβαια, δεν ξέρω που έμενε ο τύπος, επειδή συνήθως έλεγε: «παιδιά, σήμερα θα φτιάξουμε έναν χιονάνθρωπο. Θα χρειαστούμε απλώς δύο κουβάδες κόλα, σιλικόνη, τρία κιλά ασβέστη και πριονίδι από βελανιδιά». Για να μην τον αδικώ, όμως, θα πρέπει να αναφέρω πως έδειχνε και κάποια ρεαλιστικά κόλπα, αλλά ήταν συνήθως τα πιο φλώρικα. Αυτά που θα έκανες, δηλαδή, στο σχολείο με ένα μαρκαδόρο για να το παίξεις μούρη στην τάξη. Στη συνέχεια θα έκανε ένα ή δύο Big Art Attacks, δηλαδή κάποιες τεράστιες εικόνες που δημιουργούσε χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα αντικείμενα και τις οποίες μπορούσες να δεις μόνο από τα πλάνα που γυρίζονταν από ψηλά.

Ο Παρουσιαστής

Ο υπέροχος Neil Buchanan γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1961 στο Λίβερπουλ. Προσπάθησε ανεπιτυχώς να σπουδάσει Τέχνη και το 1976 ιδρύει την μπάντα Marseille. To γκρουπ ανήκει στο New Wave of British Heavy Metal, από το οποίο ξεχώρισαν θρύλοι της παγκόσμιας σκηνής, όπως οι Iron Maiden και οι Def Leppard. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του’80 συμμετείχε σε αρκετές παιδικές εκπομπές και τελικά κατάφερε να γνωρίσει τεράστια επιτυχία μέσω του Art Attack, ως παρουσιαστής και ένας εκ των δύο δημιουργών του δημοφιλούς show. Έγινε γνωστός για τον χαλαρό και ευδιάθετο τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε την εκπομπή, αλλά και για το ταλέντο που είχε στο να φτιάχνει μικρά έργα τέχνης ξεκινώντας από το μηδέν. Παράλληλα, ο άνθρωπος με τα εντυπωσιακά πουλόβερ παρουσίαζε κι άλλα τηλεοπτικά προγράμματα, όπως το It ‘ s a Mystery, ένα παιχνίδι γνώσεων για παιδιά. Το 2000 πούλησε στην εταιρεία παραγωγής Gullane Entertainment τα πνευματικά δικαιώματα του Art Attack έναντι 14 εκατομμυρίων λιρών, ωστόσο παρέμεινε στη θέση του παρουσιαστή μέχρι το 2007, όταν και αποφάσισε να κρεμάσει τα πινέλα του. Έκτοτε, κάνει guest εμφανίσεις στην τηλεόραση, συμμετέχει σε εκθέσεις ζωγραφικής και περιοδεύει με τους Marseille. Με δυο λόγια, ζει το όνειρο.

Το Κεφάλι

Πέραν του Buchanan, στην εκπομπή υπήρχε και ένας δεύτερος, πολύ αγαπητός, χαρακτήρας. Αυτός ήταν το «Κεφάλι» και επρόκειτο για ένα άγαλμα -που πάντα μου θύμιζε για κάποιον περίεργο λόγο τον Ιούλιο Καίσαρα- που ασκούσε κριτική στον καλλιτέχνη, ενώ στη συνέχεια παρουσίαζε στο κοινό την προσπάθειά του να φτιάξει αυτό που είχε μόλις δείξει στο προηγούμενο βίντεο, με τα αποτελέσματα να είναι συνήθως τραγικά. Στις πρώτες δύο πρώτες σεζόν τον ρόλο ενσάρκωναν οι Jim Sweeney και Andrew O’Connor αντίστοιχα και στη συνέχεια τους ηθοποιούς αντικατέστησε μια μαριονέτα. Το 2012 τη θέση του πήρε ένας νέος χαρακτήρας, ο Vincent Van Coconut.

Μετά τον Neil

Οι πιο παρατηρητικοί από εσάς ίσως να μπερδεύτηκαν διαβάζοντας την παραπάνω πληροφορία, επειδή αναφέρω την απόσυρση του «Κεφαλιού» το 2012, ενώ ο Neil Buchanan έχει σταματήσει να παρουσιάζει την εκπομπή από το 2007. Όχι, δεν έκανα κάποιο λάθος, απλώς αυτό που πολλοί μπορεί να μην γνωρίζετε, είναι πως η εκπομπή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και μάλιστα τα δικαιώματα της έχουν περάσει στο κανάλι της Disney. Οι σημερινοί παραγωγοί αποφάσισαν πως το Art Attack θα είχε μεγαλύτερη απήχηση στα παιδιά, αν παρουσιάζονταν από έναν ντόπιο παρουσιαστή και έτσι κάθε χώρα έχει τον δικό της αντικαταστάτη του Neil. Το αστείο είναι πως τα πιο πολλά βίντεο είναι απλώς μονταρισμένο υλικό με τα χέρια του Άγγλου παρουσιαστή και τις οδηγίες μεταγλωττισμένες στην εκάστοτε γλώσσα.

Οι Marseille

Όταν ο παρουσιαστής μιας αγαπημένης σου εκπομπής είναι συγχρόνως και κιθαρίστας σε μια metal μπάντα, οφείλεις να αναφερθείς σε αυτήν. Οι Marseille λοιπόν δραστηριοποιούνται από το 1976 και έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα τέσσερις δίσκους. Ο Neil Buchanan υπήρξε ιδρυτικό μέλος τους, όμως στις αρχές των 80s αποφάσισε να αποχωρήσει από το γκρουπ, για να αφοσιωθεί στην τηλεοπτική του καριέρα. Το συγκρότημα συνέχισε χωρίς αυτόν και οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά το 2007. Από τότε πραγματοποιούν κάποιες εμφανίσεις στην Αγγλία και κατά διαστήματα κυκλοφορούν νέο υλικό. Κάποια στιγμή ελπίζω να καταφέρω να τους δω live κρατώντας ψηλά ένα πλακάτ που θα έχω φτιάξει ακολουθώντας αποκλειστικά οδηγίες από το Art Attack.

