Μπορεί να μην το Έχετε Πάρει Χαμπάρι, Αλλά ο Lil Wayne Αναφέρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε Ένα Νέο Κομμάτι

Το γεγονός ότι ο Lil Wayne είναι ένας πρωτοπόρος της νέας σχολής του rap είναι γνωστό και αδιαμφισβήτητο. Είτε σου αρέσει η όλη φάση είτε όχι, θα πρέπει να παραδεχτείς πως έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη του συγκεκριμένου μουσικού ιδιώματος, αλλά και την ανάδειξή του στο πιο δημοφιλές είδος μουσικής αυτήν τη στιγμή. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε, ότι ο 35χρονος rapper έχει έντεκα άλμπουμ στο ενεργητικό του και μετράει πάνω από 20 χρόνια στο «παιχνίδι».

Τελευταία ολοκληρωμένη του δουλειά ήταν το «Free Weezy Album», ένας δίσκος που κυκλοφόρησε στον απόηχο της κόντρας του με την τότε δισκογραφική του εταιρεία, Cash Money Records. Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα υποκατάστατο του «Tha Carter V», ενός άλμπουμ που το label αρνούνταν να βγάλει στην αγορά. Ακόμη βέβαια δεν έχει κυκλοφορήσει, όμως, όλα δείχνουν πως αυτό θα γίνει φέτος.

Λίγο πριν το «Free Weezy Album», ο Lil Wayne είχε βγάλει το έκτο του mixtape, «Sorry for the Wait 2», μέσω του οποίου απολογήθηκε -για δεύτερη φορά- στους fans του, για τη σχετική καθυστέρηση. Τα Χριστούγεννα λοιπόν, ο Weezy χάρισε στους φίλους του ένα νέο mixtape με τίτλο «Dedication 6». Αυτό περιέχει τις δικές του εκδοχές από κομμάτια των: JAY – Z, 21 Savage, Kendrick Lamar και άλλων. Πριν από λίγες μέρες όμως, ο πασίγνωστος μουσικός ανέβασε online μια νέα εκδοχή του εν λόγω mixtape με τίτλο «Dedication 6 Reloaded», που περιέχει 19 κομμάτια με συμμετοχές από καλλιτέχνες όπως οι: Rich the Kid, Gudda Gudda, Lil Twist, Euro, Jay Jones, Drake και άλλους.

Μέσα σε αυτό υπάρχει το κομμάτι «Big Bad Wolf» στο οποίο o Lil Wayne μιλάει για το πόσο «αληθινό» το κρατάει στον δρόμο. Αυτό που μας δημιούργησε αίσθηση πάντως, είναι πως στους στίχους υπάρχει αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Συγκεκριμένα ακούμε τον rapper λέει: «I got a Greek freak, she call me Antetokounmpo» και σύμφωνα με το Genious.com, με αυτήν την αναφορά θέλει να δείξει την προτίμησή του στις Ευρωπαίες, αλλά και το μεγάλο μέγεθος του πέους του.

Όλα δείχνουν ότι ο Γιάννης, χτίζει αργά και σταθερά τον δικό του θρύλο στο ΝΒΑ και αυτό μόνο θετικό είναι για τον ίδιο, αλλά και το ελληνικό μπάσκετ. Δεν είναι λίγο το να είσαι μόλις 23 ετών και να παίζεις ήδη στο ανώτατο επίπεδο. Πόσω μάλλον, όταν θεωρείσαι και από τα ονόματα που θα πρωτοστατήσουν -αν και αυτό ήδη γίνεται- στη λίγκα. Το γεγονός, λοιπόν, ότι μέχρι και οι rappers έχουν αρχίσει να μιλάνε για σένα, σε κάνει μέλος ενός «κλειστού κλαμπ» αθλητών που θεωρούνται άξιοι αναφοράς από τους γεμάτους εγωισμό μουσικούς και αυτό είναι μια καλή φάση.

