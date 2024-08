Ο Eminem Παραμένει ο πιο Γρήγορος Ράπερ στον Κόσμο

Στις 17 Ιανουαρίου, ο 47χρονος -πια- Eminem κυκλοφόρησε το 11ο άλμπουμ του, με τίτλο “Music To Be Murdered”, αποτελούμενο από 20 κομμάτια.

Ένα από τα κομμάτια που ξεχώρισαν γρήγορα ήταν το Νο.7 του άλμπουμ, το Godzilla, σε συνεργασία με τον νεαρό ράπερ Juice Wrld – ένα κομμάτι το οποίο σε συνεπαίρνει αμέσως με την ταχύτητα με την οποία ο πιο διάσημος λευκός Αμερικανός ράπερ κάνει delivery τις ρίμες του. Αυτός είναι ο Eminem όμως. Ένας ταχύτατος MC – βλέπε το κομμάτι Rap God. Ωστόσο, δεν μας πέρασε από το μυαλό πως ο πολυβραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης θα έσπαγε ένα παγκόσμιο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Genius, στο τρίτο verse του Eminem, στο Godzilla, υπάρχει ένας στίχος με τόσο γρήγορο ρυθμό, που μπορεί να φέρει τον τίτλο του γρηγορότερου ραπ τραγουδιού που έχει γραφτεί ποτέ. Ο στίχος έχει διάρκεια περίπου 31 δευτερόλεπτα και περιλαμβάνει 224 λέξεις που περιέχουν 330 συλλαβές, οι οποίες ισοδυναμούν σε 10,65 συλλαβές (ή 7,23 λέξεις) ανά δευτερόλεπτο.



Fill ’em with the venom and eliminate ’em

Other words, I Minute Maid ’em

I don’t want to hurt ’em, but I did ’em in a fit of rage

I’m murderin’ again, nobody will evade him

Finna kill ’em and dump all the fuckin’ bodies in the lake

Obliterating everything, incinerate and renegade ’em

And I make anybody who want it with the pen afraid

But don’t nobody want it, but they’re gonna get it anyway

‘Cause I’m beginnin’ to feel like I’m mentally ill

I’m Attila, kill or be killed, I’m a killer bee, the vanilla gorilla

You’re bringin’ the killer within me out of me

You don’t want to be the enemy of the demon who went in me

And be on the receivin’ end of me, what stupidity it’d be

Every bit of me’s the epitome of a spitter

When I’m in the vicinity, motherfucker, you better duck

Or you finna be dead the minute you run into me

A hundred percent of you is a fifth of a percent of me

I’m ’bout to fuckin’ finish you bitch, I’m unfadable

You wanna battle, I’m available, I’m blowin’ up like an inflatable

I’m undebatable, I’m unavoidable, I’m unevadable

I’m on the toilet bowl, I got a trailer full of money and I’m paid in full

I’m not afraid to pull the…

Man, stop

Look what I’m plannin’, haha

Άφησε πίσω του, μάλιστα, το Rap God, το οποίο περιείχε 157 συλλαβές σε 16,3 δευτερόλεπτα, δηλαδή 9,6 συλλαβές ανά δευτερόλεπτο.

Έτσι, το γρηγορότερο ραπ τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ μπορεί να αλλάζει μεν, αλλά παραμένει στα χέρια του ανθρώπου που έχει πουλήσει πάνω από 170 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως μέχρι σήμερα.

