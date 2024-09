Ο Evidence των «Dilated Peoples» Μιλάει Λίγο Πριν την Εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη

Ο Evidence αποτελεί ένα αρκετά σημαντικό κεφάλαιο για την underground rap σκηνή του Λος Άντζελες. Γεννήθηκε το 1976 και έκανε τα πρώτα του βήματα ως graffiti artist, αλλά στην πορεία τον κέρδισε ο κόσμος της μουσικής. Το 1992 αποφασίζει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους Rakaa και DJ Babu, ξεκινώντας το -πασίγνωστο πλέον- hip hop συγκρότημα Dilated Peoples. Οι τρεις τους πέρασαν τη δεκαετία του ’90 χτίζοντας το όνομά τους στην underground κοινότητα, ενώ από τις αρχές μέχρι τα μέσα των 00’s γνώρισαν και εμπορική επιτυχία, αφού κάποια singles τους κατάφεραν να σκαρφαλώσουν, έστω και χαμηλά, στα charts.

Ωστόσο, η συνεργασία τους με τον Kanye West το 2004, στο κομμάτι «This Way», μπορεί να θεωρηθεί η μεγαλύτερη τους επιτυχία, μέχρι σήμερα. Μέσα στα επόμενα χρόνια, τα μέλη του συγκροτήματος ξεκίνησαν να παρουσιάζουν και τις σόλο δουλειές τους, με τον Evidence να έχει δώσει μέχρι στιγμής τέσσερα άλμπουμ και να ετοιμάζει σιγά-σιγά το πέμπτο. Μάλιστα, πριν από έναν μήνα κυκλοφόρησε το νέο του single με τίτλο «Throw it All Away», ενώ σύντομα θα βρεθεί στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα εμφανιστεί ζωντανά για λογαριασμό του Street Art Festival, ενός event που μπορεί πλέον να θεωρηθεί θεσμός για τον κόσμο της τέχνης του δρόμου και όσους την περιβάλλουν. Με αφορμή όλα τα παραπάνω, επικοινωνήσαμε μαζί του και κάναμε μια κουβέντα εφ’ όλης της ύλης.

VICE: Ξεκίνησες την πορεία σου ως graffiti artist. Πώς ήταν η σκηνή στο Λος Άντζελες τότε;

Evidence: Ήταν μια αρκετά καινοτόμα εποχή. Η πρωτοτυπία ήταν πολύ σημαντική και αυτό συνέβαινε επειδή ξεκινούσαν πολλές έχθρες και καυγάδες, αν αντέγραφες κάποιον άλλο.

Τι θυμάσαι από τις αρχές των Dilated Peoples;

Εγώ ήμουν σόλο καλλιτέχνης, όπως και ο Rakaa. Φτιάξαμε το γκρουπ, για να πετύχουμε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που ήμασταν μόνοι μας. Αργότερα, ήρθε και η ώρα να κάνουμε τις σόλο προσπάθειές μας και αυτό δεν μπορώ να πω ότι εξέπληξε κανέναν, μιας και από την αρχή είχαμε δηλώσει στο κοινό πως είμαστε δύο σόλο καλλιτέχνες που έφτιαξαν ένα γκρουπ.

Πότε άρχισες να παρατηρείς τα πρώτα σημάδια της επιτυχίας;

Όταν κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί στο Λος Άντζελες ξεκίνησαν να παίζουν τα κομμάτια μας μέσω 12ιντσων singles βινυλίου. Οι DJs αγόραζαν τους δίσκους μας για να τους παίξουν, δεν ήταν πως τους είχαν λάβει δωρεάν ως promo κάποιας εταιρείας. Επίσης, μετά από λίγο καιρό, τα live μας ξεκίνησαν να γίνονται sold out. Αυτά ήταν κάποια πρώτα σημάδια που μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε.

Πιστεύεις πως το hip hop έχει αλλάξει; Γίνεται αρκετή συζήτηση γύρω από τον νέο ήχο που παίζει τα τελευταία χρόνια Ποια είναι η άποψή σου ;

Το μόνο που παραμένει σταθερό είναι η αλλαγή. Δεν είμαι εδώ για να πολεμήσω την εξέλιξη, ίσα-ίσα την αγκαλιάζω. Μιλώντας για εξέλιξη, υπάρχουν αρκετοί νέοι καλλιτέχνες που μου αρέσουν πολύ. Μην ξεχνάς πως είμαι και παραγωγός, οπότε δουλεύω αρκετά με νέους, αλλά και παλιότερους μουσικούς. Δεν με ενδιαφέρει η ηλικία. Ψάχνω για κόσμο που αγαπάει αυτό που κάνει.

Έχεις δουλέψει με τον Kanye West, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Πώς ήταν η συνεργασία σας;

Έχουμε δουλέψει μαζί μερικές φορές. Αυτός έκανε παραγωγή σε εμάς και μετά εγώ στο «Last Call» για το «College Dropout». Πολύ όμορφες εμπειρίες και οι δύο. Έμαθα πολλά δίπλα του.

Πιστεύει πως η φήμη τον έχει αλλάξει ή όλη αυτή η τρελή συμπεριφορά του είναι ένα διαφημιστικό τρικ;

Πάντα ο ίδιος ήταν. Ειλικρινά, μπορώ να πω ότι πάντα ήταν τόσο τρελός, απλώς τώρα του δίνουν περισσότερα άτομα σημασία.

Βρίσκεσαι εν μέσω μιας ευρωπαϊκής περιοδείας αυτήν τη στιγμή. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο κοινό της Αμερικής και αυτό της Ευρώπης;

Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν καλύτερα τους στίχους στην Αμερική. Εδώ, το κοινό αντιδρά περισσότερο στο συναίσθημα και τον επαγγελματισμό που δείχνεις στη σκηνή.

Σε έχουν επηρεάσει ψυχολογικά οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναυλιακούς χώρους ;

Δεν ζω με τον φόβο. Αν ήταν έτσι, δεν θα έβγαινα καν από το σπίτι μου μεγαλώνοντας. Το Λος Άντζελες ήταν ένα αρκετά επικίνδυνο μέρος πριν από είκοσι χρόνια. Ακόμη είναι, αλλά εντελώς διαφορετικό.

Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησες ένα νέο single, το «Throw it All Away».

Είναι το βασικό single από το νέο μου άλμπουμ. Ήθελα να ξεκινήσω αυτόν τον κύκλο με κάτι πιο βαθύ ή μελωδικό. Δεν ήθελα να ξεκινήσω με ένα «τέλειο» κομμάτι. Αυτό το τραγούδι είναι εγώ, ακριβώς.

Για πες μου για τον δίσκο.

Έχω τελειώσει τις ηχογραφήσεις και θα βγει μέσα στη χρονιά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα μοιραστώ τη δουλειά μου με τον κόσμο και θα εξηγήσω τη μεγάλη μου απουσία μέσω αυτού. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες -τίτλο, ημερομηνία κυκλοφορίας- σύντομα στο Rhymesayers.

Περισσότερες πληροφορίες για το Street Art Festival και την εμφάνιση του Evidence σε αυτό, εδώ.

