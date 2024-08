Ο Καλύτερος Τρόπος να Βγάλεις την Κέτσαπ από το Μπουκάλι και Άλλα που μας Έμαθε η Επιστήμη των Τροφίμων το 2017

Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Munchies.

Οι εκπομπές μαγειρικής τείνουν να είναι πολύ κανονιστικές, λέγοντάς μας συνέχεια ότι αυτά που βάζουμε μέσα μας μπορεί να μας σκοτώνουν σιωπηλά και να φθείρουν τον εύθραυστο, ευαίσθητο οργανισμό μας. Γιατί να ακούμε ψεύτικες αυθεντίες που μας λένε να τρώμε σαν κουνέλια, από τη στιγμή που θέλουμε μπριζόλες; Σαχλαμάρες.

Videos by VICE

Εκτός και αν μιλάμε για επιστήμονες, βέβαια.

Υπάρχει μια αίσθηση ότι κάθε μέρα βγαίνει και μια νέα έρευνα που αποκαλύπτει μια καινούρια αλήθεια, γύρω από αυτά που βάζουμε στο στομάχι μας ή -ακόμη καλύτερα- που επιβεβαιώνει υποψίες που δεν είχαν αποδειχτεί ακόμη, σχετικά με το πεπτικό μας σύστημα.

Ο ρυθμός με τον οποίο εμφανίζονται τα νέα δεδομένα ίσως να υπονομεύει και να αποκρύπτει αυτό που πραγματικά έχουν να πουν αυτές οι έρευνες. Αξίζει επομένως να επανεξετάσουμε όσα μας έμαθε η επιστήμη. Τι λέτε, λοιπόν, να περιηγηθούμε στον υπέροχο κόσμο της επιστήμης; Ιδού το έτος που διανύσαμε, ως προς την επιστήμη των τροφίμων.

Να Γιατί Πεινάς Τόσο Όταν Μεθάς

Αχ, οι λιγούρες μετά το αλκοόλ που μας μεταμορφώνουν σε λαίμαργους κοιλιόδουλους. Μια ομάδα ερευνητών από το Ινστιτούτο Francis Crick του Λονδίνου διαπίστωσε ότι το αλκοόλ διεγείρει τους νευρώνες AgRP του εγκεφάλου, κάτι που οδηγεί σε «βουλιμική κατανάλωση φαγητού». Εκπληκτικό. Χαίρομαι που το λύσαμε αυτό.

Αυτός Είναι ο Καλύτερος Τρόπος να Βγάλεις την Κέτσαπ από το Μπουκάλι

Ο Δρ Anthony Strickland του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης προτείνει ένα σχέδιο τριών βημάτων: ανακινήσετε προς τα πάνω, γυρίστε το ανάποδα και ανακινήστε γρήγορα προς τα κάτω, για να φτάσει η κέτσαπ στον λαιμό του μπουκαλιού και στη συνέχεια στρέψτε το σε γωνία 45 μοιρών, προτού ξεβιδώσετε το καπάκι και χτυπήσετε με δύναμη τον πάτο (αν και ο Strickland κατέληξε ότι η κέτσαπ δεν θα έπρεπε να συσκευάζεται σε γυάλινο μπουκάλι, πράγμα με το οποίο συμφωνώ απόλυτα).

Να τι Προκαλεί Κώμα Μετά το Φαγητό

Να και το κώμα μετά φαγητό – τότε που βρίσκεσαι σε μια κατάσταση μεταξύ εξάντλησης και ύπνου, επειδή έφαγες πολύ και πολύ γρήγορα, ανήμπορος να πειθαρχήσεις. Αυτό συμβαίνει, όπως ανακάλυψε μια ομάδα από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Bowling Green του Οχάιο και το Ινστιτούτο Ερευνών Scripps, λόγω ενός συνδυασμού πρωτεϊνών και αλατιού, που απαιτεί παρατεταμένο ύπνο κατά τη διαδικασία της πέψης.

Το Κρασί Κάνει Περισσότερο Καλό στον Εγκέφαλό σου από ό,τι τα Μαθηματικά

Ξέρω τι σκέφτεστε: ειλικρινά, τα πάντα είναι καλύτερα από το να διαβάζεις μαθηματικά. Το ξέρω.



Όμως ας ακούσουμε τι έχει να πει ο τύπος. Ο Δρ Gordon Shepherd, νευροεπιστήμονας και συγγραφέας του βιβλίου Neuroenology: How the Brain Creates The Taste of Wine (Νευρο-οινολογία: Πώς Δημιουργεί ο Εγκέφαλος τη Γεύση του Κρασιού), ισχυρίζεται ότι η κατανάλωση κρασιού ενεργοποιεί περισσότερες λειτουργίες του εγκεφάλου από οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά, αν και σημειώνει ότι υπάρχει και ένα μειονέκτημα: Αν παραπιείς, το κρασί επηρεάζει την κρίση σου. Ε, δεν μπορείς να τα ’χεις και όλα.

Έρευνα Λέει να Σταματήσεις να Βάζεις Λάδι Καρύδας Παντού – Έλεος Κάπου

Βάλτε το πάνω, όχι μέσα, στο σώμα σας, προειδοποιεί ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Καρδιάς για το λάδι καρύδας: το 82% του λαδιού καρύδας είναι κορεσμένο και έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση ακόμη και από το βούτυρο και το χοιρινό λίπος.



Τρομερό.

Να Γιατί Βρομοκοπάει το Φρούτο Ντούριαν

Τα παιδιά της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας μας βοήθησαν, επιτέλους, να κατανοήσουμε ποιος ευθύνεται για τη δυσωδία αυτού του εξωτικού φρούτου: η παρουσία ενώσεων που προκαλούν μια φρικτή μυρωδιά που περιγράφεται ως «συνδυασμός φρούτου, σάπιου κρεμμυδιού και ψητού κρεμμυδιού», μαζί με «χημικά με έντονη μυρωδιά λάχανου και θείου». Άψογο.

Σχεδόν Όλα τα Θαλασσινά που Τρώμε Περιέχουν Μικροσκοπικά Κομματάκια Πλαστικού

Ας πάμε τώρα σε μια καταπληκτική –και καθόλου ανησυχητική– είδηση. Μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης του Βελγίου αποκάλυψε ότι οι καταναλωτές θαλασσινών καταπίνουν εν αγνοία τους 11.000 κομματάκια πλαστικού κάθε χρόνο, βάζοντάς τα στον ιστό του σώματός τους, κάτι που ενδεχομένως να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία. Αρρώστια.

Γιατί ο Καφές θα Είχε πιο Ωραία Γεύση μαζί με Πατάτες

Παιδιά, αν σας έχουν κοροϊδέψει ποτέ για τους περίεργους συνδυασμούς που κάνετε στο φαΐ, σας έχω καλά νέα. Ο φυσικός του Κέμπριτζ Δρ Sebastian Ahnert παρουσίασε τα ευρήματα μιας μελέτης του 2011 φέτος τον Απρίλιο, στην οποία χαρτογράφησε διάφορα γευστικά δίκτυα, δημιουργώντας υποθετικούς συνδυασμούς διαφορετικών και φαινομενικά αντίθετων τροφίμων –καφές με πατάτες, για παράδειγμα– των οποίων οι γεύσεις μπορεί στην πραγματικότητα να ταιριάζουν.



Φυσικά, η επιτυχία αυτών των συνδυασμών εξαρτάται άμεσα από την προετοιμασία και το μαγείρεμα: Ο Ahnert σιχαινόταν τον καφέ με γάλα και πουρέ. Ωστόσο, το πιάτο με γάλα και πατάτες που έφαγε στη Γαλλία του φάνηκε θεϊκό.

Τα Αλμυρά Φαγητά Τελικά Δεν Προκαλούν Δίψα

Δύο έρευνες που δημοσιευτήκαν στο Journal of Clinical Investigation τον Απρίλιο διέψευσαν την παλιά δοξασία ότι η κατανάλωση τόνων αλατιού μας κάνει να διψάμε περισσότερο. Στην πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα διψούσαν λιγότερο και πεινούσαν περισσότερο. Ουδέν σχόλιο.

Το Αλκοόλ Καταπραΰνει τους Πόνους

Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Μάιο στο Journal of Pain κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση της περιεκτικότητας του αλκοόλ στο αίμα κατά 0,08 αυξάνει την αντοχή στον πόνο, πράγμα που μας κάνει να τον νιώθουμε λιγότερο. Υπέροχα τα νέα. Κρίμα που το αλκοόλ δεν μπορεί να μας ανακουφίσει από τον πόνο που προκαλεί το πολύ αλκοόλ.

Τα Μάνγκο Μπορεί να Είναι το Κλειδί για την Αντισύλληψη

Σε έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια και του Τμήματος Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας του Μπέρκλεϊ διαπιστώθηκε ότι η λουπεόλη, μια δραστική ουσία που βρίσκεται στο μάνγκο, τα σταφύλια και τις ελιές, μπορεί να αντιστρέψει την «υπερενεργοποίηση του σπέρματος», κάτι που με τη σειρά του αποτρέπει την πιθανή γονιμοποίηση ενός ωαρίου. Βάλτε απλώς λουπεόλη σε ένα χάπι και βουαλά! Βρήκατε μόλις το μονοπάτι που οδηγεί στην ανδρική αντισύλληψη με τη μορφή «μοριακού προφυλακτικού».

Ο Σωστός Τρόπος να Πίνεις Ουίσκι δεν Είναι «Σκέτο», Λέει η Επιστήμη

Μια έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports τον Απρίλιο ισχυρίζεται ότι ο τύπος που προσθέτει συνεχώς σταγόνες νερού για να προσθέσει λίγο γεύση στο ποτό του μπορεί να μην είναι και τόσο τρελός τελικά – το νερό μάλιστα, μεταφέρει τα μόρια γουαϊάκολας που βρίσκονται στο ουίσκι στην επιφάνεια του ποτού, κάνοντας τη γεύση πιο πλούσια και γεμάτη.



Ας πιούμε σ’ αυτό, λέω εγώ.

Πώς Μπορούν να σε Δηλητηριάσουν τα Βερίκοκα

Αυτό δεν έχει πλάκα: Μια έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο στο British Medical Journal κατέγραψε το περιστατικό ενός 67χρονου καρκινοπαθούς, ο οποίος δηλητηριάστηκε από κυάνιο, μετά από υπερβολική κατανάλωση εκχυλίσματος βερίκοκου, το οποίο αποτελεί ένα κοινό, αλλά μη αποδεδειγμένο, μέσο αυτοθεραπείας, πράγμα που εκτόξευσε τα επίπεδα κυανίου του 25 φορές πάνω από το κανονικό.

Τα Κεριά στις Τούρτες Γενεθλίων τις Γεμίζουν με Μικρόβια

Χρόνια πολλά και καλή όρεξη. Όταν φυσάς τα κεριά στην τούρτα, σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κλέμσον, αυξάνεις την ποσότητα βακτηρίων του γλάσου κατά 1.400%.



Δεν είναι αστείο, όμως ο επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας, Paul Dawson, είπε ότι το γεγονός δεν θέτει σε υψηλό κίνδυνο τους ανθρώπους. Απίστευτο – φύσα ελεύθερα.

Το Αλκοόλ και το Χόρτο στην Εφηβεία Μπορούν να Καταστρέψουν το Μέλλον σου

Ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ ανακάλυψε ότι οι έφηβοι που είναι εθισμένοι στο αλκοόλ ή τη μαριχουάνα τείνουν να έχουν«χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, λιγότερες πιθανότητες να έχουν μια δουλειά πλήρους απασχόλησης, λιγότερες πιθανότητες να παντρευτούν και λιγότερες δυνατότητες κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης». Μια ζοφερή πρόγνωση, αναμφίβολα.

Αυτά ήταν όλα, παιδιά. Έρευνες; Ναι, είναι παντού. Ανυπομονώ να δω τι θα μας φέρει το 2018.

Περισσότερα από το VICE

Ο Γιώργος Ζαμπέτας Δεν Έχει Πεθάνει Ακόμη

Έτσι Μετέτρεψα την Aποθήκη του Σπιτιού μου σε Eστιατόριο με Top Bαθμολογία στο TripAdvisor

Φανερά Απογοητευμένοι Έλληνες Μιλούν για το «Star Wars: The Last Jedi»

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.