Θεέ μου, Μπορεί να μη Βγει Καινούργιο «Rick and Morty» Mέχρι το 2019

Σύμφωνα με πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη στο Detroit Cast, ένας από τους σεναριογράφους του Rick and Morty είπε ότι η αναμονή για την τέταρτη σεζόν μπορεί να κάνει το χάσμα μεταξύ της δεύτερης και τρίτης σεζόν της σειράς επιστημονικής φαντασίας να μοιάζει αμελητέο. Ο σεναριογράφος και παραγωγός Ryan Ridley είπε στους παρουσιαστές της εκπομπής ότι από όσο γνωρίζει ο ίδιος, κανείς από τους σεναριογράφους –συμπεριλαμβανομένων των δημιουργών Dan Harmon και Justin Roiland– δεν έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν πάνω στη νέα σεζόν ακόμη.

Κάποιοι μπορεί να ισχυριστούν ότι μετά την αποκάλυψη των νούμερων τηλεθέασης του δικτύου Adult Swim, το cast και οι συντελεστές κέρδισαν ένα διάλειμμα. Αν και το Adult Swim δεν έχει παραγγείλει καινούργια επεισόδια ακόμη, ο Harmon φαίνεται να επιβεβαίωσε τα σχέδιά του για τέταρτη σεζόν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Entertainment Weekly. Όμως ο Ridley, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Harmon στην cult σειρά του NBC Community, είπε ότι δεν έχει ακούσει τίποτα για την επιστροφή του στη δουλειά.

«Σαν να παραπαίρνουν τον χρόνο τους», είπε. «Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί όλοι τους –ο Dan, ο Justin και το Adult Swim– δεν συμμαζεύονται, για να συντομεύουν. Πραγματικά, δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχει καμία λογική. Είμαι σίγουρος, βέβαια, ότι όλοι έχουν τους λόγους τους».

Ο Ridley είπε ότι αν και αμφιβάλει πως δεν θα υπάρξει τέταρτη σεζόν, δεν περιμένει να κυκλοφορήσουν επεισόδια του Rick and Morty το 2018, καθώς πήρε οκτώ μήνες για την παραγωγή της τρίτης σεζόν της σειράς, μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου.

«Ξέρω πόσος χρόνος χρειάζεται για το γράψιμο της σειράς, πόσο μάλλον για το animation», είπε. «Θα με εξέπληττε αν έβγαινε στον αέρα η τέταρτη σεζόν πριν από το 2019 – τέλη του 2019».

Καθώς οι fan του Rick and Morty δεν έχουν και την καλύτερη αντίδραση όταν δεν γίνεται το δικό τους, ο Ridley είπε ότι το κανάλι, ο Harmon και ο Roiland πρέπει να σταματήσουν να κωλοβαράνε.

«Get your shit together», είπε επί λέξη, «and put it in a backpack».

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ridley, το μόνο πράγμα που θα δούμε από Rick and Morty το 2018 είναι ένα δίλεπτο κλιπ από μια εκπομπή του Deadmau5. Σύμφωνα με το AV Club, ο DJ, ο οποίος αγόρασε σως Szechuan για $15.350, ανέβασε το αποκλειστικό κλιπ για το κοινό του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

