Ο Agent Greg Είναι ο «Πράκτορας» της Ελληνικής House Σκηνής

Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στο Γαλάτσι μέχρι τα 18 του και πλέον ζει στην Κηφισιά, αν και θέλει κάποια στιγμή να μετακομίσει στα νότια προάστια, επειδή εκεί μένουν οι περισσότεροι φίλοι του. «Το κλίμα είναι πιο ζεστό, είμαι κοντά στη θάλασσα και στο καινούριο στούντιο που έχουμε φτιάξει με τον Johnny Gerontakis και τον Chris Child», λέει ο Γρηγόρης Χρηστάκος.

Ξεκίνησε ως κιθαρίστας και τραγουδιστής σε metal συγκρότημα, ενώ στην πορεία συνέχισε να κάνει τον κόσμο να διασκεδάζει με τις μουσικές του επιλογές, με την ιδιότητα του DJ πια. Ξεκίνησε ως DJ Greg, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησε πως «δεν πας πουθενά με αυτό το nickname», όπως έχει πει σε άλλη συνέντευξή του. Το Agent, όπως έχει πει ξανά ο ίδιος, προέκυψε από τον Γιώργο Σειρά, τον άνθρωπο-συνώνυμο της ιστορίας του DJing στην Ελλάδα, ο οποίος τον φώναζε «πράκτορα», επειδή πάντα στα δισκάδικα ανακάλυπτε τα πιο ψαγμένα βινύλια. Ο Agent Greg παίζει πια ως resident DJ σε μερικά από τα καλύτερα χειμερινά και καλοκαιρινά club της χώρας – αν όχι στα καλύτερα (Cavo Paradiso, Kalua, Dybbuk και Bolivar). Η ανταλλαγή ενέργειας με τον κόσμο μέσα στο club, είναι κάτι που τον γεμίζει τόσο πολύ, που δεν μπορεί να το περιγράψει με λέξεις.

Το ερχόμενο Σάββατο 8 Ιουλίου, ο Agent Greg θα μοιραστεί μαζί με τον Steph τα decks του Bolivar Βeach Bar, για τις ανάγκες του Fullmoon Party, με το οποίο το δημοφιλές καλοκαιρινό club της παραλιακής θα γιορτάσει τα 13 χρόνια ζωής του. Λίγο πριν, μου έκανε την τιμή να πούμε δυο λόγια.

VICE: Πώς ήταν ο χειμώνας που πέρασε;

Agent Greg: Πέρασε γρήγορα, ευτυχώς. Είμαι καλοκαιρινός τύπος. Λατρεύω το τρίπτυχο ζέστη-παραλία-ήλιος. Το μόνο που βολεύει καλύτερα τον χειμώνα είναι το στούντιο και από αυτό, υπήρξαν αρκετές ώρες μπροστά στην οθονη.

Πάντα ζήλευα τα καλοκαιρινά tour ενός DJ. Πώς είναι, όμως, στην πραγματικότητα;

Έλα τρεις μέρες δίπλα μου και μετά θα απαντήσεις μόνος σου στην ερώτηση. Ναι, δεν σκάβουμε, ούτε έχουμε κάποιον ανώτερο, πάνω από το κεφάλι μας, να μας φωνάζει. Ωστόσο, όταν οι κολλητοί σου κάνουν διακοπές, εσύ τρέχεις άυπνος από το ένα αεροπλάνο στο άλλο – συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στις πτήσεις, της ζέστης και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Ό,τι κι αν γίνει, πρέπει να έχεις πάντα καλή ψυχολογία και διάθεση, για να περάσει ωραία τόσο ο καλός πελάτης, ο «νορμάλ», όσο και ο πιο περίεργος ή ο μεθυσμένος. Ακόμη, σκέψου για δέκα μέρες να ακούς κάθε μέρα, πάνω-κάτω, τα ίδια κομμάτια, σε δυνατή ένταση (σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να τονίσω την πολύ σημαντική χρήση ωτοασπίδων) και να στέκεσαι όρθιος τουλάχιστον για τρεις ώρες.

Προσπαθούμε να περάσουμε μια άποψη σε αυτούς που, το ίδιο βράδυ που θα έρθουν στο club, πιο πριν πετούσαν λουλούδια σε κάποια πίστα.

Το εύκολο μέρος είναι αυτό που βλέπετε εσείς, απ’ έξω – χέρια ψηλά, χαμόγελο, διασκέδαση. Το δύσκολο είναι το πριν και το μετά. Πολλές φορές, το μετά είναι αυτό που γκρεμίζει και τους πιο δυνατούς χαρακτήρες. Η απότομη αλλαγή από τη λάμψη και την προσοχή, των οποίων χαίρει ένας DJ μέσα στο club, στην απομόνωση του δωματίου στο ξενοδοχείο ή στην πολύωρη πτήση, είναι ένα θέμα.

Μια σύντομη άποψη για το clubbing σήμερα στην Ελλάδα. Σε τι επίπεδο βρίσκεται και πού θεωρείς πως μπορεί να φτάσει;

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, είμαστε πολύ πίσω. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει εύκολα, διότι γεννιόμαστε με μπουζούκι, βομβαρδιζόμαστε από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα με αυτό το είδος και εμείς οι «house-άδες», προσπαθούμε μετά κόπων και βασάνων να περάσουμε μια άποψη σε αυτούς που, το ίδιο βράδυ που θα έρθουν στο club, πιο πριν πετούσαν λουλούδια σε κάποια πίστα. Ο Έλληνας ακολουθεί ό,τι είναι in. Αν είναι in ο Χ τραγουδιστής, θα παλέψει να είναι εκεί, πρώτο τραπέζι πίστα για το check in. Το καλοκαίρι, όμως, που είναι in να πας στο Cavo Paradiso ή το Scorpios στη Μύκονο, το παίζουμε άλλη κουλτούρα. Το μόνο που έχει σώσει την κατάσταση είναι τα social media, που μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί σε φεστιβάλ όπως το Ultra και το Tomorrowland, η νέα γενιά γαλουχείται αλλιώς. Οψόμεθα!

Τα βράδια με Erick Morillo στη Μύκονο θα μου μείνουν αξέχαστα. Αλλά και τα πάρτι με τους Σουηδούς Steve Angello, Sebastian Ingrosso, Axwell, πριν καν τους μάθει το ευρύ κοινό.

Μιας και ανέφερες δύο τεράστια μουσικά φεστιβάλ του εξωτερικού, ποιο είναι το αγαπημένο σου, γενικά;

Αφήνoντας τη βροχή και τη μουντίλα στην άκρη, το Amsterdam Music Festival (AMF). Φοβερή οργάνωση.

Από τις εμπειρίες που έχεις παίζοντας στο εξωτερικό, ποιους προορισμούς ξεχωρίζεις;

Μαϊάμι σίγουρα, Αυστραλία και Ίμπιζα. Καιρικές συνθήκες, περιβάλλον, επίπεδο των clubs, οικονομική άνεση του κόσμου, αλλά και μουσική παιδεία – αυτοί είναι μερικοί απο τους λόγους. Εκεί, η dance μουσική είναι εμπορεύσιμο προϊόν – με τη θετική έννοια του όρου. Προσγειώνεσαι σε αυτά τα μέρη και βλέπεις τεράστιες μαρκίζες των clubs και των DJs, ενώ στην Ελλάδα η παραλιακή, ας πούμε, είναι γεμάτη με μαρκίζες κάποιου μπουζουκο-λαϊκού προϊόντος.

Θέλω να μου ξεχωρίσεις μερικές βραδιές και DJ sets που έχεις μοιραστεί μαζί με συναδέφλους σου.

Τα βράδια με Erick Morillo στη Μύκονο θα μου μείνουν αξέχαστα. Αλλά και τα πάρτι με τους Σουηδούς Steve Angello, Sebastian Ingrosso, Axwell, πριν καν τους μάθει το ευρύ κοινό, είναι ό,τι καλύτερο έχω αποθηκευμένο στον σκληρό δίσκο του μυαλού μου.

Η παραγωγή πώς μπήκε στη ζωή σου;

Έχω σπουδάσει μουσική -πιάνο, αρμόνιο, κιθάρα-, όχι για να έχω τα πτυχία καρφιτσωμένα στον τοίχο, αλλά για να ξέρω να γράψω house όταν χρειαστεί, να ξέρω τα στοιχειώδη. Κι όταν λέω «όταν χρειαστεί», εννοώ πως εν έτει 2017, που οι γενιές μεγαλώνουν με MacBook Pro και όχι με Αtari ή Game Boy, όπως εμείς, που οι DJs έχουν πολλαπλασιαστεί και το λάπτοπ, το Facebook και γενικά τα social media έχουν χρήσει πολλούς DJ Makis/Takis κλπ, τότε πέρα από την τεχνική σου ως DJ και την εμπειρία σου, πρέπει να διαβάζεις τι θέλει το κοινό σου και χρειάζεσαι κάποιες παραγωγές που θα αγαπήσει ο κόσμος και θα σε εδραιώσει στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο του DJing.

Ήμουν για πέντε χρόνια στο fan club των Metallica και άλλα τρία χρονια σε αυτό των Iced Earth.

Κεφάλαιο «Recharged Music». Θες να μου πεις δυο λογια για αυτό;

Ξεκίνησα με σκοπό να βοηθήσω Έλληνες παραγωγούς που γράφουν house μουσική, να προβληθούν προς τα έξω. Η ποσότητα αλλά και η ποιότητα της house που αντιπροσωπεύει το δικό μου γούστο, δεν ήταν η αναμενόμενη. Κανείς δεν μου έστελνε demos στο ύφος του Erick Morillo, του Kryder, των Cube Guys ή του Sunnery James, που είναι κάποιοι από τους αγαπημένους μου. Οπότε, το να υπογράφω κυκλοφορίες ξένων παραγωγών σε μια αγορά τόσο μικρή (έως ανύπαρκτη), όπως η Ελλάδα, όπου το 95% κατεβάζει παράνομα τα mp3, δεν θα είχε κανένα αντίκτυπο. Προς το παρόν, λοιπόν, το θεμα Recharged έχει μπει στον πάγο.

Το site, τη σελίδα σου στο Facebook και γενικά, τα social media που φέρουν το όνομά σου, τα διαχειρίζεσαι μόνος σου; Πόσο σημαντικό θεωρείς επίσης το μάρκετινγκ για έναν DJ/παραγωγό σήμερα;

Όλα μόνος μου, προς το παρόν. Ίσως επειδή μου αρέσει να είμαι πιο προσιτός και κοντά στο κοινό, αλλά κι επειδή θεωρώ τα social media -αν και με κουράζουν- αναγκαίο κακό. Κάπου στη μέση βρίσκεται η αλήθεια. Προσωπικά, δεν θα μετρήσω ποτέ στη ζωή μου την επιτυχία ενός καλλιτέχνη από τα likes και τα views. Ένα like πατήθηκε (ή αγοράστηκε) μια φορά και μπορεί ο άλλος να μην αχοληθεί ποτέ ξανά μαζί σου. Επίσης, ένα view σημαίνει ότι κάποιος είδε κάτι – δεν σημαίνει ότι του άρεσε κιόλας.

Ποιο είναι το καλύτερο σχόλιο που έχεις ακούσει για τη μουσική σου;

Πρόσφατο, κιόλας: Man, if i was a woman, i would marry you!

Τι μπορεί να σε ξενερώσει ενώ παίζεις;

Προβλήματα στον ήχο ή τα μηχανήματα, έφοδος της Αστυνομίας για παράβαση ωραρίου ή ηχορύπανση (βλέπε καρφωτή από το απέναντι μαγαζί ή τον περίεργο γείτονα), πελάτης που ζητάει επίμονα, άκυρα κομμάτια ή απειλεί την κονσόλα με το ποτό στο χέρι – αυτά.

Κάποιο περίεργο ή αστείο περιστατικό, από tour ή DJ set, έχει να μοιραστείς μαζί μας;

Οι ατυχείς παραγγελιές. Αν και, ευτυχώς, είναι ελάχιστες και πλέον τις αντιμετωπίζω με τέτοιο σαρκασμό, που το διασκεδάζω. Τα όποια άλλα περίεργα περιστατικά θα τα κρατήσω για πιθανή συγγραφή βιβλίου, μόλις αποφασίσω να κλείσω την καριέρα μου.

Πέραν της house μουσικής, είσαι (και) ροκάς από ό,τι έχω ακούσει. Αλήθεια ή ψέμα;

Όχι τόσο rock, όσο metal. Ήμουν για πέντε χρόνια στο fan club των Metallica, άλλα τρία χρονια σε αυτό των Iced Earth και έχω μια τεράστια συλλογή με CD και δίσκους.

Έχεις χόμπι, άλλες ασχολίες; Βλέποντάς σε, να φανταστώ τη γυμναστική;

Γυμναστική, ναι. Είναι κι αυτό κάτι που έχω σπουδάσει και κατέληξε ως χόμπι. Μου αρέσει πολύ, επίσης, το θαλάσσιο σκι (και το χειμερινό), το wind surf, αλλά και το μπάσκετ, που έπαιζα αρκετά χρόνια. Όταν έχω χρόνο, τον αφιερώνω σε αυτά τα αθλήματα.

Αν είχες μπροστά σου μια παρέα παιδιών που θέλουν να ασχοληθούν με το DJing, ποιες θα ήταν οι συμβουλές σου;

Το έχω πει πολλές φορές: κεφάλι κάτω, στόμα κλειστό, πολλές ώρες προπόνησης επάνω στο κομμάτι της τεχνικής, πολύ clubbing και πλέον -γιατί όχι;-, πολλά YouTube tutorials από masters του είδους, όπως ο Roger Sanchez.

Στο αυτοκίνητό σου, τι μουσική ακούς;

Ό,τι καινούριο house έχω αγοράσει, για να μαθαίνω τους χρόνους των κομματιών -πού μπαίνει και πού βγαίνει ένα track, σε ποιο σημείο κάνει το αποκορύφωμά του-, καθώς και ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως ο Galaxy, για να αλλάζει παραστάσεις το αυτί. Μπορεί να μην ακούσω ακόμα και τίποτα, απλώς και μόνο για να ξεκουραστεί το τύμπανο.

Τι να περιμένουμε από εσένα στο Fullmoon Party για τα 13 χρόνια του Bolivar, στις 8 Ιουλίου, αλλά και γενικά φέτος;

Ενέργεια 100%, ακυκλοφόρητη μουσική, extended DJ sets και το γνωστό Agent Greg CO2 gun για να σας δροσίζω.

Οι ευχές σου για το καλοκαίρι;

Εύχομαι να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, το οποίο να κρατήσει όσο πιο πολύ γίνεται, με υγεία, house μουσική, όχι βροχές και όχι καθυστερήσεις σε αεροδρόμια.

Το ερχόμενο Σάββατο 8 Ιουλίου, το Bolivar Beach Bar θα γιορτάσει τα 13 δυναμικά χρόνια παρουσίας του, με τo μεγαλύτερο Fullmoon Party της πόλης. Τα decks θα μοιραστούν οι Agent Greg και Steph, δίνοντας non-stop ρυθμό μεχρι το πρωί.



Είσοδος 8,5 ευρώ με ποτό, μπίρα ή cocktail

Πληροφορίες – Reservations: 6970367684

Doors Open 21:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

