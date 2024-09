Ο Γιώργος Φακίνος Είναι η πιο Αντιπροσωπευτική Περσόνα του Σκοτεινού Clubbing της Αθήνας

Έχοντας μεγαλώσει σε μία κωμόπολη της Μεσσηνίας, ήθελα να ζήσω κάποια στιγμή, ως φοιτήτρια, το clubbing μίας μεγάλης πόλης. Το πρόβλημά μου ήταν όμως ότι ελάχιστα μέρη έπαιζαν τη μουσική που ήθελα – heavy metal και gothic. Τα φοιτητικά μου χρόνια αν και ήταν εκτός Αθηνών τελικά, επισκεπτόμουν την πρωτεύουσα συχνά, καθώς η μουσική πολλές φορές υπήρξε η αιτία για να «γράψω» χιλιόμετρα.

Η οπτική μου όμως για το τι σημαίνει να περνάς καλά σε ένα club που παίζει τη μουσική που γουστάρεις άλλαξε, όταν μπήκα πριν χρόνια, για πρώτη φορά, στο Second Skin Club στην Αθήνα. Ένιωσα σαν να ζω επιτέλους μία διαφορετική νύχτα βλέποντας το θεματικό gothic «σκοτεινό» ντύσιμο του κόσμου, που ακόμα και εγώ που είχα ένα «σκοτεινό» στιλ στην καθημερινότητά μου, θεωρήθηκα λιτά ντυμένη. Επίσης, ξαφνιάστηκα όταν άκουσα κομμάτια που νόμιζα μέχρι τότε ότι ήταν «ψαγμένα» και δεν περίμενα να τα βρω σε clubs και οι γύρω μου χόρευαν συνεχώς. Μπήκα σε έναν «άλλο κόσμο» και η επιγραφή πίσω από την πόρτα -«Disappear Here»- σε προσκαλεί να χαθείς στην ατμόσφαιρα του darkwave, αφήνοντας έξω ό,τι σε προβλημάτιζε πριν.

Τότε, γνώρισα και αυτόν που το λειτουργεί, τον Γιώργο Φακίνο, ο οποίος δεν είναι μόνο ένας από τους πιο επιτυχημένους Dj στη χώρα μας και στο εξωτερικό, αλλά αποτελεί και την πιο αντιπροσωπευτική περσόνα της darkwave ελληνικής και ξένης σκηνής.

Ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 να δουλεύει ως Dj σε γνωστά club της Αθήνας και αργότερα του εξωτερικού, ενώ έχει φέρει στη χώρα μας διάσημους καλλιτέχνες της alternative μουσικής και fetish performers.

Ο ίδιος ζει για τη μουσική, ενώ λειτουργεί εδώ και σχεδόν εννέα χρόνια το Second Skin Club στην Αθήνα. Το club με την προσωπικότητα και την πολυδιάστατη ατμόσφαιρά του αλλάζει τη νύχτα της πόλης, αυτό το Σάββατο 6 Μαΐου διοργανώνει ένα από τα πιο ιδιαίτερα fetish/BDSM event, το Venus In Furs.



«Μέχρι τώρα το μόνο πρόβλημα ήταν από τον κίτρινο Τύπο, με φωτογραφίες και πρωτοσέλιδα που είχαν τίτλο, “Γκέι όργια στο κλαμπ με τα βαμπίρ”»

VICE: Τι είναι το Venus In Furs;

Γιώργος Φακίνος: To Venus In Furs, το τριμηνιαίο Fetish/BDSM event που διοργανώνεται στο Second Skin Club δεν είναι καινούργιο, αλλά αποτελεί τη μετεξέλιξη παλιών event που έκανα. Παλιότερα διοργάνωνα ένα άλλο, το Fetish Ball, το οποίο ήταν προσανατολισμένο σε local performers, ενώ είχαμε παρουσιάσει και άλλα events, όπως το Torture Garden, ένα από τα πιο γνωστά shows παγκοσμίως. Δεν φέρνω ποτέ τους ίδιους και κάθε φορά υπάρχει λίγο διαφορετικό concept, τη μία μπορεί να μου βγει λίγο πιο kinky, την άλλη λίγο πιο bloody, πιο extreme. Προσπαθώ η επόμενη φορά να είναι διαφορετική από ό,τι έχει προηγηθεί. Ήθελα όμως να πάω τα event σε ένα μεγαλύτερο level, ενώνοντας και προσκαλώντας την αφρόκρεμα της international fetish σκηνής με τους καλύτερους της local fetish σκηνής, αυτό συνέβη τώρα με το Venus In Furs.

Τι διαφορετικό μπορεί να ζήσει κάποιος το Σάββατο εκεί;

Προφανώς, είτε είσαι θαμώνας είτε όχι, αξίζει να δεις την επίσκεψη του fetish supermodel Dani Divine από το Λονδίνο, που έχει σχεδόν τρία εκατομμύρια fans στο official page της. Κάθε εβδομάδα βρίσκεται και σε διαφορετική πόλη στον κόσμο παίρνοντας μέρος στα πιο γνωστά events & fashion shows. Πηγαίνει στα πιο προβλέψιμα, άλλα και στα πιο κουλά μέρη και θεωρείται σημείο αναφοράς στην alternative fashion culture. Θα παρουσιάσει στο fashion show της βραδιάς, τα latex outfits που δημιουργεί μία γνωστή εταιρεία του Λονδίνου μαζί με μία Ελληνίδα, την Iris -που εδώ και μερικούς μήνες «τρέχει» επίσημα την εταιρεία αυτή- η οποία με την Dani συνεργάζεται στα designs. Στη σκηνή του Second Skin Club, θα βρίσκονται μαζί τους και άλλα δέκα alternative fetish models.

Επιπλέον, θα υπάρχουν δύο επίπεδα που θα μπορεί να επισκεφτεί κάποιος, στο κάτω μέρος θα διαδραματίζονται τα show -poledance, hoop show- και μόλις ανέβεις στον άλλο όροφο, εκεί που κρύβεται το αισθησιακό Red Room δηλαδή, θα συναντήσεις την Joanna David να σε υποδέχεται και να μετατρέπει μέσα σε μερικά λεπτά το Red Room σε Playroom με το κατάλληλο soundtrack, που θα φροντίσει ο Dr D. Όλα αυτά θα συμβούν από τις 00:00 μέχρι τις 03:00, ύστερα μουσική και χορός μέχρι τις 7-8 το πρωί και για όσο συνεχιστεί.

Πόσο παράξενο είναι ένα τέτοιο show για εκείνους που έρχονται να δουν κάτι τέτοιο για πρώτη φόρα ή που δεν ακούνε αυτό το είδος μουσικής;

Επειδή τους αντιμετωπίζω κάθε φορά, έρχονται περισσότερο για αυτό που θα δουν και όχι για αυτό που θα ακούσουν. Σε event σαν κι αυτά, οι μουσικές είναι σε δεύτερη μοίρα, πρώτο ρόλο παίζει το θέαμα. Βεβαίως θα χορέψουν όλοι μετά το show, αλλά κυρίως έρχονται για το show και τους performers.

Είναι εύκολο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης να στήνονται τέτοια event στη χώρα μας;

Καθόλου εύκολο, αν σκεφτείς το πόσο φτηνό είναι το εισιτήριο, η είσοδος κοστίζει πέντε ευρώ με μπίρα. Αξίζει πολύ παραπάνω, κοστίζει αρκετά να στηθεί και με τους performers που έρχονται από το εξωτερικό. Όμως, ήθελα να κάνω κάτι το οποίο να είναι εύκολα προσβάσιμο, να αγγίξει όσο το δυνατόν περισσότερους, δεν ήθελα να το κρατήσω για μια μερίδα «εκλεκτών» και να κοστίζει, για παράδειγμα, 25 ευρώ η είσοδος. Θέλω να έρθει κόσμος χωρίς να τον εμποδίσει το οικονομικό και να το δει, επειδή έτσι μεγαλώνει και η σκηνή αυτού του είδους.

Η σκηνή του darkwave είναι μεγάλη στη χώρα μας;

Αυτός ο όρος που χρησιμοποιείται για τη σκοτεινή-γοτθική συνήθως μουσική συνεχώς εξελίσσεται, η μουσική δεν είναι ποτέ ίδια και το κοινό στη χώρα μας παρουσιάζει μέσα στα χρόνια ups and downs. Καινούργια άτομα μπαίνουν στον χώρο αυτής της μουσικής, κάποιοι άλλοι τα παρατάνε, όμως το σημαντικό είναι ότι δεν έχει πεθάνει σαν ιδίωμα και αυτό είναι κάτι που μπορείς να το εκτιμήσεις. Λίγα είναι τα είδη μουσικής που έχουν αντέξει όλα αυτά τα χρόνια, όπως το heavy metal και το gothic.

Έχουν υπάρξει προβλήματα ή αντιδράσεις για τα event που κάνεις;

Όχι, μέχρι τώρα το μόνο πρόβλημα ήταν από τον κίτρινο Τύπο, με φωτογραφίες και πρωτοσέλιδα που είχαν τίτλο, «Γκέι όργια στο κλαμπ με τα βαμπίρ». Κανένα θέμα όμως δεν έχει προκύψει, για να σταματήσει κάποιο event.

Τι σημαίνουν για σένα οι λέξεις «στερεότυπο» και «ταμπού»;

Ποιο στερεότυπο, ποιο ταμπού;

«Τα ελληνικά clubs αυτής της μουσικής δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα ευρωπαϊκά»

Όλο αυτό το στιλ και το είδος μουσικής τι σημαίνουν για σένα;

Δεν μου αρέσει αυτό το στιλ να το αποκαλώ τρόπο ζωής, άλλο σημαίνει για εμένα και άλλο για τον κόσμο. Μπορείς να συναντήσεις όλων των ειδών άτομα μέσα στο darkwave. Να βρεις άτομα που είναι όντως αληθινά και το ακολουθούν όλο αυτό ή περαστικοί, που μετά από δυο-τρία χρόνια θα τους δεις κάπου αλλού και θα είναι κάτι άλλο. Εγώ ως DJ δεν στόχευα ποτέ σε ένα είδος κοινού, με ενδιαφέρει ο κόσμος να περνάει καλά με τη μουσική, για αυτό και το μότο του Second Skin είναι «Disappear Here». Δηλαδή, αφήνεις έξω από την πόρτα όλες τις έγνοιες και τα άσχημα πράγματα που σου συμβαίνουν, όλα αυτά τα δύσκολα που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία επτά χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα αφήνεις έξω, έστω και για λίγες ώρες και χάνεσαι μέσα στο club, εξαφανίζεσαι.

Τι σε έχει εντυπωσιάσει στα τόσα χρόνια που διατηρείς το club;

Αυτό που ξεχωρίζω μέσα στα χρόνια, είναι που μου έχουν πει, «Εσύ με έκανες να χορέψω για πρώτη φορά». Το να αφεθεί κάποιος για πρώτη φορά, ενώ μέχρι τότε είχε αυτό το κόλλημα, το να νιώσει, να αισθανθεί πιο ελεύθερος, είναι σημαντικό. Αν μπορεί να επηρεάσει κάποιους θετικά η επίσκεψή τους σε τέτοια event, όπως το Venus In Furs, θα ήταν ιδανικό. Είναι βέβαια μεγάλη φιλοδοξία, να έρθει κάποιος στο κλαμπ και να καταφέρει να σκεφτεί και να νιώσει ότι υπάρχει κάτι περισσότερο και διαφορετικό πέρα από αυτό που συναντάμε στην καθημερινότητα μας. Ίσως όμως να γίνει λίγο πιο ανεκτικός με τη διαφορετικότητα – αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κέρδος για μένα.

Τι είναι για εσένα το Second Skin;

Τα ελληνικά clubs αυτής της μουσικής δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα ευρωπαϊκά. Αρκετά, όπως το Second Skin, είναι και καλύτερα, από ήχο και σκηνικό. Όμως, δεν είναι για μένα μόνο ένα club ή η δουλειά που αγαπώ: Είναι το καταφύγιό μου από αυτήν την άσχημη, βρώμικη, χυδαία πραγματικότητα.

Το Venus In Furs στο Second Skin Club θα γίνει το Σάββατο 6 Μαΐου.

Doors open: 00:00

Second Skin Club: Δαμοκλέους 8, Γκάζι

Main Floor: House Of Harlot (UK) Latex fashion show featuring Dani Divine

Fireshow by Dani Divine

Poledance & Hoop Show by Faidra Aristopoulou

Djs: George Fakinos + guest Rammlied

Red Room/Playroom : Hostess: Joanna David. Dj: Dr D.

