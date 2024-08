Μιλήσαμε με τους «Anonymous Greece» που Έριξαν το Σύστημα Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Πλειστηριασμών

Είχαν προειδοποιήσει. Οι Anonymous Greece είχαν γράψει εδώ και καιρό πως ετοιμάζονται να επιτεθούν στην ελληνική κυβέρνηση. Τις τελευταίες μέρες, πραγματοποιήσαν τις απειλές τους. Το σύστημα Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Πλειστηριασμών είναι εκτός λειτουργίας. Η ομάδα Ελλήνων Hactivists, έγραψε πως αυτό έγινε ως προειδοποίηση προς την ΑΑΔΕ.

Δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγες ώρες μετά, απείλησαν και την Τράπεζα της Ελλάδας. Στην ανακοίνωση τους, αναφέρουν πως αυτή είναι μόνο η αρχή. Είχε προηγηθεί μια «προκήρυξη» για το χτύπημα, μέσω της οποίας αναφέρθηκαν και στο γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ αρνήθηκε να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς της μικρής Νεφέλης στο εξωτερικό. Το VICE έκανε μια σύντομη, αλλά ενδιαφέρουσα διαδικτυακή κουβέντα με τους Anonymous Greece, για να μάθει περισσότερα σχετικά με τη συγκεκριμένη επίθεση. Ιδού τι μας είπαν:

VICE: Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό είναι το πρώτο χτύπημα που κάνατε κάτω από την ονομασία Anonymous

Anonymous Greece: Φυσικά και δεν ήταν το πρώτο μας χτύπημα. Έχουν γίνει πολλά, μάλιστα κάποια από αυτά έγιναν στη Τουρκία.

Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στο να ρίξετε το σύστημα Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Πλειστηριασμών;

Ο λόγος είναι ένας και αυτονόητος. Για να μην μείνουν άνθρωποι χωρίς στέγη.

Είπατε πως αυτή είναι μόνο η αρχή, να περιμένουμε περισσότερα χτυπήματα σύντομα;

Ναι, να περιμένετε πολλά χτυπήματα, υπάρχουν και άλλα μαθήματα που πρέπει να δώσουμε.

Ποιοι θα πρέπει να φοβούνται;

Αυτοί που κάνουν τα συγκεκριμένα σχέδια για την Ελλάδα.

Πιστεύετε πως είναι αρκετό αυτό που κάνετε για να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί;

Όσα έχουμε κάνει δεν είναι αρκετά, αλλά όπως είπαμε, είναι απλώς η αρχή.

Πιστεύετε πως μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα παγκοσμίως, ή βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που είναι μή αναστρέψιμη;

Φυσικά και μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.

Τέλος, θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στον κόσμο;

Ναι, πως θα είμαστε πάντα εδώ για την Ελλάδα. «We are legion we do not forgive we do not forget expect us».

