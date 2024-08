Μία Παγκόσμια Έκθεση Προτείνει Τρόπους Βελτίωσης της Βιομηχανίας Κάνναβης

Οι ειδικοί επί των ναρκωτικών ζήτησαν περισσότερες αγορές ηθικής κάνναβης, προειδοποιώντας ότι αυτή τη στιγμή κυριαρχούνται από πλούσιους, λευκούς επιχειρηματίες και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που προκαλεί η απαγόρευση.

Το International Drug Policy Consortium (IDPC), ένα παγκόσμιο δίκτυο από περίπου 200 ΜΚΟ, έχει εκδώσει ένα σύνολο αρχών που ελπίζει ότι θα «προωθήσουν την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα», μέσα στις νόμιμες αγορές κάνναβης.

Οι 20 βασικές αρχές της έκθεσης για τη δημιουργία περισσότερων βιομηχανιών κάνναβης περιλαμβάνουν την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών, τη βοήθεια ανθρώπων που αντιμετωπίστηκαν σαν εγκληματίες για την ανάμειξή τους ώστε το εμπόριο κάνναβης να προχωρήσει στις νόμιμες αγορές, τη διασφάλιση ότι η βιομηχανία χόρτου χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη και ισότητα και τη συμπερίληψη τοπικών κοινοτήτων.

Η Ann Fordham, εκτελεστική διευθύντρια του IDPC, προειδοποιεί: «Καθώς υπάρχει μεγαλύτερη δυναμική για τη ρύθμιση της κάνναβης, δεν μπορούμε να αφήσουμε τη σχεδίαση και την εφαρμογή των νέων νόμιμων αγορών στα χέρια του ιδιωτικού συμφέροντος

Η κάνναβη για λόγους ψυχαγωγίας είναι αυτή τη στιγμή νόμιμη στον Καναδά, σε δέκα πολιτείες των ΗΠΑ και την Ουρουγουάη ενώ η ιατρική κάνναβη είναι νόμιμη σε επιπλέον 21 πολιτείες των ΗΠΑ και σε περίπου 50 χώρες, ανάμεσα τους και η Βρετανία.

Όπως επισημαίνει (εδώ, εδώ και εδώ) το VICE News, οι αγορές νόμιμης κάνναβης αυτή τη στιγμή –όπως προειδοποιεί το IDPC– δεν κάνουν αρκετά για να αποκαταστήσει για τα προβλήματα που προκαλούνται από τον πόλεμο ενάντια στα ναρκωτικά, ούτε αρκετά για να σέβονται τα δικαιώματα, να προωθούν τη δημόσια υγεία, να προστατεύουν το περιβάλλον και να αντιστέκονται στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στην έκθεση “Principles for the Legal Regulation of Cannabis”, το IDPC είπε: «Οι κοινότητες που έχουν δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα του πολέμου ενάντια στα ναρκωτικά δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις αγορές. Αυτό σημαίνει ότι όχι απλώς δεν επωφελούνται από αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αλλά αυτές οι εξελίξεις βαθαίνουν και εντείνουν την ανισότητα».

Η έκθεση προειδοποιεί ότι οι καναδικές επιχειρήσεις έχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 70% των αγορών κάνναβης Κολομβίας και Ουρουγουάης, ενώ μαύροι, αυτόχθονες και άλλοι μη λευκοί κατέχουν λιγότερο από 20% της αγοράς χόρτου των ΗΠΑ.

«Η νόμιμη ρύθμιση δυνητικά μπορεί να γίνει ισχυρό εργαλείο για να επανορθώσουν για δεκαετίες ποινικοποίησης, οικονομικού αποκλεισμού και έλλειψης πρόσβασης στην κατάλληλη περίθαλψη», λέει η έκθεση.

«Οι νόμιμες αγορές, όμως, μπορούν επίσης να κυριευθούν επιχειρηματικά συμφέροντα, να μην περιλάβουν περιεκτικά μέτρα για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που προκαλεί ο πόλεμος ενάντια στα ναρκωτικά και να αντιμετωπίζουν ακόμη περισσότερο σαν εγκληματίες, ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν στον παράνομο χώρο που αναπόφευκτα επιμένει έξω από οποιαδήποτε αρρύθμιστη αγορά».

