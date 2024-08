Μια Υπέροχη Ιστορία Κρύβεται Πίσω από το Κτίριο που Βάφτηκε με το «Rick and Morty»

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE New Zealand.

Το Ίντερνετ είναι ένας περίεργος χώρος, έτσι; Είναι μια άναρχη, ηλεκτρονική άγονη περιοχή, όπου τα πάντα μπορεί να γίνουν διάσημα για πέντε λεπτά.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μια αθώα εικόνα του Rick and Morty που ζωγραφίστηκε πάνω σε μια φοιτητική εστία στο Μπράιτον εμφανίστηκε ξαφνικά στις οθόνες μας. Η εν λόγω εστία έχει πλέον γίνει θέμα συζήτησης πολλών sub-Reddit, τα περισσότερα εκ των οποίων φιλοξενούν φανατικούς οπαδούς του Rick and Morty, οι οποίοι σκάνε από τη ζήλια τους που δεν μπορούν να ζήσουν σε ένα σπίτι που απαθανατίζει τους παράλογους, διασυμπαντικούς τους ήρωες.

Την τοιχογραφία έφτιαξε ένας τύπος που λέγεται AROE, ένας διεθνής καλλιτέχνης του γκράφιτι που ζωγραφίζει από τη δεκαετία του 1980 και του οποίου τα έργα είναι διασκορπισμένα στους τοίχους του Μπράιτον. Είναι επίσης υπεύθυνος για έργα με τους Simpsons, το Adventure Time και το Family Guy σε σπίτια του Μπράιτον και έτσι βρέθηκα μαζί του, για να μάθω πόσο πολύ του αρέσουν τα καρτούν.

VICE: Γεια σου AROE. Πώς προέκυψε η τοιχογραφία με το Rick and Morty;

AROE: Βασικά, υπάρχει η επίσημη εκδοχή και η πραγματική ιστορία. Θα σου πω κάτι που βρίσκεται στο ενδιάμεσο. Το δημοτικό συμβούλιο του Μπράιτον έστειλε μια επιστολή σε όσους έμεναν κοντά στις οδούς Άπερ Λιούις και Βίαντακτ, ρωτώντας αν θα μπορούσαν να βάψουν τα σπίτια τους και να τα κάνουν πιο ευπαρουσίαστα. Αυτά τα σπίτια είναι τα πρώτα που βλέπεις μπαίνοντας στο Μπράιτον και ο δήμος ήθελε να είναι καλή η πρώτη εντύπωση του κόσμου, καθώς φτάνει με το αυτοκίνητο. Όταν το έμαθα, προσέγγισα κάποιους ιδιοκτήτες σπιτιών στην περιοχή και τους ζήτησα να ζωγραφίσω τα σπίτια τους. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό.

Πώς έμαθες ότι το σπίτι Rick and Morty έγινε viral ;

Τη μέρα που το ζωγράφιζα, κάποιος που ξέρω στο Μεξικό μού έστειλε ένα μήνυμα, για να με ρωτήσει πάνω σε τι δούλευα. Του έστειλα μια φωτογραφία που έδειχνε ένα τμήμα του σπιτιού με το Rick and Morty. Δεν ήταν καν ολοκληρωμένο. Την επόμενη μέρα έλαβα ένα μήνυμα που έλεγε ότι είχε γίνει viral παντού στο Μεξικό. Το Rick and Morty είναι πολύ δημοφιλές στο Μεξικό, όπως φάνηκε.

Τι έγινε εκείνη την ημέρα;

Απλώς εμφανίστηκα και ξεκίνησα να ζωγραφίζω το σπίτι. Πρέπει να πέρασαν γύρω στις τρεις ώρες, μέχρι να συνειδητοποιήσουν οι ένοικοι ότι ήμουν εκεί. Βγήκαν έξω, με ρώτησαν τι έκανα και τους είπα, «Το σπίτι σας θα μεταμορφωθεί σε σπίτι-καρτούν». Εκείνοι μου είπαν, «Άψογα, φίλε. Ποιο καρτούν θα μας κάνεις;». Φοιτητές είναι, τους φάνηκε καλή φάση.

Η αντίδραση των περαστικών ήταν πολύ καλή. Ο κόσμος κόρναρε ή φώναζε ατάκες από τη σειρά. Εννοείται ότι εγώ δεν καταλάβαινα τι εννοούσαν, μιας και δεν την παρακολουθώ.

Δεν είσαι fan;

Δεν έχω ιδέα τι γίνεται στη σειρά. Δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο. Μου αρέσει να ζωγραφίζω καρτούν και νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος να επικοινωνείς με τον κόσμο. Όμως δεν με ενδιαφέρει να παρακολουθώ καρτούν. Ποτέ δεν τα απολάμβανα.

Έχεις ζωγραφίσει τοιχογραφίες για το Adventure Time, το Family Guy και τους Simpsons σε σπίτια του Μπράιτον. Δεν μπορεί να μη σου αρέσουν καθόλου τα καρτούν.

Τα πάντα είναι ένα παιχνίδι δημοσιότητας, για να είμαι ειλικρινής. Αν τραβάω το ενδιαφέρον του κόσμου, επειδή τους αρέσει το Rick and Morty, μια χαρά. Αν θέλω να κάνω τον κόσμο να παρατηρήσει τα έργα μου, το να κάνω μια τεράστια ζωγραφιά με το Family Guy σε ένα σπίτι, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να το πετύχω. Κάτι αντίστοιχο έκανε η Iceberg, όταν κυκλοφόρησε μπουφάν με τον Mickey Mouse τη δεκαετία του ’90. Σε κανέναν δεν άρεσαν τα μπουφάν, επειδή ήταν Iceberg. Τους άρεσαν, επειδή είχαν τον Mickey Mouse πάνω τους. Είναι δόλωμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το σαμπλάρισμα στη μουσική.

Πόσα σπίτια έχεις κάνει στο Μπράιτον;

Έξι-επτά.

Σου έχει παραπονεθεί κανείς;

Όχι. Ειλικρινά, η όλη εμπειρία ήταν πολύ θετική και μου φαίνεται πολύ αστείο όλο αυτό. Ούτως ή άλλως, υπάρχουν και άλλα ζωγραφισμένα σπίτια εκεί γύρω. Ένας τύπος έχει μια τοιχογραφία Pink Floyd.

Τι κανόνες υπάρχουν, όταν κάνεις κάτι τέτοιο;

Αν το σπίτι είναι καταχωρημένο σε περιοχή με διατηρητέα, τότε πρέπει να πάρεις άδεια από την πολεοδομία. Αν η τοιχογραφία είναι διαφημιστική, τότε και πάλι πρέπει να πάρεις άδεια από την πολεοδομία. Αν η τοιχογραφία είναι σεξουαλικού, ρατσιστικού ή επιβλαβούς περιεχομένου, αν προωθεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ναρκωτικά ή αν διασπείρει το μίσος, τότε μπορεί να σε αναγκάσουν να τη σβήσεις. Αν δεν σχετίζεται με κάτι από όλα αυτά, ουσιαστικά μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.

Από αντικειμενικής άποψης, γιατί πιστεύεις ότι αυτό έχει γίνει συγκεκριμένα στο Μπράιτον;

Στο Μπράιτον επικρατεί μια μποέμικη νοοτροπία που βασίζεται στη λογική, «ζήσε και άσε τους άλλους να ζήσουν». Κανείς δεν θέλει να γίνει ο τύπος που εναντιώνεται σε ανθρώπους που εκφράζονται δημιουργικά. Επίσης, υπάρχουν πολλοί φοιτητές στην περιοχή. Δεν παραπονιούνται ποτέ, επομένως δεν θα υποβληθούν ποτέ παράπονα στο δημαρχείο, ώστε να χρειαστεί να καθαριστούν οι τοιχογραφίες.

Δείτε το Instagram του AROE εδώ.

