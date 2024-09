Η Playlist των Τραγουδιών που Άκουγα όσο Ταξίδευα από τη Συρία για την Ευρώπη

Tο άρθρο είναι μέρος της σειράς «Νέοι Γείτονες», όπου νέοι πρόσφυγες απ’ όλη την Ευρώπη γράφουν την ιστορία τους στο VICE. Διαβάστε για τη σειρά εδώ.

Ο A. είναι 17 ετών και κατάγεται από την Συρία. Ζει σε έναν ξενώνα της ΜΚΟ Praksis στην Ελλάδα.



Videos by VICE

Από όταν ήμουν περίπου δέκα ετών έως τώρα, ακούω μέταλ μουσική. Το συγκρότημα Disturbed ήταν το πρώτο μέταλ συγκρότημα που άκουσα. Ήταν τα χρόνια που έψαχνα ποιο είδος μουσικής μου αρέσει και κατέληξα ότι η μέταλ μουσική μου ταιριάζει καλύτερα. Ο λόγος είναι επειδή με κάνει να χαλαρώνω, αν και πολλοί λένε ότι με τη μέταλ μουσική δεν συμβαίνει αυτό. Για μένα ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Επίσης, ακούγοντας τα συγκεκριμένα τραγούδια, έχω βοηθηθεί ώστε να μάθω αγγλικά και να βελτιώσω την προφορά και το λεξιλόγιο μου.

Η μουσική, κυρίως τα νταμς, η ηλεκτρική κιθάρα σε συνδυασμό με τους στίχους αγγίζουν ένα κομμάτι της ψυχής μου. Είναι η παρέα μου στα δύσκολα.

Ακούω μέταλ μουσική από όλο τον κόσμο. Παρακάτω παραθέτω τα αγαπημένα μου συγκροτήματα από διάφορες χώρες. Το καθένα από αυτά έχει ξεχωριστή μουσική και ιδιότητα. Για παράδειγμα, οι Dimmu Borgir, στα τραγούδια τους, αναφέρουν κυρίως κοινωνικά θέματα, οι Aeternam μιλούν για διάφορους πολιτισμούς, όπως Αίγυπτο, Ιορδανία, Συρία και οι στίχοι είναι στα αγγλικά και στα αραβικά. Οι Swallow the Sun, έχουν περισσότερο μελαγχολικά τραγούδια, όμως ακούγοντας τα νιώθω ότι μπορώ να ξεπεράσω τα προβλήματα μου. Οι Ahab μού αρέσουν γιατί έχουν λυρικότητα και επιρροές από τη νουβέλα Moby-Dick του Herman Melville.

Η μουσική, κυρίως τα νταμς, η ηλεκτρική κιθάρα σε συνδυασμό με τους στίχους αγγίζουν ένα κομμάτι της ψυχής μου. Είναι η παρέα μου στα δύσκολα. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια που με συνόδεψαν στο δύσκολο ταξίδι μου από την Συρία στην Ελλάδα:

Dimmu Borgir

“Black Metal”

Οι Dimmu Borgir ήταν από τα πρώτα συγκροτήματα που ασχολήθηκα σε βάθος, να ψάξω όλα τους τα άλμπουμ και στο τέλος να αγαπήσω να περισσότερα τραγούδια τους. Με αυτό το τραγούδι θυμάμαι τα πρώτα μου βήματα στη μέταλ μουσική, αποτελεί από τα πρώτα μου ακούσματα και επιρροές στη μουσική.

Aeternam

“Descent of God”

Όταν ακούω τραγούδια από αυτό το συγκρότημα θυμάμαι τον φίλο μου Arrab, γιατί εκείνος μου έβαλε να ακούσω κομμάτια τους. Κάποιες φορές μελαγχολώ γιατί σκέφτομαι όλα αυτά που περάσαμε μαζί, αλλά πια είμαστε χωριστά, εκείνος στη Δαμασκό και εγώ στην Ελλάδα. Ελπίζω σε κάποια χρόνια από τώρα να καθόμαστε παρέα και να τα ακούμε μαζί και όλες οι εικόνες του πολέμου να μην αποτελούν θέμα συζήτησης.

Swallow the Sun

“Solitude”

Αυτό το τραγούδι μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω να ελπίζω… Ήταν από τα αγαπημένα τραγούδια ενός φίλου μου, που πλέον βρίσκεται στην Κύπρο με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης (relocation) και έχει ξεκινήσει τη ζωή του από την αρχή. Κάτι φυσικά θέλω κι εγώ, όμως ξέρω ότι απαιτεί χρόνο. Με το που το ακούω έχω θετικά συναισθήματα και σκέφτομαι πως τίποτα δεν είναι απίθανο.

Ahab

“O Father Sea”

Αυτό το κομμάτι είναι που ακούω στα δύσκολα. Όταν είμαι θυμωμένος, απογοητευμένος, στεναχωρημένος κλπ το βάζω για να ηρεμήσω. Είναι από τα τραγούδια που άκουγα συχνά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Θυμάμαι όταν φτάσαμε τη Ράκα (Συρία-είναι το άντρο του ISIS) φοβόμουν πάρα πολύ μήπως με πιάσουν και το άκουγα συνέχεια για να χαλαρώσω.

Skrillex

“Koyoto”

Όταν το ακούω θέλω να χορέψω, μου δίνει απίστευτη ενέργεια.

——–

Kitty Daisy & Louis

“Never Get Back”

Ήταν από πρώτα συγκροτήματα με country μουσική που άκουσα και αυτομάτως αν παίξει κάποιο κομμάτι τους σκέφτομαι το πέρασμα των χρόνων και πόσο πεισματάρης ήμουν παλιότερα που δε δεχόμουν να ακούσω άλλο είδος εκτός από μέταλ.

System of a Down

“Toxicity”

Θυμάμαι ότι το άκουσα πρώτη φορά ακριβώς πριν έξι χρόνια. Ένας φίλος το έβαλε να το ακούσω και αμέσως μου άρεσε. Πλέον το έχω συνδυάσει και με τη Δήμητρα, την κοινωνική λειτουργό του ξενώνα που της αρέσει πολύ. Το βάζω να παίξει και τραγουδάμε ακριβώς τα ίδια σημεία: “The toxicity of our city…Disorder”, προσπαθούμε να κάνουμε ίδια τη φωνή μας με τον τραγουδιστή και όλο αυτό έχει πολύ πλάκα. Κάποιες φορές εκεί που δεν το περιμένει το βάζω να παίξει και της φωνάζω: «Αφιερωμένο για τη Δήμητρα-Just for you Dimitra!» Και επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία.

Trivium

“To Believe”

Με αυτό το κομμάτι καθάριζα στο τέλος της βάρδιας στο εστιατόριο του θείου μου που δούλευα κάποιες φορές στη Συρία για βοήθεια στην οικογένεια. Το έβαζα τέρμα και η ώρα κυλούσε γρήγορα. Τα συναισθήματα μου είναι πολύ χαρούμενα με αυτό το τραγούδι, το αίσθημα της βοήθειας-αλληλεγγύης είναι πολύ όμορφο.

RIOT

“Sucker Punch”

Αυτό όπως το “Wizard” του Martin Garrix, τα άκουγα συνέχεια στο camp της Μόρια, προσπαθούσα να δω τα πράγματα θετικά, χόρευα για να ξεχαστώ γιατί οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες, περιμένοντας κάποια στιγμή να πάμε στο Μανταμάδο ή σε κάποιον ξενώνα.



Cradle of Filth

“From the Cradle to Enslave”

Αυτό το κομμάτι μου θυμίζει τόσο πολύ τη μητέρα μου και γελάω κάθε φορά που θυμάμαι τι γινόταν όταν το έβαζα. Δεν της άρεσε καθόλου, μου φώναζε τι είναι αυτά που ακούω, να το βγάλω και εγώ επίτηδες, για να της σπάσω τα νεύρα το έβαζα όλο και πιο συχνά, όλο και πιο δυνατά. Οι εκφράσεις της έχουν μείνει χαραγμένες στο μυαλό μου και γελάω κάθε φορά όταν το σκέφτομαι. Πιστεύω πως αν την ξαναδώ σε λίγα χρόνια γιατί είναι στη Συρία και βάλω το κομμάτι, πλέον κι εκείνη θα γελάσει για τον ίδιο λόγο.

Behemoth

“Ov Fire and the Void”

Είναι ένα από τα τραγούδια για τα δύσκολα, για να χαλαρώνω. Όταν σκέφτομαι τη διαδικασία των εγγράφων μου, την συνέντευξη για να πάρω το άσυλο στην Ελλάδα και αγχώνομαι το βάζω για να ηρεμήσω.

Suicide Silence

“Smoke”

Ήταν το πρώτο τραγούδι που έβαλα όταν περάσαμε τα σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Ένιωσα απίστευτη ανακούφιση, ένα βάρος είχε φύγει από πάνω μου. Πήρα βαθιά ανάσα και είπα στον εαυτό μου: Επιτέλους έφτασες, πέρασες ένα από τα δύσκολα μέρη, πάμε για τα επόμενα».

Black Veil Brides

“The Legacy”

Κάθε φορά που το ακούω μου θυμίζει τον φίλο μου τον Dany που είναι στη Συρία, προσπαθώ να μην το ακούω γιατί μου λείπει και στεναχωριέμαι. Δεν είναι εύκολο να αποχωρίζεσαι τους φίλους σου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε εδώ και άλλες ιστορίες προσφύγων από τη σειρά «Νέοι Γείτονες»

Η μουσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μου. Στο παρελθόν, στη Συρία έχω ασχοληθεί με το beatbox και θέλω να το συνεχίσω. Μάλιστα με ένα φίλο από τον ξενώνα φτιάχνουμε μουσική, εγώ κάνω beatbox και εκείνος ραπάρει. Στην παρούσα στιγμή κάνω επίσης μαθήματα κιθάρας και μαθαίνω από παιδικά ελληνικά τραγούδια έως ροκ για εξάσκηση. Μελλοντικά θα ήθελα να ασχοληθώ με ντραμς αλλά και να κάνω μαθήματα φωνητικής.

Πρόσθεσε κι εσύ το όνομά σου στη λίστα με τις υπογραφές της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), καλώντας τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές μέλλον για όλους τους πρόσφυγες.

Eπίσης, επισκέψου το site της PRAKSIS, μιας ανεξάρτητης Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει σαν κύριο στόχο τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης.

Περισσότερα από το VICE

Η Μεγάλη Φυγή Έργων Τέχνης από την Ελλάδα στη Βουλγαρία Λόγω Φορολογίας

Ένα Grinder για Χόρτο Πήρε Κακή Κριτική στο Διαδίκτυο Επειδή δεν Έτριβε Καλά το Δενδρολίβανο

«Βρέθηκα Λουσμένη με Αίμα» – Τι Έγινε Όταν οι Μαχητές του ISIS Επιτέθηκαν στο Στρατόπεδό μας

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter , Facebook και Instagram .