Μιλώντας για Ήχο και Στιλ με τους Μεγαλύτερους Fans του Kendrick Lamar στη Νέα Υόρκη

To άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο I-D.

Την περασμένη εβδομάδα, οι πιο αφοσιωμένοι fans του ράπερ στη Νέα Υόρκη αψήφησαν τη ζέστη και στήθηκαν στην ουρά, για να επισκεφτούν το DAMN. pop-up shop που άνοιξε στην οδό Σπρινγκ. Όλοι είχαν καλή διάθεση – μια παραφωνία από κομμάτια του DAMN. έβγαινε από φορητά ηχεία και κινητά και ο κόσμος ανυπομονούσε για τις ερχόμενες sold out συναυλίες του K-DOT στο Barclays Center. Με ένα άλμπουμ που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, το οποίο αγγίζει πληθώρα θεμάτων, από την αστυνομική βαρβαρότητα μέχρι τον αποστιγματισμό των ραγάδων στο γυναικείο σώμα, η επιστροφή του Kendrick είναι μια πολιτισμική στιγμή που εκθειάστηκε. Το i-D μίλησε με τον λαό του Knedrick, για να μάθει πώς επηρεάζεται και παρακινείται από τις δυνατές ρίμες του στιχουργού.

Marcell Jacquez, 18 ετών

Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι του νέου άλμπουμ; Μάλλον το YAH.

Ποιος στίχος του Kendrick σε εμπνέει; «I can’t fake humble just cause your ass is insecure» (Δεν μπορώ να παριστάνω τον ταπεινό επειδή εσύ είσαι ανασφαλής).

Waqas Ghani, 26 ετών

Τι σε έκανε να αγαπήσεις τον Kendrick Lamar; Άνοιξε έναν καινούργιο δρόμο που δεν είχε υπάρξει ποτέ στο παρελθόν.

Γιατί σε εμπνέει ο Kendrick; Με εμπνέει, επειδή νιώθω ότι μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα από όσα έχω ήδη κάνει στη ζωή μου. Έχω έρθει στο pop-up του Lamar αυτήν τη στιγμή, ποτέ δεν το φανταζόμουν αυτό! Τα πάντα με οδηγούσαν εδώ. Η κασέτα και η έμπνευσή του με βοήθησαν να φτάσω εδώ που είμαι.

Hide Sasayama, 26 ετών

Τι σε έκανε να αγαπήσεις τον Kendrick; Ήρθα απλώς εδώ με έναν φίλο μου!

Γιατί πρέπει να τον ακούσει ο κόσμος; Γιατί είναι cool. Έτσι απλά.

Keva Knox, 19 ετών και Esaie St-Vil, 22 ετών

Τι σε έκανε να αγαπήσεις τον Kendrick; Κ: Το ότι μιλάει για πραγματικά ζητήματα. Είναι διαφορετικός από όλους αυτούς τους ράπερ που μιλάνε μόνο για σαχλαμάρες. Ε: Μιλάει πολύ ανοιχτά. Δεν κρύβει τίποτα.

Αγαπημένος στίχος του Kendrick ; E : «Antisocial extrovert» (Αντικοινωνικός εξωστρεφής). Έτσι ακριβώς είμαι και εγώ – μπορεί να είμαι αντικοινωνικός, όμως εξακολουθώ να βγαίνω έξω.

Jasmine Lindsay, 24 ετών

Τι ελπίζεις να αγοράσεις; Το λευκό φούτερ με την κουκούλα. Βγαίνει έξω κόσμος που τη φοράει και δείχνει πολύ σούπερ.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από το νέο άλμπουμ; Το «Loyalty»! Νιώθω ότι είναι υποτιμημένο.

Turhan Douglass, 22 ετών

Περίγραψε το στιλ σου με ένα τραγούδι του Kendrick. «Rigamortis» – επειδή σαρώνω τα πάντα.

Τι σε έκανε να αγαπήσεις τον Kendrick; Είναι από τους λίγους που τα έχουν όλα. Λογοπαίγνια, στίχους με βαθιά νοήματα, χιτάρες και προσπαθεί πολύ ως καλλιτέχνης – πράγμα που είναι σπάνιο στις μέρες μας.

Sam Friedman, 25 ετών

Τι σε έφερε εδώ σήμερα; Ακολουθούσα το story του Kendrick στο Instagram και είμαι από τους σκληροπυρηνικούς οπαδούς του. Με το που το είδα, ανάγκασα τον φίλο μου να έρθει εδώ μαζί μου.

Τι σε έκανε να αγαπήσεις τον Kendrick; Με έκανε να ερωτευτώ ξανά το hip hop. Όταν άκουσα το «Good Kid, M.A.D.D. City», άλλαξαν τα πάντα για εμένα.

Yuya Sunagawa, 26 ετών

Ποιο είναι το αγαπημένο σου άλμπουμ του Kendrick; Το Section 80.

Τι σε έκανε να τον αγαπήσεις; Η ιδιοφυία του. Άλλαξε την κουλτούρα του hip hop και το κίνημα.

