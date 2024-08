Ο Απόστολος Πόντας Εξηγεί τι Σκεφτόταν Όταν Έκλεβε το Τρέιλερ του House of Cards

Xθες, Δευτέρα, οι ζωές του φανταστικού Αμερικανού Προέδρου, Frank Underwood, και του υποψήφιου για την Κεντροαριστερά, Απόστολου Πόντα, συναντήθηκαν ξανά. Μάλλον το έχει η μοίρα τους: οι μεγάλοι πολιτικοί άνδρες βρέθηκαν ταυτόχρονα ψηλά στην επικαιρότητα.



Από τη μία, τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά για τον Frank Underwood. Η απόφαση του κ. Πόντα να αντιγράψει λέξη προς λέξη ένα τρέιλερ από τη σειρά House of Cards δεν έφερε τύχη στον αδίστακτο συνάδελφό του, αφού το Netflix ανακοίνωσε ότι το πολιτικό δράμα θα ολοκληρωθεί στην επικείμενη έκτη σεζόν, που αναμένεται να προβληθεί στις μικρές οθόνες τον Ιούνιο του 2018. Η ξαφνική απόφαση του Netflix να προγραμματίσει το «τέλος» του Frank ήρθε μετά την καταγγελία του ηθοποιού Anthony Rap κατά του Kevin Spacey -που υποδύεται τον πρόεδρο Underwood- σύμφωνα με την οποία, το 1986, όταν ο ίδιος ήταν 14 ετών είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση από τον Spacey σε πάρτι στο διαμέρισμά του. Η συγγνώμη και το coming out του Kevin Spacey ως γκέι μετά την εναντίον του καταγγελία δεν ήταν δυνατόν να σώσει την πολιτική καριέρα του Frank. Όπως είπε κάποια στιγμή και ο πρόεδρος Underwood, «για εμάς που θέλουμε να φτάσουμε στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, δεν μπορεί να υπάρχει κανένα έλεος». To Netflix θέλει να φτάσει στην κορυφή του τηλεοπτικού θεάματος και φρόντισε να μη δείξει κανένα έλεος σε έναν από τους καλύτερους φανταστικούς χαρακτήρες του.

«Δεν τρόλαρα τη διαδικασία»

Την ώρα που γινόταν γνωστό το τέλος του Frank Underwood, που πρόδωσε και σκότωσε ανθρώπους για να κατακτήσει την προεδρία των ΗΠΑ, ο Απόστολος Πόντας έδινε δική του μάχη στο πρώτο ντιμπέιτ μεταξύ των πολιτικών αρχηγών που διεκδικούν την προεδρία της Κεντροαριστεράς. Κάποια στιγμή, έγινε η ερώτηση που όλοι περίμεναν για το βίντεο αλά Frank Underwood. O κ. Πόντας απάντησε:

«Δεν τρόλαρα τη διαδικασία. Το βίντεο έσπασε το προσωπείο της σοβαροφάνειας. Υπεύθυνος για την κρίση είναι ο Κώστας Καραμανλής και γι’ αυτό υπήρχε η εικόνα του στο βίντεο. Έκανα το βίντεο για να καταστήσω γνωστή την παρουσία μου».

Πριν πραγματοποιηθεί το ντιμπέιτ, ο Απόστολος Πόντας έβγαλε και δεύτερο βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο Facebook, που αφορούσε το House of Cards. Κλείνοντας το μάτι πονηρά, μιλώντας στην κάμερα αλά Frank και έχοντας φωτογραφίες του Kevin Spacey πάνω στο γραφείο του, ο υποψήφιος για την Κεντροαριστερά εξήγησε γιατί αντέγραψε το Netflix:

«Αποφασίσαμε να αλλάξουμε την ατζέντα, να επικοινωνήσουμε μαζί σας με τρόπο σύγχρονο, με τρόπο φρέσκο, με τη γλώσσα των νέων, με τη γλώσσα της γενιάς μας. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί βιαστήκατε να με κρίνετε αρνητικά. […] Η χώρα αλλάζει, η γενιά μας είναι μία υπεύθυνη γενιά που έρχεται για να δημιουργήσει στο επίκεντρο της πολιτικής. Δεν χρειαζόμαστε τον Frank Underwood, ούτε χρειαζόμαστε το House of Cards για ιδέες ή για πράξεις. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, όπως εγώ, όπως εσείς, που μπορούν να βελτιώσουν την πραγματικότητα της χώρας, να προσφέρουν ιδέες, να εμπλουτίσουν τον πολιτικό διάλογο, να τον κάνουν πολύχρωμο. Να είστε σίγουροι ότι μόνο εσείς γνωρίζετε ποιος αξίζει να είναι ο επόμενος επικεφαλής του νέου φορέα. Ούτε εγώ, ούτε κανείς από τους συνυποψηφίους μου μπορεί να αποφασίσει για εσάς. Πρέπει να είστε παρόντες και να λάβετε μία απόφαση λογική, ήρεμη και συνολική. Θα τα ξαναπούμε».



Όταν ο Πόντας είπε το αντίθετο από αυτό που είπε ο Underwood

Εδώ δημιουργούνται κάποιες σκέψεις. O Απόστολος Πόντας μάς λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τον Frank Underwood και το House of Cards, αν και ο ίδιος λίγες μέρες πριν πήρε λέξη προς λέξη ένα τρέιλερ της σειράς, πιθανότατα γιατί ο ίδιος και το επιτελείο του δεν μπορούσαν να σκεφτούν κάτι πιο αστείο. Ο κ. Πόντας λέει ότι το έκανε για να μιλήσει τη γλώσσα των νέων, να σπάσει το προσωπείο της σοβαροφάνειας. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι στο βίντεο αλά Underwood δεν υπήρχε ούτε μία ένδειξη ότι αποτελεί μία «αστεία και χιουμοριστική» κλοπή από την πολιτική σειρά. Πώς ήταν τόσο σίγουρος ότι κάποιος θα το ψαρέψει και θα το γράψει και θα γίνει viral και θα το μάθουν οι νέοι και θα γελάσουν και θα πουν «αυτόν θα ψηφίσω»; Πολλά τα «και» σε μία πρόταση για να αφεθούν στην τύχη τους. Σε όλα αυτά να πούμε ότι το εν λόγω τρέιλερ δεν ήταν από τα γνωστά της σειράς, δηλαδή από αυτά που ανακοινώνουν την έναρξη μίας νέας σεζόν, αλλά ένα από τα «εμβόλιμα» τρέιλερ, πολλά από τα οποία έχουν λίγες προβολές. Πιο πιθανό λοιπόν φαίνεται το σενάριο του «ας το κάνουμε, δεν θα μας πάρει χαμπάρι κανείς», αφού μάλιστα το βίντεο ήταν απόλυτα σοβαροφανές και δεν είχε ούτε μία αναφορά στη σειρά ή τον βασικό ήρωά της. Το internet ομως είναι αμείλικτο. Και όταν σε πιάνουν στα πράσα, δεν μπορείς παρά να προσπαθήσεις να κάνεις το λάθος σου «δικό σου». Το ίδιο προσπάθησε να κάνει και ο Kevin Spacey και ο Απόστολος Πόντας, την ίδια ακριβώς μέρα. Και οι δυο ψιλο-απέτυχαν.

Ο Απόστολος δεν είναι Frank

Στο δεύτερο βίντεό του στο Facebook, ο Απόστολος Πόντας μας είπε κάτι που δεν θα έλεγε ποτέ ο Frank Underwood. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος για την Κεντροαριστερά είπε ότι «μόνο εσείς γνωρίζετε ποιος αξίζει να είναι ο επόμενος επικεφαλής του νέου φορέα. Ούτε εγώ, ούτε κανείς από τους συνυποψηφίους μου μπορεί να αποφασίσει για εσάς».

Απόστολε, συγγνώμη, αλλά λάθος απάντηση. Όπως είπε σε ένα άλλο τρέιλερ ο Frank:

«Ο λαός δεν ξέρει ποιο είναι το καλό του. Εγώ όμως ξέρω. Ξέρω ακριβώς τι χρειάζονται. Είναι σαν μικρά παιδιά. Πρέπει να πιάσουμε τα γλοιώδη δάκτυλά τους και να ταΐσουμε τα βρωμερά στόματά τους, να τους μάθουμε να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό, να τους πούμε τι να σκέφτονται και τι να αισθάνονται και τι να επιθυμούν. Ευτυχώς γι’ αυτούς, έχουν εμένα, τον Underwood».

Εμείς, είμαστε τυχεροί που έχουμε Πόντα;

