Ο Φαρμακοποιός απ’ τη Θεσσαλονίκη που τα Παράτησε Όλα για να Σχεδιάζει Ερωτικά, Φετιχιστικά Κόμικς

Ο Σταύρος Κιουτσιούκης, από τη Θεσσαλονίκη, είναι από τους πλέον αναγνωρίσιμους σχεδιαστές κόμικς αυτής της χώρας, πραγματικός δεξιοτέχνης σε ό,τι πιάνει με τα χέρια του. Ο Δεξιοτέχνης είναι και ο τίτλος ενός από τα πιο γνωστά του κόμικς (μαζί με τις περιπέτειες του Yellow Boy). Λάτρης της mod κουλτούρας, οδηγεί μία σειρά από υπέροχα vintage σκούτερ στη Θεσσαλονίκη (και εκτός), σκούτερ που ζωντανεύουν και μέσα από την πένα του, μαζί με αντίστοιχα υπέροχα σχέδια από ρετρό αυτοκίνητα περασμένων δεκαετιών.



Το κομμάτι της δουλειάς του, όμως, που πραγματικά κάνει τον Σταύρο Κιουτσιούκη να ξεχωρίζει, είναι τα ερωτικά κόμικς. Σε μία χώρα που ακόμη δεν μπορεί να σπάσει πολλά ταμπού και σε μία πόλη με τη φιγούρα του Μητροπολίτη Άνθιμου, που κάνει hardcore αγρυπνίες για το παραμικρό, οι χαρακτήρες και οι καταστάσεις που παρουσιάζονται μέσα από τα ερωτικά κόμικς του Σταύρου Κιουτσιούκη (από την υπέροχη Νικολέτ μέχρι τον Δεξιοτέχνη) σπάζουν πολλά ταμπού και δεν ντρέπονται να βγάλουν έξω τις πιο ενδόμυχες σκέψεις, επιθυμίες και φετίχ.

VICE: Πώς ένας φαρμακοποιός αφήνει τη δουλειά του, για να ακολουθήσει full time καριέρα ως σχεδιαστής κόμικς;

Σταύρος Κιουτσιούκης: Όσο κι αν ακούγεται παρακινδυνευμένο ή γενναία απόφαση -και ίσως είναι ως έναν βαθμό-, στην πράξη είναι κάτι που συνέβη σχετικά αβίαστα. Σχεδιάζω κόμικς από παιδί και, εδώ και πολλά χρόνια, είναι για μένα μια ανάγκη καθημερινή, που από ένα σημείο και μετά ήταν αδύνατο πλέον να φυλακίζω στον χώρο ενός φαρμακείου. Ο τελευταίος χρόνος του πρότερου έντιμου βίου μου ήταν ένα δράμα, Είχα ένα μικρό σχεδιαστήριο στο εργαστήριό μου, όπου σχεδίαζα ακατάπαυστα, σε βαθμό που εκνευριζόμουν όταν έπρεπε να διακόψω για να εξυπηρετήσω κάποιον ασθενή. Τότε έγινε ξεκάθαρη η ακαταλληλότητά μου γι’ αυτόν τον χώρο. Αποφάσισα, λοιπόν, πως δεν είμαι ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση και πως είχε έρθει η ώρα για αλλαγές. Έτσι κι έγινε. Δεν κρύβω πως έφυγα ψυχολογικά και οικονομικά ζημιωμένος, αλλά δεν πήγαινε άλλο.

Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα και ο ερωτισμός είναι θέματα που βλέπουμε σε πολλά από τα έργα σου. Γιατί είναι σημαντικά θέματα για εσένα;

Το σαρκικό κομμάτι του έρωτα ισοδυναμεί στο μυαλό μου με τις ψυχικές απολαύσεις ή είναι, έστω, συγκοινωνούντα δοχεία. Είμαι ο ίδιος ηδονιστής και λαίμαργος στις απολαύσεις, οπότε το ερωτικό κομμάτι ήταν κάτι που πάντα με ενδιέφερε. Ουσιαστικά, η ανάγκη μου είναι να μιλήσω για όλα όσα επιμελώς κρύβονται και δεν συζητιούνται μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό οδηγεί σε ερωτικούς περιορισμούς και σεμνοτυφίες, κάνοντας τη ζωή λιγότερο ενδιαφέρουσα. Ελπίζω να καταφέρνω να λέω αυτά που όλοι σκεφτόμαστε κάποιες στιγμές.

Ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τα ερωτικά κόμικς;

Η πρώτη επαφή ήταν ως παιδί – είτε ως μονόστηλα σε τσόντες της εποχής, που αγοράζαμε κρυφά από το περίπτερο, είτε και στα ερωτικά ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ, λίγο αργότερα.



Πώς αντιμετωπίζεται η γυναίκα στα κόμικς σου;

Είναι αλήθεια πως σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται να βλέπω τις ιστορίες μου μέσα από τα μάτια των ανδρών. Αυτό, βέβαια, καταρρίπτεται, αν κάποιος σταθεί λίγο περισσότερο στην ουσία της αφήγησης. Τότε θα δει πως οι ηρωίδες του Δεξιοτέχνη βάζουν ένα στοίχημα και πως η Νικολέτ δεν είναι απλώς μια εκδικητική πρώην ερωμένη κάποιου. Γενικά, οι ηρωίδες μου απολαμβάνουν τον έρωτα, όπως ακριβώς και οι άνδρες ήρωές μου – παθιάζονται, αγαπούν και κάνουν αχαλίνωτα σεξ. Το πάθος πρέπει να βρίσκεται σε κάθε πλευρά και να μοιράζεται μεταξύ των συμμετεχόντων στην πράξη.

Χρειάζεται θάρρος για να σχεδιάσει κανείς ερωτικά κόμικς στην Ελλάδα; Είχες ποτέ προβλήματα ή αντιδράσεις για κάποιο σχέδιό σου ή ακόμη και λογοκρισία;

Θάρρος, δεν θα το έλεγα. Αλλά σίγουρα δεν βρίσκει ανταπόκριση σε όλο το κοινό. Ο μεγαλύτερος φόβος μου παραμένει ο αποκλεισμός από άλλα είδη εικονογράφησης.

Ερωτικά κόμικς από την Ελλάδα: Υπήρχαν; Υπάρχουν; Ή μιλάμε για μία πονεμένη ιστορία;

Σε γενικές γραμμές, δεν υπήρξε ποτέ παραγωγή ερωτικών κόμικς στην Ελλάδα. Βέβαια, το ενδιαφέρον που πλέον εκδηλώνεται από ένα σχετικά μεγάλο κοινό, πιστεύω πως θα φέρει μια σχετική αύξηση της παραγωγής.

Ποιες είναι οι επιρροές και οι αναφορές σου, αν μιλάμε για ερωτικά κόμικς, από διεθνείς καλλιτέχνες;

Ουσιαστικά το hentai και ο Milo Manara. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι μεγάλος αναγνώστης, αλλά κυρίως δημιουργός. Οπότε, οι επιρροές μου είναι ευρύτερες και δεν στέκονται στα κόμικς.

Τα πατουσάκια πώς προέκυψαν;

Είμαι λάτρης του γυναικείου πέλματος – κάτι σαν εξειδικευμένος ποδολάγνος. Μου αρέσει να προβάλλω τον φετιχισμό μου στα κόμικς και να ανακαλύπτω πόσοι πολλοί είμαστε τελικά.



Αλλάζουμε θέμα. Ακόμη συλλέγεις βέσπες; Μη μου πεις ότι πληρώνεις σήμα κυκλοφορίας για όλες.

Πάντα συλλέγω βέσπες. Η βέσπα αγοράζεται, μα δεν πουλιέται. Φυσικά και δεν έχω ενεργές πινακίδες σε όλες, παρά μόνο σε δύο που χρησιμοποιώ καθημερινά. Είπαμε ότι βιοπορίζομαι από τα κόμικς, αλλά μεγιστάνας δεν έγινα ακόμη.

Φωτό: Νόπη Ράντη

Ποιες είναι οι all–time αγαπημένες σου βέσπες;

Κανείς δεν απαντάει ποτέ με ειλικρίνεια σε αυτό το ερώτημα, αλλά γενικά θα έλεγα ολόκληρο το Sgt. Pepper’s και το Across the Universe. Πέρα από την πλάκα, περισσότερο αγαπώ τις 50s wideframe βέσπες και τα large frame του ’70. Δεν ξέρω γιατί.

Τι να περιμένουμε το ερχόμενο διάστημα από εκδόσεις και εκθέσεις;

Δόξα τον μεγάλο Μανιτού, στο βάθος κρύβονται μια σειρά από project, οπότε έρχεται υλικό. Πιο συγκεκριμένα, αυτόν τον καιρό δουλεύω το σενάριο ενός κόμικς με μουσικό ενδιαφέρον, ενώ βρίσκομαι και στο ξεκίνημα μιας λίγο μεγαλύτερης δουλειάς, βιογραφικού χαρακτήρα. Παράλληλα, παλεύω να τελειώσω τις Φακίδες, το επόμενο ερωτικό fanzin, με θέμα άλλο ένα φετίχ μου.

