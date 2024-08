Αυτός ο Καλλιτέχνης Θέλει να Φάει τα Κατοικίδιά σου

O Ρώστος καλλιτέχνης Petr Davydtchenko ετοιμάζεται για την καταστροφή του κόσμου – ζει σε ένα υπόγειο καταφύγιο που έφτιαξε μόνος του και επιβιώνει με ζώα που βρίσκει σκοτωμένα σε απομακρυσμένους ορεινούς δρόμους. Περνάει τις μέρες του κάνοντας ποδήλατο στους αυτοκινητόδρομους της κεντρικής Ιταλίας, γυρεύοντας στην άσφαλτο το επόμενο του γεύμα. Όταν καθαρίζει τα κόκαλα, χρησιμοποιεί τα απομεινάρια με τα σημάδια από λάστιχα για σαπούνι και κουβέρτες.



Ο Petr σκέφτηκε να απομονωθεί μετά την κρίση του 2008 και θεωρεί τον ζοφερό τρόπο που ζει ως ένα πρότυπο που λειτουργεί στον 21ο αιώνα – αντιμετωπίζοντας στις παράπλευρες συνέπειες της νεωτερικότητας. Η όρεξή του έχει γίνει τόσο διαβόητη που οι ντόπιοι του στέλνουν με GPS pins με τα σημεία που βρίσκουν ψοφίμια. Κάποιοι που έχουν χάσει τα ζώα τους του έχουν χτυπήσει την πόρτα – για να μάθουν μήπως το φροντισμένο τους κανισάκι κατέληξε στο στομάχι του Petr ή στον καταψύκτη του. Είναι σαφές ότι ο Petr Davydtchenko δεν ξέρει τον κανόνα των 5 δευτερολέπτων.

Videos by VICE

«Ψήνω γατάκια στη φωτιά και είναι πεντανόστιμα»

Το Σάββατο, ο Petr θα παρουσιάσει τη ζωή και την τέχνη του: ‘Millennium Worm’ – ένα αρχείο αντικειμένων, εικόνων, βίντεο και δερμάτων που δείχνουν την ασυνήθιστη τάση του. Υπό την επιμέλεια της α/πολιτικής ομάδας στο Palazzo Lucarini Contemporary, προσφέρει μια σκοτεινή και γοητευτική ματιά σε μια ζωή όπου όλα έχουν καταρρεύσει.

Τι προσπαθείς να δείξεις με την τέχνη σου;

Από παιδί ονειρευόμουν την κατάρρευση. Περίμενα την καταστροφή του σκόμου. Σήμερα δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από τη σκέψη. Σε όλους μας συμβαίνουν μίνι καταστροφές διαρκώς.

Μετακόμισα στο Τρέβι πριν από μερικά χρόνια και έφτιαξα ένα μέρος για μένα στο Palazzo Lucarini. Έφτιαξα σήραγγες σαν μεγάλη κάμπια, κι εκεί με καθοδηγεί ο νόμος της αντίστροφης εξέλιξης. Είμαι ένα αρπακτικό ζώο και απίστευτα αχόρταγο. Μπαίνω στο μυαλό σου και το τρώω. Υπάρχουν πολλά καινούργια ζώα σε αυτό το βουνό. Έχω ήδη βρει έναν πατημένο σκαντζόχοιρο και είναι πεντανόστιμος.

Όταν ήμουν στη Γαλλία, έφαγα τα περισσότερα ζώα στο Μομπουργκέ. Δεν έχει μείνει γάτα. Στην Ιταλία υπάρχουν πολλές γάτες και άλλα είδη που δεν δοκίμασα ποτέ. Οφείλω να πω πως είναι πολύ νόστιμη περιοχή. Θα φάω τα πάντα σ’ αυτό το βουνό.

O φρικιαστικός καταψύκτης του Petr. Photo: Courtesy of Palazzo Lucarini Contemporary

Πότε άρχισες να τρως ζώα που σκοτώνονταν στον δρόμο;



Το 2016 άρχισα να λαμβάνω υπόψη μου περισσότερο τα αντιβιοτικά. Συνειδητοποίησα ότι το κρέας στο σούπερ μάρκετ είναι γεμάτο ορμόνες που εκκρίνουν τα ζώα όταν φοβούνται λίγο πριν πεθάνουν στο σφαγείο. Το κρέας από το δρόμο είναι υγιές γιατί δεν έχει αντιβιοτικά. Το ατύχημα γίνεται το ξαφνικά που το ζώο δεν προλαβαίνει να φοβηθεί. Κάνω τακτικά εξετάσεις αίματος για να βλέπω την επίδραση της διατροφής μου. Έχω εκπλήξει και τους γιατρούς.

Υπήρξε κάποιο γεγονός που άλλαξε την κοσμοθεωρία σου;



Ήταν δώρο από τη φύση. Μια μέρα βρήκα έναν λαγό ίσαμε ένα γουρούνι, ψόφιο στον δρόμο. Η πλάτη του ήταν γεμάτη κωνικούς όγκους και από τη ματωμένη μουσούδα του πρόβαλλαν κίτρινα μπροστινά δόντια.

Ξαφνικά είδα τον δρόμο ως σύμβολο της προόδου. Όταν πρωτόγονες μορφές ξεστρατίζουν ανάμεσα στις λευκές παράλληλες γραμμές- όταν μπαίνουν στον δρόμο της προόδου – καταστρέφονται.

To Δυνατότερο Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου στον Κόσμο Made in Greece

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook

Η ύπαρξή μου εξαρτάται από αυτή την πράξη καταστροφή. Υπάρχω παράλληλα με τη νεωτερικότητα Αποφάσισα να βγω από το κατεστημένο και να μη συμμετέχω άμεσα στον καπιταλισμό. Έζησα δυο χρόνια χωρίς να ξοδέψω ευρώ. έτρωγα μόνο ψοφίμια απ’ το δρόμο. Ήταν νόστιμη περιπετειούλα.

Ένα παιδί ανοίγει τον καταψύκτη του Petr. Photo: Courtesy of Palazzo Lucarini Contemporary



Γιατί ενθαρρύνεις κι άλλους να ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο ζωής;



Οι άνθρωποι που ζουν σε πόλεις όπως το Λονδίνο είναι κακάσχημοι. Έχουν χάλια δέρμα, σπυριά και είναι υπέρβαροι, λόγω της ανθυγιεινής διατροφής τους από το σούπερ μάρκετ. Γεννιούνται σε πέτρινα φέρετρα. Ζουν και πεθαίνουν εκεί. Όταν πεθαίνουν τους βάζουν σε ξύλινα φέρετρα για να τους καταπιεί η γη. Αξίζει να ζεις για να πας από το ένα φέρετρο στο άλλο;

Εγώ ψήνω γατάκια στη φωτιά και είναι πεντανόστιμα. Κάποτε βρήκα έναν γάιδαρο και μου πήρε έναν χρόνο να τον φάω. Ο γάιδαρος είναι πολύ σημαντικό ζώο στη χριστιανική εικονογραφία. Εκείνη τη χρονιά, ο σωτήρας με με έσωσε.

Εδώ ζει ο Petr. Photo: Courtesy of Palazzo Lucarini Contemporary

Έχει γίνει η ίδια σου η ζωή τέχνη;



Έτσι λένε αλλά δεν θα το πω εγώ. Με καλούν σε μουσεία να δείξω τη ζωή μου και χάρη σε αυτό μπορώ να πάω σε διάφορα μέρη και να φάω ό, τι βρίσκω. Είμαι κάμπια. Ελπίζω να κάνω πολλές ακόμα εκθέσεις, ώστε να φάω γάτες παντού.

Σημείωση: Ο Petr έγραψε ένα ποίημα για να εκφράσει την κοσμοθεωρία του

February screams / in my night with its / raw black pit… / Fate, shout / and don’t be silent, / do not clang the frozen frame. Bed creaks… / In this night / I do not want to steal. / Just kill / just kill / just kill / all clean! / Just press / on the trigger / and see roses of shots. / Then – run, / then – silence / in the bosom – and quickly…

O Φλεβάρης ουρλιάζει/ στη νύχτα μου με το / πληγιασμένο μαύρο λάκκο του.. / Μοίρα, κραυγή/ και μη σωπαίνεις/ μην κρούεις το παγωμένο σασί. Κρεβάτια τρίζουν…/ Σ’ αυτή τη νύχτα/ δεν θέλω να κλέψω/ Μόνο να σκοτώσω/ μόνο να σκοτώσω/ μόνο να σκοτώσω/ όλα καθαρά!/ Μόνο να πιέσω/ τη σκανδάλη/ και να δω ρόδα βολών/ Μετά – τρέχα/ μετά -σιωπή/ στον κόρφο – και γρήγορα…

Installation του Petr. Photo: Courtesy of Palazzo Lucarini Contemporary



Θα έλεγες ότι είσαι απομονωμένος από τον πολιτισμό



Μ’ αρέσει η σήμανση στο δρόμο. Οι άσπρες λωρίδες και οι σχάρες. Μου θυμίζει εκείνο το πείραμα που οι άνθρωποι προσπαθούσαν να διδάξουν δημιουργικότητα στις μαϊμούδες. Επί τέσσερα χρόνια μάθαιναν στο εργαστήριο στις μαϊμούδες πώς να ζωγραφίζουν. Στο τέλος μια μαϊμού λυπήθηκε την ανθρωπότητα και έφτιαξε μια ζωγραφιά. Οι άνθρωποι που έχουν επιφανειακή γνώση των κοπράνων πιστεύουν ότι το περιεχόμενο ενός υπονόμου είναι μια πυκνή αδιαπέραστη μάζα κοπράνων. Δεν είναι έτσι. Τα κόπρανα είναι περίπου 20%. Το υπόλοιπο είναι υγρό.

Ο Petr ελπίζει σύντομα να γίνει σεφ που θα κερδίσει αστέρι μισελέν. Photo: Courtesy of Palazzo Lucarini Contemporary



Θα φτιάξεις ένα pop-up εστιατόριο σύντομα. Πώς προέκυψε αυτό.



Εμπνεύστηκα όταν είδα τα μαβιά-κόκκινα τυλιγμένα με αχνό ζώα ενός ζώου να γλιστράνε από το σώμα σε μια λίμνη λαδιού. Άρχισαν να βυθίζονται τσιτσιρίζοντας. Τότε αποφάσισα να ταΐσω τον κόσμο γατάκια. Μου αρέσει να συνδυάζω αυτιά ασβού με αυτιά ελαφιού. Ένα νοστιμότατο πιάτο. είναι αυτιά μαϊμούς γεμιστά με πέη και όρχεις σκύλων.

Καρέ από μια από τις ταινίες του Petr.



Tι έπεται για τον Petr Davydtchenko?



Δεν υπάρχει τεχνοκρατικός παράδεισος στη γη. Γενικά ο παράδεισος είναι αδύνατος. Η γη μας έχει δοθεί ως ένα νησί για να το κυριεύσουμε. Και όλοι διαλέγουν τι να κυριεύσουν και πώς. Το μόνο μου όνειρο είναι να πάρω τρία μισελέν. Αποφάσισα να αφιερώσω τη ζωή μου σε αυτό. Θέλω να δείξω ένα άλλο γευστικό επίπεδο στον κόσμο.

Το ‘Millennium Worm’ παρουσιάζεται από τις 16 Μαρτίου ως τις 5 Μάη στο Palazzo Lucarini Contemporary .

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Αmuse

Περισσότερα από το VICE

Η Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Αλέξη Τσίπρα για τα Προσφυγικά

Φωτογραφίες που Προσπαθούν να Αιχμαλωτίσουν Παραφυσικά Φαινόμενα

Αλιγάτορες Πίνουν «Κέτα» για να (την) Ακούσουν Όπως οι Δεινόσαυροι

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.