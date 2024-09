O Φωτογράφος του Obama Βγάζει στο Φως 300 Αδημοσίευτες Φωτογραφίες του Πρώην Προέδρου της Αμερικής

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Creators.

Βλέπουν πολλά τα μάτια σου όταν είσαι ο επίσημος φωτογράφος του Λευκού Οίκου. Βλέπεις τον πρόεδρο να υπογράφει νόμους και διατάγματα, να παίζει με τα παιδιά του, να βγάζει λόγους, να κάνει χαλαρή κουβέντα με τους δημοσιογράφους στο Air Force One και να παίρνει αποφάσεις που αλλάζουν τον κόσμο από το οβάλ γραφείο. Ο Pete Souza, φωτογράφος και φίλος του 44ου Προέδρου των ΗΠΑ, Barack Obama, είναι πια έτοιμος να αποκαλύψει 300 φωτογραφικές στιγμές του πρώην προέδρου στο νέο του βιβλίο με τίτλο Obama: An Intimate Portrait: The Historic Presidency in Photographs.

Όταν ο Donald Trump μπήκε σαν κεραυνός εν αιθρία στο Λευκό Οίκο και εξαφάνισε από την ιστοσελίδα της αμερικανικής προεδρίας οποιαδήποτε αναφορά γύρω από την κλιματική αλλαγή, τα ζητήματα της LGBTQ κοινότητας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μεταρρύθμιση του αμερικανικού συστήματος υγείας, μαζί τους εξαφανίστηκε και το φωτογραφικό αρχείο του Souza για τον Barack Obama. Το μόνο που μας έμεινε για να βλέπουμε τις κορυφαίες στιγμές της προεδρίας Obama ήταν ο λογαριασμός του Souza, που είναι ένα πραγματικό έργο τέχνης:

Παρά την απομάκρυνσή τους από την ιστοσελίδα της αμερικανικής προεδρίας, οι φωτογραφίες από την οκταετή θητεία Obama επιστρέφουν μέσα από τη νέα φωτογραφική συλλογή του Souza, η οποία συμπληρώνει το πρώτο βιβλίο του με τίτλο The Rise of Barack Obama (2009) και θα εκδοθεί τον προσεχή Νοέμβριο. Μέχρι την έκδοσή του, μπορείτε να πάρετε μία γεύση των περιεχομένων από τις παρακάτω εκπληκτικές φωτογραφίες της προεδρίας Obama.

Ο Obama με τoν Δαλάι Λάμα ( ©Pete Souza).

Οκλαχόμα: Ο Barack Obama γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία Aμερικανός Πρόεδρος που επισκέπτεται ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ (16.7.2015/ ©Pete Souza).

Ο πρόεδρος Obama με τα δύο δίδυμα αγόρα της Katie Beirne Fallon, υπεύθυνης του Λευκού Οίκου για κοινοβουλευτικά θέματα (17.6.2015/ ©Pete Souza).

O Barack Obama με την πρώτη κυρία Michelle σε εκδήλωση για το Halloween (30.10.2016/ ©Pete Souza).

O πρόεδρος Obama αποχαιρετά το Kingston της Jamaica πριν επιβιβαστεί στο Air Force One (9.4.2015/ ©Pete Souza).

O πρόεδρος Obama με ένα ομοίωμά του στο οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου (14.5.2014/ ©Pete Souza).

O Barack Obama με τον Aντιπρόεδρο των ΗΠΑ Joe Biden στο Λευκό Οίκο (21.2.2014/ ©Pete Souza).

Ο Barack Obama παίζει με την Ella Rhodes, κόρη του Ben Rhodes, συμβούλου του Προέδρου για θέματα Εθνικής Ασφάλειας (30.10.2015/ ©Pete Souza).

Ο Barack Obama με ένα κοάλα και τον Vladimir Putin στο βάθος, λίγο πριν την συνάντηση των G20 στην Αυστραλία (15.11.2014/ ©Pete Souza).

O Barack Obama με την Michelle στον Λευκό Οίκο (27.3.2015/ ©Amanda Lucidon).

O Barack Obama με την Angela Merkel στο Krün της Γερμανίας, στο πλαίσιο της συνάντησης των G7 (8.6.2015/ ©Pete Souza).

O πρόεδρος Obama παρατηρεί μία καταιγίδα από το οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου (23.6.2015/ ©Pete Souza).

Ο Barack Obama συνομιλεί με νεαρή πρόσφυγα σε σχολείο της Κουάλα Λουμπούρ, στη Μαλαισία (21.11.2015/ ©Pete Souza).

Ο Barack Obama βγάλει λόγο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών (7.3.2017/ ©Pete Souza).

O Barack Obama βγάζει λόγο με τη «βοήθεια» του κωμικού ηθοποιού Keegan-Michael Key, στο επίσημο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (25.4.2015/ ©Lawrence Jackson).

Ο Barack Obama σκάει στα γέλια την ώρα που θυμάται με την Michell Obama ένα βίντεο ευχών που γύρισαν στον Λευκό Οίκο (19.11.2014/ ©Lawrence Jackso).

Μπορείτε να παραγγείλετε το νέο βιβλίο του Pete Souza εδώ. Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τον λογαριασμό του στο Instagram.

