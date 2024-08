Μιλώντας για το Σεξ και το Σύνδρομο Asperger Κάτω από την Ακρόπολη

Τη φωνάζουν Αρτεμισία, αλλά το παλιότερο όνομά της είναι Rudy Simone. Δεν είναι το πραγματικό. Συνολικά, έχει αλλάξει επτά φορές όνομα στη ζωή της. Ζει στη Νέα Υόρκη, αλλά γνώρισε το Κουκάκι κι έτσι, από το 2016 μένει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορα Airbnb γύρω από την Ακρόπολη. Είναι μουσικός, performer, stand-up κωμικός, YouTuber και μια από τις σημαντικότερες αναλύτριες του καυτού θέματος «σεξ και αυτισμός», με τη δουλειά της να έχει φτάσει μέχρι τους New York Times.

Eίναι από τους ανθρώπους που δεν περνούν απαρατήρητοι. Δεν είναι απλώς όμορφη. Αν μιλήσει κανείς μαζί της, παρασύρεται εύκολα στη δίνη του λόγου της. Χαρακτηρίζει τον εαυτό της «ως ένα έργο τέχνης σε εξέλιξη», αφού θεωρεί πως οτιδήποτε κάνει είναι μια δημιουργία. Σε καμία περίπτωση, πάντως, δεν καταλαβαίνει κανείς ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και ότι έχει το σύνδρομο Asperger. Μετά τη διάγνωσή της, αποφάσισε να γράψει γι’ αυτό και να συνδέσει τον αυτισμό, την τέχνη και το σεξ. Ας διευκρινήσουμε πρώτα, τι είναι το σύνδρομο: Πρόκειται για μια ισόβια διαταραχή που επηρεάζει το πώς το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο, επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει και αλληλεπιδρά με άλλα άτομα. Όπως και ο κλασσικός αυτισμός, αποτελεί μια «διαταραχή φάσματος» επειδή επηρεάζει τα άτομα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε ποικίλο βαθμό. Ενώ υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσα στο σύνδρομο Asperger και τον κλασσικό αυτισμό, τα άτομα με Asperger παρουσιάζουν λιγότερα προβλήματα με τη λεκτική επικοινωνία και έχουν συνήθως μέση ή και ανώτερη νοημοσύνη.

Videos by VICE

«Έπρεπε να διαγνώσω μόνη μου τον εαυτό μου -καθώς αισθανόμουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά-, επειδή δεν μπορούσα να βρω εκείνη την εποχή κάποιον ειδικό που να γνώριζε ότι το σύνδρομο αυτό υπάρχει και στις γυναίκες. Ανάμεσα σε άλλες διαγνώσεις που έχω, έχω διαγνωστεί από τον κορυφαίο επαγγελματία διεθνώς πάνω στον αυτισμό και φίλο μου, Tony Attwood».

Οι γυναίκες με το σύνδρομο Asperger είναι πολύ καλές στο να κρύβουν τα χαρακτηριστικά του, όμως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι ίδιες με αυτές των ανδρών και, μάλιστα, πολύ μεγαλύτερες.

Πλέον, δίνει διαλέξεις σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντας να ενημερώσει επαγγελματίες, αλλά και να εμψυχώσει ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα. Στην Αθήνα κλήθηκε από το κέντρο ειδικών θεραπειών ΤΝΑ, ως κεντρική εισηγήτρια σε σεμινάριο επιμόρφωσης για ένα σύνολο θεμάτων που αφορούν το Asperger. Αντίστοιχη δουλεία γίνεται και από προσωπικές ιστοσελίδες που διατηρεί.

Έχει γράψει πέντε σχετικά βιβλία που έχουν γίνει best seller και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

«Τρέχω δύο διαφορετικές ιστοσελίδες γύρω από το Asperger. Το help4aspergers.com, το οποίο είναι πολύ γενικό και το Aspergers society.org το οποίο αφορά κυρίως τις γυναίκες, παρότι υπάρχει μια σελίδα και για τα αγόρια εκεί. Επίσης, με μια πολύ χαμηλή συνδρομή μπορούν οι χρήστες να έχουν ιδιωτική συνομιλία μαζί μου μέσω Skype και πρόσβαση μια φορά το μήνα σε βίντεο που φτιάχνω, με σκοπό τη συναισθηματική ενδυνάμωση».

Έχει γράψει πέντε σχετικά βιβλία που έχουν γίνει best seller και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Το πιο γνωστό είναι το Aspergirls: Empowering Females with Asperger Syndrome (εκδ. Jessica Kingsley Publishers Ltd) .

«Ο στόχος μου, γράφοντας αυτό το βιβλίο, ήταν να δώσω στους επαγγελματίες να καταλάβουν ότι οι γυναίκες με το σύνδρομο Asperger είναι πολύ καλές στο να κρύβουν τα χαρακτηριστικά του, όμως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι ίδιες με αυτές των ανδρών και, μάλιστα, πολύ μεγαλύτερες. Έτσι, ένιωσα πως έπρεπε να γραφτεί κάτι, ώστε να βοηθήσει τους επαγγελματίες να αναγνωρίσουν το σύνδρομο αυτό στις γυναίκες και τις γυναίκες να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και αντίστοιχα να βοηθήσουν με τη σειρά τους τούς επαγγελματίες να τις αναγνωρίσουν».

[VICE Video] Ανήλικοι Πρόσφυγες Πέφτουν Θύματα Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης στο Κέντρο της Αθήνας

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

H Rudy αμφισβητεί την κοινωνική κατασκευή της ταυτότητας. Λίγο προτού έρθει στην Αθήνα, άλλαξε το όνομά της σε Αρτεμίσια. «Γράφω βιβλία με το ψευδώνυμο Rudy Simone, αλλά δεν είναι το πραγματικό μου όνομα. Έχω αλλάξει όνομα περίπου επτά φορές στη ζωή μου. Αισθάνομαι κατά κάποιοn τρόπο μια σύνδεση με τους ανθρώπους που έχουν θέματα με την έμφυλη ταυτότητα, το οποίο είναι ένα επίκαιρο θέμα, οπότε και η αλλαγή του ονόματος ουσιαστικά φανερώνει την επιθυμία και τη δυνατότητα να επιλέξεις την ταυτότητα, αλλά και την προσωπικότητά σου. Για μένα, το όνομα Αρτεμίσια και το άτομο Αρτεμίσια είναι μια πιο πραγματική αντανάκλαση του ποια πραγματικά είμαι. Η Rudy Simone ήταν μια αντανάκλαση του ποια ήμουν, αλλά δεν είμαι πια. Είναι μια πολύ ειλικρινής έκφραση του ποια θέλω να είμαι τη δεδομένη στιγμή».

Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στα πέη. Και γιατί όχι; Τα πέη είναι σημαντικά.

Τα τελευταία χρόνια, υιοθετεί έναν τρόπο ζωής που από πολλούς μπορεί να θεωρηθεί αιρετικός. Το νέο της βιβλίο με τίτλο Sex and the Single Aspie, βασίζεται πάνω σε προσωπικές σεξουαλικές της εμπειρίες, σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να φτιάξει «κανόνες», ώστε να βοηθήσει τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα να διαχειριστούν τη σχέση τους με το αντίθετο φύλο ή το ίδιο φύλο, τη σεξουαλικότητά τους, το φλερτ και όλα τα σχετικά προβλήματα που είναι πιθανόν να προκύπτουν. Τα περισσότερα βιβλία που ήδη υπάρχουν με θέμα τον αυτισμό, αναφέρονται κυρίως σε παιδιά. Το θέμα «σεξ» στο φάσμα του αυτισμού υπήρξε πάντοτε ταμπού, σε όλες τις κοινωνίες, σαν να είναι απογορευτικό οι άνθρωποι στο φάσμα να έχουν σεξουαλικές ορέξεις και προτιμήσεις. Συνήθως, ό,τι βιβλίο σχετικό έχει γραφτεί, είναι γύρω από τις αμβλώσεις, τον αυνανισμό ή στην καλύτερη περίπτωση για τη διατήρηση των παραδοσιακών σχέσεων. Όμως, όπως και οι νευροτυπικοί, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα έχουν ποικίλα γούστα στην ερωτική τους ζωή όπως και ο καθένας.

Το νέο της βιβλίο με τίτλο Sex and the Single Aspie, βασίζεται πάνω σε προσωπικές σεξουαλικές της εμπειρίες.

Ένας οδηγός για το σεξ και τα ραντεβού

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, καθώς ολοκληρώνω το βιβλίο μου και έρχομαι να συμπληρώσω ένα βιβλιογραφικό κενό. Το περιεχόμενό του πραγματεύεται ζητήματα σχετικά με τα γεννητικά όργανα, τη σεξουαλική πράξη, το one night stand, τον έρωτα. Είναι σαν ένας οδηγός για το πώς να βρει κανείς τον δρόμο του στο σεξ και στα ραντεβού. Πολλοί άνθρωποι στο φάσμα είναι γκέι, μπάι, πολυσυντροφικοί, άγαμοι. Κάποιος πρέπει να θίξει αυτά τα ζητήματα, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρα στους ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Είναι σαν το Sex and the City, αλλά για άτομα με το σύνδρομο. Το βιβλίο αυτό είναι γέννημα δικών μου εμπειριών, όμως ονόματα και λεπτομέρειες έχουν αλλάξει. Είναι γραμμένο από έναν άνθρωπο με Asperger για ανθρώπους με Αsperger σε μια προσπάθεια να αποδεσμευτούν από τις όποιες προκαταλήψεις τους περιορίζουν και με έναν συγκεκριμένο τρόπο γραφής ωστε να κατανοήσουν πως λειτουργούν οι ερωτικές και σεξουαλικές σχέσεις».

«Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στα πέη. Και γιατί όχι; Τα πέη είναι σημαντικά. Ποτέ κανείς δεν μιλάει για αυτά ανοιχτά στην κοινωνία μας. Παρόλα αυτά σε μια βόλτα μου στο μουσείο της Ακρόπολης μέτρησα 42 μόλις στον πρώτο όροφο, πολλά σκαλισμένα πάνω σε μάρμαρα, σε γυμνά αγάλματα, εμφανέστατα σε όλους ως αντικείμενα θαυμασμού. Δεν θέλω να είμαι ευγενική όταν γράφω. Με νοιάζει η αλήθεια. Μόνο με την ειλικρίνεια εξελισσόμαστε ως άτομα, ζευγάρια, είδος προς μια υγιή κατεύθυνση».

Ο ακτιβισμός απαιτεί όρια. Απαιτεί οργάνωση, δράση κι εγώ είμαι τεμπέλα. Δεν με φαντάζομαι να κρατάω πλακάτ σε διαμαρτυρίες. Είμαι ειλικρινής.

Η Αρτεμίσια, γράφοντας αυτό το βιβλίο, δηλώνει πως είναι μια σύγχρονη φεμινίστρια, που αγκαλιάζει τη σεξουαλικότητα. «Δεν έχω καμία ένσταση για τις βιολογικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Έχω όμως πρόβλημα με τις πατριαρχικές δομές που είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να εγκλωβίζουν και τα δύο φύλα σε κλουβιά που προκαλούν ψυχικά τραύματα». Το να εκθέτουν οι γυναίκες τις απόψεις τους γύρω από θέματα σεξουαλικότητας, αντιμετωπιζόταν σχεδόν πάντα με καχυποψία. «Οι άνθρωποι έχουν την τάση να μας περιορίζουν στον ρόλο της γυναίκας ή σαν αυτό που δείχνουμε. Δεν πρέπει αυτό να το επιτρέπουμε. Πρέπει πάντα να ακούμε την εσωτερική μας φωνή. Οι γυναίκες πρέπει να πάρουν τα ηνία στα χέρια τους και οι άνδρες θα πρέπει να μάθουν να το διαχειρίζονται αυτό».

Μέσα από το έργο της διακρίνεται η ανατρεπτικότητα των λόγων της σχετικά με παγιωμένες αντιλήψεις. «Αυτό που πιστεύεις ότι είσαι, είναι η αλήθεια σου. Αν θεωρείς πως οτιδήποτε μπορεί να σε περιορίσει, τότε σε περιορίζει. Σε αυτόν τον κόσμο μπορούμε να αλλάξουμε το φύλο μας, τα ονόματά μας, τα όργανά μας. Κυρίως μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε».

«Μια γυναίκα δεν θα πρέπει ποτέ να αφήνει τη δύναμή της σε κανέναν άνδρα».

Η Αρτεμίσια έχει πολιτική άποψη και μισεί τις ταμπέλες, τα κοινωνικά στερεότυπα, τους κολλημένους και κυρίως το ψέμα: «Δεν είμαι ακτιβίστρια ούτε κατά διάνοια. Είμαι επαναστάτρια και ανατρεπτική. Ο ακτιβισμός απαιτεί όρια. Απαιτεί οργάνωση, δράση κι εγώ είμαι τεμπέλα. Δεν με φαντάζομαι να κρατάω πλακάτ σε διαμαρτυρίες. Είμαι ειλικρινής και μια γυναίκα που είναι ειλικρινής, είναι ανατρεπτική».

Εκτός των άλλων, είναι εξαιρετική καλλιτέχνιδα. Πριν από λίγο καιρό, παρουσίασε στο καλλιτεχνικό εργαστήρι «Φως και Χρώμα», το μονόπρακτο έργο της Dying Star-The Play σε συνεργασία με τη βραβευμένη video artist Αντζελίνα Βοσκοπούλου. Η Αντζελίνα δημιούργησε το βίντεο για την παράσταση, που δεν την πλαισιώνει απλά, αλλά αποτελεί μέρος αυτής. Πρόκειται για μια κωμικοτραγική ιστορία αγάπης μεταξύ ενός νάρκισσου, με διαταραχή προσωπικότητας και μιας εμμονικής.

Η δύναμη της γυναίκας

«Θέλω να δείξω στον κόσμο ότι μπορώ να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα και παρότι έχω αλλάξει ονόματα και καταστάσεις, η ιστορία μου είναι ένα αληθινό γεγονός και αγγίζει κι άλλες γυναίκες που τους έλκουν άνδρες πολυτάλαντοι, έξυπνοι, σέξι, αλλά οι οποίοι τις καταστρέφουν και ακόμη ψάχνω να βρω την αιτία που γίνεται αυτό. Ένα πράγμα που έμαθα και κατάλαβα από το βιβλίο που γράφω τώρα και κατά τη διάρκεια του έργου μου, είναι ότι μια γυναίκα δεν θα πρέπει ποτέ να αφήνει τη δύναμή της σε κανέναν άνδρα».

Η Αρτεμίσια είναι ένα θετικό παράδειγμα ανθρώπου, με αστείρευτη θέληση για ζωή και δημιουργία και ενός μυαλού που ξεπερνάει τα εμπόδια που θέτει το στίγμα της οποιασδήποτε διαταραχής. «Μπορεί να φαίνομαι σαν ένα θετικό παράδειγμα, αλλά αυτό ήρθε μετά από πολύ κόπο και είχε το τίμημά του. Ο καλύτερος μου φίλος με έχει προδώσει, ο έρωτας της ζωής μου με χτυπούσε, η οικογένειά μου με κατηγόρησε ότι ήμουν απατεώνισσα, όταν ανακάλυψα ότι έχω το σύνδρομο Asperger. Με έχουν υποτιμήσει πολλές φορές στη ζωή μου και όταν έχεις περάσει πολλά, έρχεσαι σε μια φάση που λες “δεν με νοιάζει πια”. Παίρνεις το χάπι της αλήθειας και αυτό είναι. Είμαι πολύ τυχερή, έχω πια φίλους και ανθρώπους που τους αγαπώ και με εκτιμούνε και είναι και οι εκατοντάδες των ανθρώπων που καθημερινά βοηθάω και παίρνω από ‘κει αναγνώριση. Είμαι σε θέση να έχω ενσυναίσθηση, επειδή έχω επιβιώσει και είμαι σε θέση να λέω και στους άλλους τρόπους για να το πετύχουν. Υπάρχει επιλογή και πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό».

Περισσότερα από το VICE

Είμαι Ένας από τους Ελάχιστους Ανθρώπους στον Κόσμο που Δεν Μπορεί να Κόψει το Κάπνισμα Επειδή θα Αρρωστήσει

Η Θεσσαλονίκη Συνάντησε τον Μεσαίωνα Χθες, Όταν Ακροδεξιοί και Θρησκόληπτοι Πολέμησαν μια Θεατρική Παράσταση

«Έχεις Πολύ Ωραίο Στήθος» – Πέρασα Έναν Μήνα Λέγοντας σε Όλους Μόνο την Αλήθεια

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.