Μουσικοκριτικός Αξιολογεί Τραγούδια Γραμμένα από Τεχνητή Νοημοσύνη

Η μουσική που δημιουργείται μέσω τεχνητής νοημοσύνης είναι παντού. Οι υπολογιστές πραγματοποιούν τα πιο τρελά μας όνειρα. Επανενώνουν τους Oasis και γράφουν ολόκληρα τραγούδια. Αλλά υπάρχει κανένα καλό ανάμεσα στην υπερπαραγωγή κομματιών; Ακολουθώντας το αξίωμα ότι η μουσική είναι κακή / ΟΚ / καλή / εκπληκτική, εγώ, μια πραγματική μουσικοκριτικός, επιστράτευσα τις ικανότητές μου για να το διαπιστώσω.

Kanye West – Untitled

And just like that. The music industry is forever changed.



I recorded a verse, and had a trained AI model of Kanye replace my vocals.



The results will blow your mind. Utterly incredible. pic.twitter.com/wY1pn9RGWx — Roberto Nickson (@rpnickson) March 26, 2023

Έγινε viral γιατί είναι εντυπωσιακό πόσο πολύ μοιάζει με τον Kanye. Ο Roberto Nickson βρήκε ένα backing track που θυμίζει Kanye, έγραψε verse, το τραγούδησε και έβαλε το ΑΙ να προσοιμοιάσει τη φωνή του με του Kanye. Το προδίδει το verse, δεν υπάρχει ενέργεια, φωτιά ή αντισημιτισμός. Ο Kanye δεν είναι ο πιο επιδέξιος rapper, αλλά αυτό εδώ είναι πραγματικά βαρετό και αδέξιο σε σύγκριση με ό,τι έχει κάνει. Σίγουρα βέβαια καλύτερο απ’ ό,τι έχει βγει από το στόμα του εδώ και καιρό, οπότε το αφήνω να περάσει.

Ετυμηγορία: ΟΚ

Drake ft. The Weeknd – ‘Heart On My Sleeve’

https://www.youtube.com/watch?v=exKYee1lSSM

Άλλο ένα κομμάτι που γράφτηκε από άνθρωπο αλλά το ερμήνευσε η τεχνητή νοημοσύνη. Η φωνή του Drake πρέπει να είναι εύκολη για την ΑΙ γιατί ο ίδιος ο Drake ακούγεται σαν να τον προγραμμάτισε υπολογιστής έτσι κι αλλιώς. Το τραγούδι είναι ΟΚ αν και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ανθρώπινη φωνή από το πώς δυσκολεύεται με τη λέξη “Bieber”. Οι υπολογιστές έχουν υιοθετήσει την ψόφια εκφορά και των δύο καλλιτεχνών εδώ, αλλά ο Weeknd ακούγεται πολύ ζωντανός.

Το διασκεδαστικό πιανιστικό ριφάκι είναι καλό και το big beat μου φέρνει στο νου 2013. Στιχουργικά, το “I got my heart on my sleeve with a knife in my back” είναι πολύ Drake και κολλάει και για Weeknd που γενικά εκνευρίζεται από την ύπαρξη γυναικών. Απλώς ας μη μη μιλάνε για τη Selena Gomez. Το τραγούδι όμως τα σπάει.

Ετυμηγορία: Καλό

Britney Spears – ‘pop, in the style of’

Άκου εδώ.

Είναι γενναιοδωρία να το αποκαλέσουμε τραγούδι. Ή μουσική. Ή ήχο που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί. Η απόπειρα της τεχνητής νοημοσύνης για ένα ποπ τραγούδι στο στυλ της Britney Spears είναι γκροτέσκα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν δύο τραγούδια της Britney που να μοιάζουν μεταξύ τους. Ακόμα και η φωνή της αλλάζει από κομμάτι σε κομμάτι, και γι’ αυτό μάλλον ο υπολογιστής δεν τα καταφέρνει.

Ετυμηγορία: Κακό

Nirvana – ‘Drowned in The Sun’

Αυτό το τραγούδι έχει γίνει αντίστροφα. Τα φωνητικά είναι κάποιου που μιμείται τον Kurt Cobain, αλλά όλα τα άλλα τα έκανε η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τρομακτικά καλό. Αν μου έλεγες ότι το είχε βρει ο Dave Grohl ψάχνοντας στη σοφίτα του, θα σε πίστευα. Πετυχαίνει την κλασική δομή των τραγουδιών των Νirvana, ήρεμο-ήρεμο-τα χώνει, το βαρύ ριφάκι στην εισαγωγή, τα ψυχωμένα ρεφρέν. Το “Drowned In The Sun” είναι ένας υπέροχος grunge τίτλος και νομίζω ότι η ένδειξη ενός καλού στίχου Νirvana είναι αν θα τον έγραφε στο τετράδιό σου; “I’ve got my hands right now in every wound/I’ve been here before but not with you/I still got some pain but it’s over now/The sun shines on you but I don’t know how” – από μένα είναι ναι

Ετυμηγορία: Καλό

Oasis – ‘AISIS’

Δεν υπάρχει πολλή ΑΙ σ’ αυτό. Μια πραγματική μπάντα, οι Breezer, έγραψαν και ηχογράφησαν μεριά τραγούδια σε στιλ Oasis και έβαλαν τη φωνή του Liam πάνω από τη φωνή του τραγουδιστή τους. Υπάρχει υλικό μισής ώρας οπότε συγχωρείτε με αλλά δεν έκατσα να το ακούσω όλο. Η μπάντα και ο υπολογιστής έχουν αποτυπώσει άψογα την αίσθηση που μου προκαλούν πάντα οι Oasis, δηλαδή ότι ένας μεγάλος άνθρωπος μου κλαίγεται για κάτι αδιευκρίνιστο για 30 λεπτά.

Το στοιχείο της τεχνητής νοημοσύνης είναι σίγουρα εντυπωσιακό αρκεί να μην προσέξεις ιδιαίτερα: μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είναι ο Liam Gallagher, αλλά κυρίως επειδή τραγουδάει και δεν φωνάζει με την προφορά του Μάντσεστερ στο μικρόφωνο (βέβαια, η προφορά του “sen-say-tiaaaaan” ήταν πολύ καλή). Η μουσική είναι πολύ Oasis, ιδίως το “Alright” που ξεκινάει περίπου στα εφτάμιση λεπτά: εκεί το έχαψα και άρχισα να προβληματίζομαι. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη; Απλώς ένας υπολογιστής που αναλύει πολλή πληροφορία και βγάζει κάτι που μοιάζει με αυτή την πληροοφορία: Και τι είναι η νοσταλγία; Απλώς άνθρωποι που κάνουν το ίδιο.

Ετυμηγορία: ΟΚ

Grimes – ‘In Another Life (feat GrimesAI)’

Αν κάποιος θα αποδεχόταν πλήρως τη μουσική της AI αυτή είναι η Grimes, που έχει κυκλοφορήσει δικό της AI software (Elf.Tech) ώστε να μπορούν οι χρήστες να ανεβάσουν τα φωνητικά τους και να μεταμορφώνονται στα δικά της. Επίσης προσφέρει 50/50 δικαιώματα σε τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν, πράγμα πολύ έξυπνο γιατί βγάζει λεφτά από το πουθενά. Το μειονέκτημα φυσικά είναι ότι ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ό, τι μαλάκια θέλει και όντως υπάρχουν πολλές. Το “In Another Life”είναι από τα λίγα πολύ καλά – ακούγεται σαν Grimes εποχής Visions. Αλλά το ερώτημα είναι: ποιο το νόημα να χρησιμοποιήσεις τεχνητή νοημοσύνη Grimes για να φτιάξεις ένα τραγούδι που ακούγεται σαν τραγούδι της Grimes όταν ήδη υπάρχει η Grimes για να το κάνει;

Ετυμηγορία: Καλό

Taylor Swift – ‘Sex in My Room’

Ο κόσμος χρησιμοποιεί κατά βάση την τεχνητή νοημοσύνη για να βάλει την Taylor να βρίζει και να τη λέει στην Kim Kardashian στο πλαίσιο του beef τους. Το “Sex in My Room” είνα πολύ κακό. Γράφτηκε μάλλον από κάποιον που έβαλε μέσω ΑΙ τη φωνή της Taylor. Είναι ένα τραγούδι tropical house πέντε χρόνια μετά τη φάση και μοιάζει περισσότερο με Charli XCX tribute act παρά με αντιγραφή Taylor Swift. Άρα υποθέτω πως ασχολούμαστε με όποιον το έφτιαξε επειδή έφτιαξε κάτι που δεν θα έκανε η Taylor και που ίσως υπάρχει λόγος που δεν το κάνει.

Ετυμηγορία: Κακό

Συμπέρασμα

Τα τραγούδια που έγραψε το ΑΙ είναι είτε πολύ καλά, είτε πολύ χάλια. Οι υπολογιστές αποδεικνύονται εξίσου ποικίλοι και δύσκολοι όσο οι άνθρωποι, ακόμα κι αν δεν υπήρξε κανένα εκπληκτικό τραγούδι. Αν και η ποιότητα των τραγουδιών αυτών βασίζεται στην ποιότητα του υλικού που έδωσαν οι άνθρωποι στο ΑΙ, το σίγουρο είναι ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία ολοένα θα βελτιώνεται. Σε ένα χρόνο αυτά τα μηχανήματα θα έχουν μάθει τα πάντα ώστε να δημιουργήσουν μια εντελώς καινούργια μουσική βιομηχανία. Άραγε θα αποφασίσουν τα μεγάλα κεφάλια ότι δεν θέλουν να πληρώνουν πια τους ποπ σταρ, τους συνθέτες ή τους παραγωγούς; Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να πηγαίνουμε κάθε βράδυ και να βάζουμε το κομμάτι της Britney κάτω από το παράθυρο τους, στο repeat;

