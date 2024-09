Μοναδικές Φωτογραφίες του Biggie και των Fugees από τη Χρυσή Εποχή του Hip Hop

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο i-D.



Η Lisa Leone και το hip hop έχουν γεννηθεί στο ίδιο μέρος: στο Μπρονξ. Όπως ακριβώς και οι πρωτοπόροι DJs, MCs, γκραφιτάδες και breakdancers αυτής της περιοχής, έτσι και η εν λόγω φωτογράφος δεν είχε συναίσθηση του πολιτιστικού αποτυπώματος που θα άφηνε η δουλειά τους στις επόμενες δεκαετίες. Η Leone πέρασε τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 καταγράφοντας τη χρυσή εποχή του hip hop, μια πλούσια σε συνεργασίες περίοδο κατά την οποία μερικά από τα πλέον διαχρονικά αστέρια της σκηνής (ανάμεσα στα οποία ήταν ο Biggie Smalls, ο Nas, η Lauryn Hill και η Mary J. Blige) ήταν ακόμη νεαρά παιδιά στη Νέα Υόρκη που είχαν κάτι να πουν. Η έκθεση φωτογραφίας How You Like Me Now? στην γκαλερί HVW8 του Βερολίνου, όπου παρουσίασε τα πορτραίτα της η Leone, ήταν ένα μοναδικό παράθυρο με θέα στην κουλτούρα του hip hop, στο ποιο καίριο σημείο της μετάβασής της, στις μέρες δηλαδή προτού μπει για τα καλά στο παγκόσμιο mainstream.

The Fugees / Φωτογραφίες: Lisa Leone

«Μεγάλωσα σαν B-girl με τους Rock Steady και τον Fabel, οπότε είχα αναμειχτεί με το hip hop προτού γίνει γνωστό στον υπόλοιπο κόσμο», είπε η Leone. «Έμοιαζε περισσότερο με κοινότητα τότε, όλοι ήξεραν τους πάντες, δεν υπήρχαν τόσες άμυνες, ήταν πιο ανοιχτό σε δημιουργικές διαδικασίες και συνεργασίες. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός σχετικά με αυτό που γινόταν».

Mary J Blige

Το πνεύμα αυτής της δημιουργικής συνεργασίας είναι και αυτό που οδήγησε τη Leone στην καταγραφή μερικών εκ των πιο σημαντικών στιγμών της hip hop κουλτούρας: φωτογράφισε τον τότε 19χρονο Nas στο στούντιο, ενώ ηχογραφούσε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Illmatic, παρέα με τον Q-Tip και τον Large Professor (με τις φωτογραφίες της Leone να είναι οι μόνες που υπάρχουν από αυτά τα sessions). Μια φωτογραφία που θεωρεί πως είναι η καλύτερή της, πάρθηκε στα παρασκήνια ενός εκ των πρώτων βίντεο που γύρισαν ποτέ οι Fugees, για το τραγούδι τους «Vocab». Δείχνει τη θρυλική Lauryn Hill και τον Wyclef Jean να κάθονται σε μια ταράτσα στο Harlem, σε μια στιγμή απόλυτης ηρεμίας.



Slick Rick

Το How You Like Me Now? συλλέγει όλες αυτές τις στιγμές, σκιαγραφώντας μια πόλη και μια κοινότητα του hip hop που πλέον δεν υπάρχει. Καθώς το hip hop έγινε mainstream, μεταμορφώθηκε σε μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων, με τους στίχους του πλέον να μην θέλουν να εκφράσουν έναν κοινωνικοπολιτικό ρεαλισμό, αλλά μια εμμονή με τα χρήματα. Όπως μπορεί να επιβεβαιώσει οποιοσδήποτε πληρώνει νοίκι στη Νέα Υόρκη, οι μέρες των φτηνών παραγωγών στην καρδιά μιας βρώμικης πόλης ανήκουν σίγουρα στο παρελθόν. Οι φωτογραφίες της Leone μας μεταφέρουν ξανά σε εκείνη την εποχή που οι ωμές, νέες φωνές και τα όνειρά τους βασίλευαν στο Μεγάλο Μήλο.

H YoYo, η MC Lyte, η Brandy και η Queen Latifah στο «I Wanna Be Down»

Mare 139