Νιώσε την Εμπειρία του «Home Alone 2» σε Αυτό το Ξενοδοχείο – και Καλά Χριστούγεννα

Φέτος, όποιος είναι τόσο πλούσιος όσο οι McCallisters, έχει την ευκαιρία να αράξει στον καναπέ, και να ζήσει για λίγο όπως ο Kevin.



Για την 25η επέτειο του Home Alone 2: Lost in New York, το ξενοδοχείο Plaza έχει δημιουργήσει μια σουίτα εμπνευσμένη από την ταινία. Για 895 δολάρια τη βραδιά, το ξενοδοχείο σού προσφέρει διαμονή και τις τέσσερις ταινίες της σειράς Home Alone – παρ’ όλο που μόνο οι πρώτες δύο είναι ωραίες. Και όπως ακριβώς ο Kevin McCallister, οι τυχεροί θα φάνε παγωτό σερβιρισμένο από έναν τύπο του room service, με την προϋπόθεση ότι όποιος τρώει, δεν οδηγεί.



Αν ψάχνεις πώς να εκμεταλευτείς την πιστωτική κάρτα του απόντα πατέρα σου, ακριβώς όπως ο Kevin McCallister, ο θυρωρός θα σου κανονίσει μια τετράωρη ξενάγηση με λιμουζίνα στα αγαπημένα μέρη του νεαρού Kevin. Επίσης, θα έχεις είσοδο στο Empire State Building και στο Woolman Rink στο Central Park, όπου αν είσαι τυχερός μπορεί να δεις τον Joe Pesci να δέρνει μερικά περιστέρια.



Υπάρχει ακόμα ελπίδα, όμως, ακόμα και για εμάς που ανήκουμε στην πλέμπα και δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε ένα κανονικό δωμάτιο. Το ξενοδοχείο θα κάνει μια έκθεση Home Alone 2 όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες με σκηνικά από την ταινία. Ο μπουφές του ξενοδοχείου θα έχει κι ένα μενού εμπνευσμένο από τα 90s, με τα πιο περίεργα φαγητά από τις ταινίες.



Αν και η ιδέα φαίνεται πολύ καλή, το ξενοδοχείο θα πρέπει να προσέχει για τα παιδιά που θα πάρουν πολύ σοβαρά το να ζουν σαν τον Kevin McCallister.

